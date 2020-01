Wessels Hotel in Syke: Ilse Delicat und ihr Team machen weiter

Syke - Die Trauer ist längst nicht verschwunden aus Wessels Hotel. Gut eine Woche nach dem Tod von Andrea Delicat ringt das Team, das mit ihr zusammen im Hotel und Gasthof an der Hauptstraße gearbeitet hat, noch um Fassung. „Sie hat manchmal nachmittags Kuchen mitgebracht, und wir haben zusammengesessen und geschnackt“, erzählt Koch Thomas Geißler, stockt kurz – und fügt hinzu: „Wer wird uns jetzt Kuchen bringen?“

Andrea Delicat fehlt an allen Ecken und Enden. Doch das Team von Wessels Hotel hat eine Entscheidung getroffen: Es soll weitergehen.

Ilse Delicat, die Mutter der verstorbenen Wirtin, hatte die Mitarbeiter gefragt, ob sie zu einem Weitermachen bereit wären. „Für mich war sofort klar: Das machen wir“, berichtet Fatma Durdi. Die Servicekraft, die auch die regelmäßigen Veranstaltungen in Wessels Hotel federführend betreut, will mit den anderen im Team die Aufgaben aufteilen.

„Jetzt einfach aufhören? Das könnte sie nicht“

Ilse Delicat mache der Tod ihrer Tochter zu schaffen, berichtet Geißler. „Aber sich jetzt einfach hinsetzen und aufhören? Das könnte sie nicht.“ Eine Woche habe man gebraucht, um sich zu sortieren. Lediglich den Hotelbetrieb habe man weitergeführt, auch schon neue Reservierungen entgegengenommen.

+ Die neuen Termine für die Syker Rocknacht und die „offene Bühne“ sind bereits ausgehängt. © Frank Jaursch

Für die Mitarbeiter geht es künftig darum, jene Aufgaben zu übernehmen, die bislang in den Händen von Andrea Delicat lagen. „Sie hat uns ja bislang immer aufgeschrieben, was wir machen müssen“, berichtet Fatma Durdi. „Jetzt müssen wir es eben selbst hinkriegen.“ Das heißt unter anderem: Einkauf für den Mittagstisch, das abendliche À-la-carte-Angebot und das Sonntagsmenü.

Seit 20 Jahren ist Geißler bereits als Koch im Hause angestellt. Er ist sich sicher: „Es ist auch in Andreas Sinne, dass es weitergeht.“ In den Tagen nach dem Tod der Wirtin seien viele Menschen zu ihm gekommen und hätten ihre Hilfe angeboten.

Wessels Hotel weiter mit Rocknacht und offener Bühne

Aber wie sollte so eine Hilfe aussehen? Erst einmal darin, die Veranstaltungen in Wessels Hotel weiterhin zu besuchen. Bei der Syker Rocknacht und der offenen Bühne „ist immer was los“, berichtet Durdi. Beide Angebote hätten sich längst im Terminkalender vieler Syker etabliert.

Die nächsten Termine hängen bereits in den Fenstern des Gasthofes aus: Rocknacht: Samstag, 8. Februar; offene Bühne: Donnerstag, 20. Februar. „Die nächste Rocknacht“, sagt Geißler, „wollen wir auch für Andrea machen.“