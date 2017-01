Syke - Von Anke Seidel. Die letzte der vier Veranstaltungen liegt sieben Monate zurück – dennoch ist die Betroffenheit der Vertreter aus vier Organisationen noch immer spürbar. Armut in einem reichen Land – sie ist in Deutschland bittere Realität. Und die Aufgabe von Politikern, genau das so schnell wie möglich zu ändern.

„Wir wollen die Bundestagsabgeordneten aller Parteien und auch die FDP einladen, um ihnen unsere Forderungen zu überreichen“, erklärt Ortwin Stieglitz vom Kreisvorstand des SoVD (Sozialverband Deutschland). Das Treffen sei für den 5. April in Sulingen geplant.

Zehn Monate nach einer Veranstaltunsgreihe, die akuten Handlungsbedarf entlarvt hat? „Wir wollten das bewusst aus der Kommunalwahl raushalten“, antwortet Stieglitz. Gemeinsam mit der Caritas, der Diakonie und dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) hat er die Veranstaltungsreihe organisiert. Alle Vertreter sind sich einig: „Es hat Spaß gemacht!“

Dass dadurch ein Gotteshaus zu einem sozialpolitischen Forum geworden war, hatte Marlis Winkler vom Diakonischen Werk in Syke besonders beeindruckt. Die Caritas hatte Monsignore Peter Kossen, den streitbaren ehemaligen Vechtaer Prälaten, eingeladen. Caritas-Geschäftsführerin Karin Bockhorst reflektierte seinen Vortrag in der Twistringer Sankt-Anna-Kirche – und die Forderung nach einem Arbeitsentgelt, von dem Familien wirklich leben können.

Hilfe für Menschen in schwierigen Lebenslagen – Alleinerziehende und Wohnungslose zum Beispiel – müsse in diesem Land genauso selbstverständlich sein wie der Abschied vom Sub-Sub-Subunternehmer-Prinzip, das zu erbärmlichen Bedingungen bei Erntehelfern und Leiharbeitern führe. „Wertschätzung vor Wertschöpfung“ sei die Maxime.

Kinderarmut hatte die Diakonie in Syke in einem Vortrag mit Sozialministerin Cornelia Rundt thematisiert. Marlis Winkler brannte es förmlich auf der Seele, dass manche Kinder nicht einmal die Chance hätten, an einem Kindergeburtstag teilnehmen zu können: „Von was sollen sie Geschenke kaufen?!“ Staatliche Unterstützung müsse einfach gestaltet und leicht zugänglich sein, forderte sie – und: „Arme Familien müssen mindestens in gleicher Weise gefördert werden wie Familien mit höheren Einkommen entlastet.“

Als Vorsitzender des Kreisverbands im DGB forderte Matthias Müller eine realitätsnahe Erhöhung des Mindestlohns, mehr qualifizierte Berufsausbildungen und die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen. Außerdem müsse der Sumpf des Niedriglohn-Sektors ausgetrocknet werden. Der DGB hatte seine Veranstaltung mit dem DGB-Referenten Lars Niggemeyer unter den Titel „Armut in Deutschland – Ursachen, Hintergründe, Lösungsansätze“ gestellt.

Die Altersarmut thematisierte SoVD-Referentin Meike Janßen für den Kreisverband. Forderung von Ortwin Stieglitz und auch Rudolf Dyk: Ausbau des Mindestohns, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, gleicher Lohn für gleiche Arbeit und ein einheitliches Rentenrecht – außerdem sachgerechte Hartz-IV-Leistungen.