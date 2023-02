Landkreis Diepholz: Häuser im Süden gewinnen an Wert

Von: Anke Seidel

Teilen

Wertsteigerungen in Wagenfeld und Rehden prägen die Entwicklung bei den Immobilienpreisen, haben (v.l.) Holger Könemann, Gerd Stelloh und Gerd Ruzyzka-Schwob nach Auswertung von 1 425 Kaufverträgen festgestellt. © Anke Seidel

Die Höhenflüge der Immobilienpreise sind vorerst beendet.

Landkreis Diepholz – Ein Auf und Ab prägte den Markt im vergangenen Jahr. Kurz nach dem Ausbrechen des Ukraine-Krieges stiegen die Preise für Häuser und Wohnungen noch, aber die Inflation und steigende Zinsen leiteten eine Trendwende ein. Das erläuterte Gerd Ruzyzka-Schwob als Vorsitzender des Gutachter-Ausschusses der Regionaldirektion Sulingen-Verden im Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) während der Jahrespressekonferenz in Sulingen gemeinsam mit seinen Kollegen Holger Könemann und Gerd Stelloh.

Die eigenen vier Wände sind den Bürgern lieb und teuer. Das gilt unter dem Strich auch für den Grundstücksmarktbericht 2022. „Im Landkreis Diepholz erreichte der Geldumsatz auf dem Immobilienmarkt mit insgesamt 840 Millionen Euro einen neuen Rekordwert“, stellen Gerd Ruzyzka-Schwob und seine Kollegen unisono fest – und betonen: „Es ist der höchste Stand aller Zeiten, der Umsatz des Vorjahres wird noch einmal um vier Prozent übertroffen.“ Allerdings ist die Zahl der Verläufe um 14 Prozent gesunken: Hatte der Gutachterausschuss 2021 noch 3 666 Fälle registriert, so waren es 2022 nur noch 3 189.

Die Gutachter erklären aber genauso: Weil einige Immobilien zu enorm hohen Preisen verkauft worden sind, sei der Geldumsatz nach oben getrieben worden. Eines steht im landesweiten Vergleich fest: Mit einem mittleren Kaufpreis von 308 000 Euro (Vorjahr 279 000 Euro) liegt der Landkreis Diepholz landesweit in der oberen Hälfte der Preisstruktur, in nur einem Jahr sind die Preise um zehn Prozent gestiegen.

Ein Novum im zweiten Halbjahr 2022: Häuslekäufer und -bauer waren offensichtlich vorsichtiger bei der Realisierung ihrer Wünsche. Steigende Baukosten und Preise für Bauplätze hatten Einfluss, haben die Gutachter festgestellt. Hinzu kam ein absolutes Novum, eine Art Bremseffekt im Nordkreis. Aber dafür erstmals seit langer Zeit Wertsteigerungen im Süden des Landkreises: In der Gemeinde Wagenfeld und der Samtgemeinde Rehden gibt es laut Analyse mit neun Prozent die höchsten Wertsteigerungen im gesamten Landkreis Diepholz. Berechnungsbasis dafür ist ein 1985 mit einer Wohnfläche von 145 Quadratmetern auf einem 800 Quadratmeter großen Grundstück gebautes Haus.

Neue Baugebiete

Wirkung zeigten dabei offensichtlich neue Baugebiete, für die selbst in Wagenfeld 85 Euro pro Quadratmeter gezahlt werden müssen – was viele Bauwillige laut Vertragsauswertung akzeptieren. Das gute Arbeitsplatzangebot in Wagenfeld und Rehden habe auch Menschen aus Nordrhein-Westfalen angezogen, erläutert Gerd Ruzyzka-Schwob.

Festgestellt hat der Gutachterausschuss aber ebenso, dass kreisweit Verträge für reservierte Baugrundstücke nicht geschlossen oder andere wieder rückabgewickelt wurden – weil die gestiegenen Baukosten einige Bauwillige abschreckten.

Zurück zum Vergleich: Die Wertsteigerungsrate für besagtes Beispielhaus liegt in den Nordkreis-Gemeinden Stuhr, Bassum, Twistringen und Bruchhausen-Vilsen bei null – in Weyhe zumindest bei zwei und in Syke bei drei Prozent. Werte, die auch mit politischen Entscheidungen korrespondieren, sprich mit der Ausweisung neuer Baugebiete und ihrer Lage.

Preise in Weyhe und Stuhr am höchsten

Doch es bleibt dabei: „Innerhalb des Landeskreises sind die Preise zum Stand Oktober 2022 in Weyhe und Stuhr mit 433 000 beziehungsweise mit 428 000 Euro am höchsten“, stellen die Gutachter zu ihrer Beispielrechnung fest – und weiter: „Syke folgt mit 402 000 Euro, im mittleren Bereich liegen Bassum und Twistringen mit 310 000 beziehungsweise 290 000 Euro.“

In Sulingen, Diepholz und Bruchhausen-Vilsen liege der Wert für dieses Musterobjekt zwischen 270 000 und 280 000 Euro. In der Samtgemeinde Siedenburg wären 220 000 Euro fällig, in Lemförde und Wagenfeld 250 000 Euro. Unverändert sind die Wertsteigerungen in Diepholz (mittlerer Kaufpreis: 280 000 Euro), Lemförde (250 000 Euro), Barnstorf (240 000 Euro), Twistringen (290 000 Euro) und Bassum (310 000 Euro).

Das günstigste Objekt hat im Landkreis Diepholz

Ein Wertsteigerungsplus gibt es in Sulingen (um vier Prozent auf 270 000 Euro), der Samtgemeinde Schwaförden (um fünf Prozent auf 230 000 Euro) sowie der Samtgemeinde Kirchdorf (um fünf Prozent auf 230 000 Euro) und der Samtgemeinde Siedenburg (um fünf Prozent auf 220 000 Euro).

Am Ende entscheiden Wünsche, Geschmack und die finanziellen Möglichkeiten der Häuslebauer und -käufer: Das günstigste Objekt hat im Landkreis Diepholz für 30 000 Euro den Besitzer gewechselt – das teuerste für 1,5 Millionen Euro. Vier Objekte seien für mehr als 800 000 Euro verkauft worden, so Gerd Ruzyzka-Schwob. Die meisten Immobilien im Landkreis Diepholz aber in einer Preisspanne zwischen 350 000 und 375 000 Euro.

Grundstücksmarktdaten: www.immobilienmarkt. niedersachsen.de