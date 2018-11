Wenn die Hecke auf die Straße wächst

Ständig wiederkehrendes Ärgernis

+ © Stadt Syke Links: So ist es richtig – die Hecke hört an der Grundstücksgrenze auf. Rechts: Zwar akkurat getrimmt, aber trotzdem falsch: Diese Hecke ragt über die Grundstücksgrenze hinaus und engt dadurch den Bürgersteig ein. Beide Beispiele sind übrigens stadteigene Hecken. © Stadt Syke

Syke - Von Michael Walter. Eigentlich ist es ganz einfach: An der Grundstücksgrenze hört die Hecke auf. Und zwar spätestens genau an der Grenze. Nicht erst 20 Zentimeter dahinter. Außerdem muss sie so gestutzt sein, dass sie kein Sichthindernis für den Straßenverkehr darstellt. Trotzdem ist das Thema „Wie schneide ich meine Hecke richtig?“ einer der Dauerbrenner bei der Stadt Syke.