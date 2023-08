Wenn Buchstaben quälend sind, hilft das Grundbildungszentrum

Von: Anke Seidel

Der Sinn dieses Plakates ist ganz bewusst kaum zu erkennen. Lisa Blankenhorn (links) und Neele Waterstrat erklären, worum es bei dem lückenhaften Plakat geht. Die Botschaft können selbst Lesende kaum entschlüsseln – so empfinden Menschen mit Lese- und Rechtschreibschwäche im Alltag. Die Auflösung: „Dieser Text soll zeigen, wie anstrengend es ist, zu lesen, wenn man legasthen ist.“ © Anke Seidel

Das Regionale Grundbildungszentrum des Landkreises Diepholz bietet Hilfe für Menschen, die nicht lesen, schreiben oder rechnen können.

Landkreis Diepholz – Manchmal hat es schlicht biologische Gründe, aber in weit mehr Fällen biografische: Menschen, die nicht lesen, schreiben oder rechnen können, stehen auf der Schattenseite des Lebens – haben aber gelernt, ihr Defizit mit viel Intelligenz und großem Einsatz zu verbergen. Das zumindest ist die Erfahrung von Neele Waterstrat und Lisa Blankenhorn. Sie leben beruflich genau das, was der Kreistag vor fünf Jahren per Beschluss auf den Weg gebracht hat: das Grundbildungszentrum, das Menschen mit akuten Defiziten im Lesen, Schreiben oder auch Rechnen einen Ausweg aus der Ausnahme-Situation bietet.

Betroffene müssen enorme innere Hürden überwinden, um sich zu „outen“

In dem Wissen: Wer mit diesen Bildungsdefiziten leben muss, der muss eine enorme innere Hürde überwinden, sich zu „outen“ und um Hilfe zu bemühen. Aber manchmal spielt das Leben dem Schicksal in die Hände, wie Neele Waterstrat und Lisa Blankenhorn erfahren haben. Sie denken an die Reinigungskraft, die zufällig und immer wieder an einem Veranstaltungsort Informationen über den Grundbildungskurs hörte. „Sie hat dann die Kursleitung angesprochen, ob sie da nicht auch lernen könnte, weil sie betroffen sei“, sagt Neele Waterstrat.

Für Lisa Blankenhorn beweist diese Begebenheit: „Es ist nie zu spät!“ Denn besagte Reinigungskraft sei Mitte 40 gewesen. Manche der Klienten, die Unterstützung des Grundbildungszentrums brauchen, sind älter – wie die aus der Gastarbeiter-Generation. Vor allem die Frauen solcher Arbeitskräfte hätten sich über die Jahre um die Erziehung der Kinder gekümmert – und eben nicht die deutsche Schriftsprache gelernt. Deshalb bilden sie heute einen Teil der Klienten des Grundbildungszentrums.

Aber dazu gehören auch Auszubildende. In vielen Fällen haben die Arbeitgeber festgestellt, dass ihre „Neuen“ nicht richtig lesen und schreiben können – Fertigkeiten, die in der zunehmenden Automatisierung von immer größerer Bedeutung sind.

Sprachliche Anweisungen und Nachrichten entlasten Legastheniker, lösen aber nicht alle Probleme

Was genau ein solches Handicap bedeutet, haben Neele Waterstrat und Lisa Blankenhorn mit einem eindrucksvollen Plakat erfahrbar gemacht. Nur Fragmente von Buchstaben sind darauf zu erkennen. Selbst Lesekundige können nur intuitiv erfassen, raten und schlussfolgern, was mit diesen rudimentären Zeichen gemeint ist. Die Lösung: „Dieser Text soll zeigen, wie anstrengend es ist, zu lesen, wenn man legasthen ist.“

Gern nutzen Lisa Blankenhorn und Neele Waterstrat dieses erfahrbare Beispiel in den Aufklärungsvorträgen, die zu ihrer Arbeit im Grundbildungszentrum gehören. Arbeitgeber, Mitarbeiter des Jobcenters oder der Arbeitsagentur zu sensibilisieren, Menschen mit Grundbildungsproblemen zu erkennen, gehört zu ihren Aufgaben. Mit zunehmendem Einsatz von Automatisierung und künstlicher Intelligenz wächst die Zahl der Betroffenen. Bildschirme, die schriftliche Anweisungen zeigen, gehören in einer wachsenden Zahl von Unternehmen zum Alltag. Aber es gibt, dank künstlicher Intelligenz, auch eine Alternative: sprachliche Anweisungen und Nachrichten. Das entlastet Betroffene einerseits. Allerdings lösen sie die Probleme des digitalen Zeitalters nicht. Wie gehe ich mit meinem Smartphone oder Handy um, wenn ich Defizite im Schreiben und Lesen habe? Das Grundbildungszentrum – längst eine regionale Einrichtung – vermittelt Betroffenen die elementaren Kenntnisse dafür.

