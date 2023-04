Wessels Hotel: Ausschuss stellt Weichen für Zweiteilung

Von: Michael Walter

Der eigentliche Hotel-Trakt „übern Hof“ soll an den Martinsclub verkauft werden. Der will dort Wohnungen für Behinderte einrichten, würde aber einen Teil wieder als Hotel betreiben und außerdem nach dem Umbau die Gastronomie auf dem Areal bewirtschaften. Den Erlös aus dem Verkauf würde die Stadt in den Umbau des Hauptgebäudes re-investieren. So sieht es das Konzept vor, das grade in der politischen Beratung ist. Archivbild: Michael Walter © Walter, Michael

Der Bauausschuss der Stadt Syke hat dem Rat der Stadt mehrheitlich empfohlen, Wessels Hotel als neuen Bibliotheksstandort zu wählen. Die FDP ist dagegen.

Syke – Sechs dafür, einer dagegen und zwei Enthaltungen: Mit diesem Ergebnis empfahl am Donnerstagabend der Bauausschuss den Umbau von Wessels Hotel zum Beschluss durch den Rat. Einstimmig bei zwei Enthaltungen empfahl der Ausschuss anschließend den Verkauf des eigentlichen Hoteltrakts an den Martinsclub.

Hoteltrakt soll für 500.000 Euro an den Martinsclub verkauft werden

Beide Empfehlungen sind ein zusammengehörendes Paket: Den Erlös aus dem Verkauf des Hoteltrakts würde die Stadt in die Umgestaltung des Altbaus re-investieren. Aus dem soll, wie berichtet, der neue Standort für die Stadtbibliothek werden, mit reichlich Raum für Kultur, Vereine und Veranstaltungen im ehemaligen Schießstand und einem noch zu bauenden Forum als Zwischentrakt, der beides miteinander verbindet.

Im Hoteltrakt würde der Martinsclub Wohnungen für Behinderte einrichten. Er würde sich aber auch vertraglich verpflichten, einen Teil der Räume weiter als Hotel zu betreiben und außerdem die Gastronomie auf dem Areal zu bewirtschaften.

Für den Umbau von Hauptgebäude und Schießstand rechnet die Stadtverwaltung mit Kosten von rund fünf Millionen Euro. Für Reinhard Hansemann (FDP) eine Nummer zu hoch. „Rechnet nicht zu knapp“, mahnte er. Und weiter: „Wir können das nicht stemmen!“ Sein Alternativvorschlag: Die alte Gaststätte erneuern, aber nicht den Schießstand, und auch kein Forum. Und die Bibliothek lassen, wo sie ist: am Rathaus.

Diese abgespeckte Variante könne die Stadt sich leisten, und der Hotel-Altbau wäre danach „ein schnuckeliges Stadtgemeinschaftshaus“.

„Wer B sagt, muss auch A sagen“, meinte Wilken Hartje (CDU) und erläuterte: Wer Ja zu B wie Bibliothek sagt, müsse auch Ja sagen zu A wie Ausbau des jetzigen Standorts am Rathaus. Beides sei untrennbar miteinander verbunden. Die zu erwartenden Kosten für diesen Rathaus-Ausbau seien aber nirgends erwähnt. Seine Fraktion wünsche eine Ergänzungsvorlage, in der diese Kosten zumindest grob einkalkuliert sind.

Stadt Syke lehnt eine Vergabe nach Erbbaurecht ab

Damit stieß er beim Ausschussvorsitzenden Jochen Harries (FWG) auf Unverständnis: „Wenn die Bibliothek am Rathaus auszieht, wird ja nicht sofort der Handwerker kommen. Dafür gibt’s einen neuen Beschluss.“

Inga-Brita Thiele (Grüne) erinnerte an einen Hinweis des Ersten Stadtrats Thomas Kuchem. Der hatte zu Beginn der Beratung betont: „Alles, was Sie hier entscheiden, steht unter dem Vorbehalt, dass die Fördergelder auch tatsächlich fließen.“ Und mit diesem Förderungs-Vorbehalt sei das Thema Finanzen gar nicht so kritisch. Sie werde daher zustimmen.

Auch dem Verkauf des Neubautrakts an den Martinshof stimmte die Grüne anschließend zu. Im Vorfeld hatten Grüne und SPD den Verkaufspreis von knapp 500 000 Euro als zu niedrig kritisiert und stattdessen eine Vergabe nach Erbbaurecht vorgeschlagen. Hintergedanke: Die Stadt bliebe damit Eigentümerin des Grundstücks.

Dagegen hatte die Stadtverwaltung gleich zwei Einwände: Erstens würde sich dadurch der Kaufpreis auf etwa die Hälfte reduzieren. Zweitens hat die Stadt den Verkaufserlös bereits in ihren Eigenanteil für die Umgestaltung des Altbaus verplant. Reduziert sich dieser Erlös, müsste die Stadt für den fehlenden Anteil einen Kredit aufnehmen. Und für den wären die jährlichen Zinsen höher als die Einnahmen aus der Erbpacht. Ein Verlustgeschäft also.

Das letzte Wort hat der Rat der Stadt.