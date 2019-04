Nach Notre-Dame: Und wenn in Syke die Kirche brennt...?

Rund eine Stunde haben die Pariser Feuerwehren nach Berichten von gestern benötigt, ehe sie mit den Löscharbeiten an der Kathedrale Notre-Dame (Bild) beginnen konnten. In Syke sollte die erste Löschgruppe deutlich schneller am Einsatzort sein.

Notre-Dame de Paris in Schutt und Asche. Ein französisches Nationalsymbol stark beschädigt, Kulturgüter für immer verloren. Die französische Nation im Herzen getroffen. Mit diesen Nachrichten vor Augen haben wir uns einmal erkundigt, wie es denn um hiesige Kulturgüter in einem ähnlichen Fall bestellt wäre.

Syke - Von Horst Meyer. Die Unterschiede beginnen bereits bei der Größe und der Bedeutung der Objekte. Unsere hiesigen Kulturgüter sind in der Regel maximal von regionaler Bedeutung. Wobei auch deren Verlust sicherlich für einen Teil der Gemeinschaft vor Ort nicht minder schmerzhaft wäre.

Sykes Stadtbrandmeister Stefan Schütte hat weitere Unterschiede ausgemacht. „Allein die verkehrliche Situation ist völlig anders. Nach ersten Meldungen von gestern konnte die Feuerwehr in Paris erst rund eine Stunde nach Brandausbruch mit Löscharbeiten beginnen. Wir gehen hier davon aus, innerhalb von acht Minuten mit wenigstens einer Löschgruppe am Brandort sein zu können“, berichtet er.

Kirchturm der Christuskirche 50 Meter hoch

Die Größe der Syker Kirchen dürfte den Einsatzkräften keine größeren Probleme bereiten: Die Drehleiter der Syker Wehr ist 30 Meter hoch, lediglich der Kirchturm der Christuskirche mit seinen 50 Metern Höhe ist damit nicht ganz bis zur Spitze zu erreichen.

Nach Schüttes Worten hätte der Brand einer Kirche taktisch die Bedeutung eines größeren Wohnhauses. „Neben den eigentlichen Löscharbeiten hätte die Evakuierung von Personen Vorrang, die sich im Gebäude und im Trümmerschatten des brennenden Gebäudes aufhalten.“

Rathaus und VHS könnten betroffen sein

In Syke gibt es wenig bewohnte Gebäude direkt neben Kirchen. Dennoch könnten auch hier öffentliche Gebäude wie das Rathaus und die VHS in Syke, die Grundschule in Barrien oder die Arztpraxis in Heiligenfelde betroffen sein. Lediglich die katholische St. Paulus Kirche befindet sich direkt in einem Wohngebiet.

Längere Unterbringungszeiten für zu evakuierende Personen stellen die örtlichen Brandschützer aber nicht unbedingt vor unlösbare Probleme. Die Personenzahl wäre überschaubar.

Laut Kreisbrandmeister Michael Wessels wären für die Unterbringung evakuierter Personen im Übrigen dann auch die Kommunen zuständig. Entsprechende Notfallpläne sollten dort vorhanden sein. „Beim Brand einer Kirche im Landkreis würde die Alarmstufe bereits von der Einsatzleitstelle auf F 3 erhöht. Das bedeutet die Alarmierung von drei Löschzügen mit wenigstens 66 Einsatzkräften – auch aus Nachbarkommunen – mit ihrem technischen Gerät.“

Keine konkreten Notfallpläne

Für die Brandbekämpfung läge der Fokus sicherlich auf Hubrettungsfahrzeugen, die aus der Umgebung zusammengezogen würden. Neben der Brandbekämpfung und der Evakuierung hätte die Feuerwehr aber auch dort den Auftrag, Kulturgüter aus den Gebäuden zu sichern. Ein solcher Brand wäre für den Kreisbrandmeister in erster Linie sehr personalaufwendig.

Sykes Pastor Dr. Christian Kopp erklärt auf Nachfrage, dass es seines Wissens für die Syker Kirchen keine konkreten Notfallpläne gibt. Bei einem Brand von außen, der rechtzeitig entdeckt wird, sieht er die Chance, „Silbergeschirr und Bilder mit maximal vier Personen kurzfristig rauszutragen. Das gilt natürlich nicht für den Altar mit dem Gemälde von Julius Franz aus dem Jahr 1886 und die wertvolle Führer-Orgel. Diese wären bei einem Brand schutzlos.“

„Starke identitätsstiftende Bedeutung“

Der Brand einer örtlichen Kirche könnte aber auch in der Region unter Umständen ungeahnte Kräfte wecken, um den Wiederaufbau anzugehen. „Auch bei kirchenfernen Personen genießen die Gebäude eine starke identitätsstiftende Bedeutung“, stellt Kopp oft fest.

Stadtbrandmeister Stefan Schütte hat in der Berichterstattung über den Brand in Paris gehört, dass darüber nachgedacht würde, künftig bei Renovierungsarbeiten an Kulturgütern eine Brandsicherheitswache verbindlich vorzuschreiben, sofern mit offenem Feuer gearbeitet wird. Er hält das für einen möglichen Ansatzpunkt, derartige Schäden künftig zu verhindern.

Nach Schweißarbeiten könnte etwa mit einer Wärmebildkamera geprüft werden, ob sich noch gefährliche Hitze im Material befindet. Wessels und Schütte sind sich allerdings darin einig: Derartige Vorfälle kann man niemals ganz ausschließen.