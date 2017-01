Aus der Werkstatt auf die Messe

Barrien - Von Ulf Kaack. Historische Autos, Motorräder, Trecker, Lastwagen – die Oldtimerei ist zweifelsohne ein Breitbandhobby. Oliver Weiß ist seit vielen Jahren infiziert von Rost und Benzin und hat dabei ein Faible für Motorroller aus den 50er-Jahren entwickelt. Zwei seiner Zweitakt-Schätzchen stellt er am kommenden Wochenende auf der Bremen Classic Motorshow aus – vor rund 50 000 prognostizierten Besuchern.

Zwei Sonderschauen sind auf der Oldtimermesse in der ÖVB-Arena ab Freitag zu sehen: Zum einen gewährt der legendäre Karosseriebauer Karmann Einblick in einen Teil seiner automobilen Schatzkammer. Zum anderen ist der 100. Geburtstag von Zündapp Anlass einer Retrospektive zur Historie des Nürnberger Zweiradherstellers mit dem Titel „Vom Jedermann zum Weltmeister“. Dazu steuert der Barrier zwei Prunkstücke aus seiner Sammlung bei: eine Bella R 203 und eine R 50.

Mit so einer Zündapp R 50 startete Oliver Weiß, frisch mit dem Moped-Führerschein versehen, einst selbst in den motorisierten Straßenverkehr. Reiner Zufall, dass es gerade dieses Modell war, sagt er: „Der Roller war damals billig zu haben. Irgendwann habe ich ihn weiterverkauft, ohne ihm eine Träne nachzuweinen.“ Die Sammelleidenschaft lebte erst später, vor zwei Jahrzehnten mit seiner Bella R 203 auf. „Mir gefielen das runde volumige Design und die unkomplizierte Technik“, sagt der 41-jährige Ingenieur für Motorenprüfstände. Das Fahrzeug war zerlegt, aber komplett, hatte jahrzehntelang in einem Bremer Keller gestanden.

Den festgegammelten Motor wieder zum Laufen zu bringen, war für den versierten Techniker keine große Herausforderung. Ebenso wenig die Bremsen und die Kupplung. Seine Werkstatt ist bestens für solche Patienten eingerichtet.

Mehr als 130 000 Bella-Roller verließen zwischen 1953 und 1964 in unterschiedlichen Varianten die Zündapp-Werke. Die R 203 von Oliver Weiß hat einen 0,2 Liter-Motor mit munteren 10 PS. Knapp 100 km/h waren mit diesem Modell möglich.

Bei der Optik seiner restaurierten Zweiräder folgt Oliver Weiß seiner eigenen Philosophie: „Original und hübsch anzusehen ist mir am liebsten. Vergammelt kommt für mich nicht in Frage, auch keine Überrestaurierung Marke besser als neu. Authentizität und Charisma ist mir wichtig.“

Motto: Möglichst original und hübsch

Die Biografie vieler Roller aus dieser Epoche ähnelt sich: Einst in den 50ern als erstes Fortbewegungsmittel nach Kriegsende angeschafft, mussten die meisten von ihnen einem Auto weichen: Käfer, Schneewittchensarg oder Leukoplastbomber. Der Roller führte dann entweder ein tristes Dasein im Schuppen und rostete leise vor sich hin. Oder er wurde von Studenten und pubertierenden Jugendlichen gnadenlos über seine Verfallsgrenze gerockt. Entsprechend klein ist heute das Angebot an brauchbaren Zweirädern.

Der Barrier war nun fest auf dem Roller-Trip, kontinuierlich wuchs seine Blechkollektion mit den Jahren an. Dabei ist er nicht auf die Marke Zündapp fixiert. „Große, in Deutschland gebaute Roller, für die man den Motorradführerschein benötigt“, definiert er sein Interessengebiet. Zwischenzeitlich nennt er unter anderem einen seltenen Goggo-Roller, das legendäre Maico-Mobil mit Beiwagen und eine ebenfalls sehr rare Triumph Contessa sein eigen. Natürlich alle im Top-Zustand.

Und irgendwann stieß der Oldtimer-Experte bei Ebay auf eine Zündapp R 50. Exakt so ein Modell, wie er es einst so leidenschaftslos verkaufte. „Die Maschine passt von der Leistung her nicht ganz in mein Beuteschema, aber natürlich hänge ich emotional an diesem Typ“, lächelt er. „Da rücken die schmalbrüstigen 3 PS und die zulassungsbedingte Maximalgeschwindigkeit von 40 Stundenkilometern verständlicherweise in den Hintergrund.“

Oliver Weiß fährt all seine Schätzchen auch. „Zwar nicht häufig, aber regelmäßig“, sagt der Enthusiast. „Einige sind zugelassen, andere fahre ich mit Kurzzeit-Kennzeichen. Einfach so für mich über Land, aber auch zu Oldtimertreffen in der Region oder speziellen Roller-Meetings – wenn es denn die Familie, der Job und das Wetter zulassen.“