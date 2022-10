Alles super – bis zum Regen

Tuba Libre sorgten beim Tag der Regionen am Nostalgiemuseum in Okel für den guten Ton. © Michael Walter

Syke – Nein: Den zweiten kräftigen Regenschauer des Tages hätte es am frühen Nachmittag nicht gebraucht. Da sind sich wohl alle einig, die am Sonntag etwas zum Tag der Regionen veranstaltet hatten. Der kurze, aber kräftige Guss hatte entweder die Besucher sozusagen weggespült oder verhindert, dass sie sich überhaupt auf den Weg gemacht haben.

Deutlich spürbar war das zum Beispiel beim Nostalgiemuseum in Okel: Dort hatten die Betreiber Elke und Wolfgang Kaeding zum Oldtimer-Saisonausklang eingeladen. Bei Suppe und Würstchen, Kaffee und Kuchen und Live-Musik. Und nachdem das Wasser vom ersten kräftigen Schauer am Morgen abgelaufen war, sorgten blauer Himmel und 18 Grad zunächst für ein ideales Ambiente.

Abgesehen von den kleinen Unwägbarkeiten des Lebens: So musste etwa Wolfgang Kaeding sich selbst am Grill aushelfen, nachdem ihn der extra für den Tag angeheuerte Grillmeister versetzt hatte.

Derweil ließen sich die Besucher entweder von der Formation Tuba Libre unterhalten – eine Marching-Dixie-Band mit gutem Humor und einem genre-übergreifenden Repertoire – oder sie flanierten an den diversen ausgestellten Oldtimern entlang.

Neben Käfern, Opeln und Mercedessen mutierte schnell ein besonders seltenes Exemplar zum Blickfang, und das nicht nur wegen der auffallenden roten Lackierung: Ein Lloyd LP 250 von 1957. Nun ist die Baureihe aus dem Hause Borgward mit insgesamt über 300. 000 verkauften Exemplaren insgesamt nicht gerade rar. Das gilt allerdings nicht für das Auto von Heinrich Wilkens aus Engeln. Denn das ist die abgespeckte Sparversion, und von der sind damals weniger als 4000 Stück gebaut worden.

Heinrich Wilkens aus Engeln hat seinen Lloyd LP 250 (Baujahr 1957) 1978 vom Erstbesitzter gekauft. © Michael Walter

Die Sparversion hatte damals weder Radkappen noch Rückbank, vor allem aber nur 250 Kubikzentimeter Hubraum und 11 PS. „Die konnte man damals mit dem Moped-Führerschein fahren“, erklärt Heinrich Wilkens. „Und darum ging es.“

1978 hatte Wilkens den Wagen in annähernd schrottreifem Zustand für 150 Mark vom Erstbesitzer gekauft und ihn später eigenhändig in das Schmuckstück verwandelt, dass er heute ist. „Ich fahr ihn am liebsten allein“, erzählt er. „Wenn ich zusammen mit "nem Käfer ausfahre, bin ich ja schon der Bremsklotz.“ Mit den 11 PS könnte der kleine Lloyd theoretisch immerhin Tempo 75 laufen. Praktisch mag Wilkens den alten Motor aber nicht mehr so scheuchen. „Ich fahre so zwischen 50 und 60. Das reicht. Dann wird er auch nicht so laut.“ Komfortabel geht halt anders. Macht der Lloyd denn wenigstens Spaß? „Ja – aber nicht jeden Tag.“

Ein Stück weiter beim Schützen- und Reiterhof hatte Familie Arndt ihr Herbstfest kurzfristig gleich präventiv vom Garten nach drinnen verlegt. „Die Wetterlage war uns zu unsicher“, sagt Annette Arndt mit Hinweis auf das überwiegend ältere Publikum und die Musiker vom Genky-Club, die ohnehin bei feuchtem Wetter nicht hätten draußen spielen können. Unterm Strich gar kein Problem: „Wir sind absolut zufrieden“, sagt Annette Arndt.

Gleich drei Angebote hatte das Kreismuseum für den Tag der Regionen im Paket: Eine Führung durch das Goldhort-Forum mit Exkursion zu den Hügelgräbern aus der Bronzezeit, quasi gleich nebenan im Friedeholz, dann die Mitmach-Aktion „Vom Korn zum Brot“ aus dem regulären Programmangebot sowie eine Tour durch die verschiedenen Dauerausstellungen. All das bei freiem Eintritt. Auch hier sorgte der nachmittägliche Regenguss für eine Zäsur: Zwar war danach immer noch was los auf dem Gelände. Es blieb aber relativ luftig. Und einen Parkplatz zu finden, war – anders als sonst – überraschend einfach.

