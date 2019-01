Stadtverwaltung erhält verstärkt Beschwerden über wilde Kippen

Wenn der Müll in der Botanik liegt

+ © Stadt Syke Moderne Kunst? - Nein: Müllentsorgung! © Stadt Syke

Syke - Von Michael Walter. Eine alte Kloschüssel und ein Maurerkübel an der Neuenlander Straße in Ristedt. Farbeimer, Tapetenreste und anderer Renovierungs-Abfall auf einem Parkplatz im Wald zwischen Syke und Schnepke. Heizkörper, Badezimmermöbel und anderer Sperrmüll auf einem Spielplatz: Es vergeht kein Monat, in dem sich die Stadtverwaltung nicht um irgendeine wilde Müllkippe kümmern müsste.