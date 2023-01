Wenn eine Stadt Neuland betritt

Von: Michael Walter

Dieses Gerät gehört zu den erfolgreicheren Versuchen, die die Stadt im Laufe der Zeit durchgeführt hat. Mit diesem „Finliner“ wird Schotter in Straßenseitenräume eingebaut. „Das geht super“, finden die Experten bei Tiefbauamt und Bauhof. © Stadt Syke

Die Stadt Syke probiert laufend neue Verfahren und Methoden aus – und kann dabei auf Erfolge und Misserfolge blicken.

Syke – „Wenn man es nur versucht, so geht’s. Das heißt: mitunter – doch nicht stets.“ So hat Wilhelm Busch eine ganz einleuchtende Erkenntnis formuliert. Nicht alles, was man ausprobiert, funktioniert auch. Das ist bei der Stadtverwaltung nicht anders als im Privaten.

Die Stadt probiert laufend neue Dinge aus: Methoden, Verfahren, Materialien. Manchmal beschreitet sie damit sogar völliges Neuland. Wir als Zeitung berichten dann darüber. Und oft hört man hinterher nie wieder was davon. Jetzt haben wir uns mit der Stadtverwaltung zusammengesetzt und mal nachgeschaut: Was ist draus geworden? Was hat gut funktioniert? Und was nicht so gut wie erhofft?

Erfolg und Misserfolg sind oft nicht klar abzugrenzen

Erste Erkenntnis: Oft sind Erfolg und Misserfolg gar nicht so klar voneinander abzugrenzen, wie man meinen möchte. Stadtbiologin Angelika Hanel kann gleich eine ganze Reihe solcher Beispiele aufzählen. Angefangen bei den Nisthilfen für Störche, die der Bauhof vor einiger Zeit auf seinem Gelände aufgestellt hat. Bis heute sind die unbenutzt. Ein Jungstorch hat zwar schon mal probehalber dringesessen. Aber ein Paar zum Brüten ist noch nicht gekommen.

„Das dauert oft auch mehrere Jahre“, weiß Hanel. „An der GTS 2001 (heute: Oberschule) hatten wir mal einen Falkenkasten aufgestellt. Der wurde sechs Jahre nicht benutzt. Im siebten Jahr hat dann ein Falkenpaar dort gebrütet.“ Fürs Storchennest besteht also noch Hoffnung.

Definitiv schiefgegangen sind diverse Experimente mit biologischer Schädlingsbekämpfung. Weil sich ausgesuchte Nutz-Insekten am dafür vorgesehenen Standort nicht oder nur ungenügend vermehrt und sich stattdessen andere – für sie besser geeigneten – Standorte gesucht haben. „Aber das ist eben auch Natur. Das kann man dann nicht steuern.“

Das hier hat hingegen nicht so gut geklappt: Im September 2021 hatte die Stadt an den Ortseingangsschildern Zusatztafeln mit den plattdeutschen Namen aufgestellt – und sie schon kurze Zeit später wieder entfernen müssen. Archi © Heinfried husmann

Manchmal sind neue Verfahren auch einfach nicht praxistauglich. Bauhof-Leiter Dennis Stratmann hat ein Beispiel parat: Straßenbäume müssen bei Trockenheit bewässert werden. Dazu hat die Stadt vor einiger Zeit Gießringe eingegraben, die mit Wasser gefüllt wurden und die Flüssigkeit langsam an die Bäume abgeben sollten. „Dann kam der Maulwurf, hat sie angehoben, und die Gießringe sind ausgelaufen“, erzählt Stratmann. Den gleichen Zweck erfüllen die Kunststoffsäcke viel besser, die der Bauhof aktuell benutzt. Die sind robuster und wesentlich einfacher einzusetzen. „Man muss nur beim Mähen und Schneiden mehr aufpassen.“

Wir erfinden das Rad ja nicht neu.

Lars Brunßen leitet die Tiefbau-Abteilung im Syker Bauamt. „Wir erfinden das Rad ja nicht neu“, sagt er. Und meint: Man bekommt mit, was andere machen und was für Neuigkeiten auf den Markt kommen. Das eine oder andere davon klingt interessant, und das probiert man dann aus. Zum Beispiel halb automatische Mähmaschinen. Dennis Stratmann nickt zustimmend und erklärt: „Das muss man sich vorstellen wie einen Aufsitzrasenmäher mit Fernbedienung. An steilen Böschungen absolut eine Erleichterung.“

Vollautomatische Mähroboter sind laut Lars Brunßen hingegen nie ein Thema bei der Stadt gewesen. „Alles, was nachts frei fährt, ist für Tiere eine Katastrophe“, sagt er und erzählt von Igeln mit amputierten Beinen oder abgeschnittenen Schnauzen. „Bei uns ist immer jemand mit dabei, dann passiert so was nicht.“

Erfolgsgeschichte „Finliner“

Ebenfalls sehr erfolgreich hat die Stadt ein Gerät zum Auffüllen von Straßenseitenräumen getestet. Bisher ist das mit Muskelschmalz und Schaufel passiert. Das Gerät, das den Jungs vom Bauhof diese Arbeit jetzt erleichtert, heißt „Finliner“, wegen der Flossen, die das Material verteilen. „Das geht super“, sagt Dennis Stratmann. „Damit schafft man richtig Meter.“

Lars Brunßen blickt ein bisschen auf das große Ganze: „Es ändert sich ja immer was“, sagt er. „Aufgrund technischer Innovation ändern sich Materialien und damit die Verarbeitungsmethoden. Nicht alles erweist sich als sinnvoll.“ Zum Beispiel Schmutzwasserrohre aus Polyethylen. Das ist zwar wesentlich leichter als Steingut oder Beton und daher viel besser zu verarbeiten, „Aber es ist auch biegsam. Und bei Kanalrohren ist es nicht sinnvoll, wenn sie durchbiegen und sich Lunken bilden.“ In Syke verwenden sie deshalb anderen, festeren Kunststoff.

Das nächste Experiment steht schon bevor: Straßenbeleuchtung, die sich selber einschaltet, wenn Leute kommen. Das will die Stadt in Barrien ausprobieren. Wann, steht noch nicht genau fest.