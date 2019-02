Wider den politischen Ernst

Syke - Von Anke Seidel. Warum Politiker nicht als Politiker vom Himmel fallen und es heute keine Revolution mehr braucht, um ein Rebell zu sein, das erläuterte Wolfgang Bosbach am Mittwochabend rund 350 Gästen im Syker Theater. „Ein Rebell ist heute schon jemand, der ehrlich seine Meinung sagt“, schmunzelte der 66-Jährige während der offiziellen Eröffnung der Berufs-Informations-Börse BIB.

Launig, pointiert und nachdenklich reflektierte der „Kanzler der Herzen“ den rasanten Wandel in Politik, Wirtschaft, Technik, Gesellschaft und Beruf. Vor allem aber benannte er die Perspektiven und Herausforderungen der Zukunft - mit viel Temperament und Humor, ohne Manuskript und immer wieder unterbrochen vom Beifall des Publikums.

Nur eines hatte Bosbach mit auf die Bühne gebracht: Ein 90 Jahre altes Plakat, dessen Schlagzeilen er genüsslich schmunzelnd zum Besten gab: „Achtung! Gefahren des Tonfilms - Tonfilme sind Kitsch.“ Mit diesen Worten warnten Stummfilm-Anhänger einst vor der neuen, revolutionären Technik. Der Rest ist Geschichte. Damit genau die in den Köpfen seiner Zuhörer bleibt, würzte der Referent aus dem Rheinland sie mit einem deftigen Schuss Humor: „Junge Leute gehen heute sehr gerne ins Kino - auch, um sich den Film anzugucken.“ Alles andere als bierernst ließ Bosbach seine Zuhörer an seiner eigenen Biografie teilhaben - an seiner Zeit als Schüler und Lehrling im Einzelhandel sowie seinem Aufstieg zum Supermarkt-Leiter. Bosbachs Ratschlag an seine Zuhörer: „Gehen Sie pfleglich mit ihren Auszubildenden um. Es könnten Ihre Chefs werden.“ Trotz aller absehbaren Herausforderungen der Zukunft ermunterte Bosbach seine Zuhörer dazu, das Leben in Deutschland, „um das uns 95 Prozent aller Menschen auf der Welt beneiden“, wirklich wertzuschätzen - entgegen den typisch deutschen Eigenschaften: „Fröhlichkeit ist nicht die Kompetenz von uns Deutschen“, kalauerte der Gast aus dem Rheinland - und setzte noch eins drauf: „Wenn wir Licht am Ende des Tunnels sehen, verlängern wir den Tunnel.“

Ungebrochenen Optimismus verbreitete der ehemalige Karnevalsprinz - auch wenn Rezessionen, von denen es im Nachkriegsdeutschland ohnehin nicht viele gegeben habe, jetzt Minus-Wachstum heißen. Rückblickend erinnerte er daran, dass deutsche Kinder einst an dem gefährlichsten aller nur denkbaren Orte gespielt hätten: „Draußen!“ Bosbachs Botschaft: Sich auf die eigenen Fähigkeiten und Stärken besinnen - gerade in der Zeit des Übergangs von der Industrie- zur Digitalgesellschaft und dem gigantischen digitalen Wirtschaftswachstum. „Unser wichtigster Rohstoff ist das Wissen. Wer nichts im Boden hat, muss was in der Birne haben“, mahnte der Politiker, der 23 Jahre im Bundestag gewirkt hat. Deutschland habe eine tolle junge Generation mit einem starken Leistungswillen, betonte Bosbach unter großem Beifall seiner Zuhörer.

Den enormen Stellenwert beruflicher Bildung und des dualen Ausbildungssystems hatte Horst Burghardt als Direktor der gastgebenden BBS Europaschule schon zu Beginn des Abends hervorgehoben - und deutlich gemacht, warum finanzielle und personelle Ressourcen dafür unverzichtbar sind. Trotz drohender Kürzungen versprach Burghardt, dass es auch 2020 eine Berufs-Informations-Börse geben werde. Landrat Cord Bockhop blickte auf die aktuelle BIB-Auflage, die von heute bis einschließlich Sonnabend geöffnet ist, und dankte ausdrücklich allen Ausstellern sowie an der Organisation Beteiligten.

Den musikalischen Rahmen der Eröffnung gestaltete Gina Scharrelmann.