Neele Waterstrat und Lisa Blankenhorn wissen, welche Lebensqualität das für die Betroffenen bedeutet. Und sie wissen auch, wie hoch deren Zahl ist: Rund 16 000 Menschen im Alter zwischen 18 und 64 Jahren haben im Landkreis Diepholz nach Hochrechnung einer Studie der Universität Hamburg Schwierigkeiten beim Lesen oder Schreiben. Darunter befinden sich der Studie zufolge sowohl erwerbstätige as auch arbeitssuchende Männer und Frauen.

Ist wirksame Unterstützung für diese Menschen eine Chance zur Linderung des Fachkräftemangels? Die Mitarbeiterinnen des Regionalen Grundbildungszentrums wissen: Die praktischen Fähigkeiten sind das eine – die Kommunikation über Lesen und Schreiben das andere. „Der Fokus des Grundbildungszentrums liegt daher landkreisweit auf alltagsnaher (Bildungs-)Arbeit und Entwicklung bedarfsgerechter Lösung sowie Vermittlung lebenswertorientierter Lernangebote“, betonen die Mitarbeiterinnen.

Niedersachsen verfügt über insgesamt 10 Regionale Grundbildungszentren

Das gilt nicht nur für Lesen und Schreiben, sondern auch für Qualifizierungen in Mathematik und Physik. Das besondere daran: Bilder sagen mehr als tausend Worte – genau das ist das Prinzip bei diesen Lernangeboten. Mithilfe einer speziellen Softwarefirma hat das Regionale Grundbildungszentrum die Möglichkeit, Klienten auch online zu schulen.

Weil genau das eine intensive Arbeit bedingt, sind die Lerngruppen nur zwischen drei und fünf Teilnehmer groß. Elf Kursleiter kann das Grundbildungszentrum im Landkreis Diepholz und darüber hinaus einsetzen.

Nach dem Start (ein Jahr nach dem Kreistagsbeschluss) war es im November 2020 zum regionalen Grundbildungszentrum mit Landesförderung aufgestuft worden – und ist damit eines von zurzeit zehn in Niedersachsen. Will heißen: Die Mitarbeiterinnen wirken über Kreisgrenzen hinaus, haben zum Beispiel Sensibilisierungsschulungen im Landkreis Verden geleistet.

Und die Bilanz seit dieser Zeit? „Wir haben 950 Personen entweder als Betroffene oder Mitarbeiter in Firmen sowie Gemeinden geschult“, sagt Neele Waterstrat. Sprich eine tragfähige Brücke zwischen Menschen mit Handicap und Arbeitgebern sowie deren Multiplikatoren geschlagen. In mittlerweile 119 Präsenz- und Online-Veranstaltungen haben die beiden Mitarbeiterinnen des Regionalen Grundbildungszentrums für ihr Herzensanliegen geworben: Die Defizite von Menschen so auszugleichen, dass sie den Fachkräftemangel ausgleichen und ein Gewinn für die Gesellschaft sein können.

Sie wissen, dass die Intelligenz der Betroffenen, ihre Schwäche zu verheimlichen, manchmal bewundernswert ist. Will heißen: Wie wertvoll sie sein können für den Arbeitsmarkt. Deshalb gestaltet das Regionale Grundbildungszentrum den Zugang besonders niederschwellig; Anruf genügt. Neele Waterstart und Lisa Blankenhorn sind für ihr Klientel da und haben noch Zeit: „Wir haben noch Kapazitäten!“, sagen sie über ihr Beratungsangebot.

Kontakt Das regionale Grundbildungszentrum ist zu erreichen unter 04242/976 4009 (Lisa Blankenhorn) oder 04242/976 4010 (Neele Waterstrat).

Das Regionale Grundbildungszentrum Das Grundbildungszentrum in der Volkshochschulzentrale in Bassum, Am Petermoor, ist nicht nur für Menschen im Landkreis Diepholz zuständig, sondern weit darüber hinaus. Als regionale Einrichtung wird es mit Landesmitteln gefördert.

Die Mitarbeiterinnen bieten Betroffenen vertrauliche Beratung und informieren sie über ihre Möglichkeiten. Außerdem organisieren sie Schulungen zur Sensibilisierung, beispielsweise für Mitarbeiter im Jobcenter oder der Agentur für Arbeit. Sie unterstützen Behörden und Institutionen bei der Entwicklung von Material in einfacher Sprache. Sie vermitteln bedarfsgerechte Angebote und organisieren gleichermaßen Präventionsmaßnahmen, damit schon bei Kleinkindern das Interesse an Bilderbüchern gestärkt und sie dadurch später spielerisch einen Zugang zum Lesen und Schreiben finden.