Warum Barrien nicht Kirchweyhe ist und wieso dort erlaubt ist, was hier nicht geht

Absolute Ausnahme: Zebrastreifen in Tempo-30-Zonen wie hier an der Bahnhofstraße in Kirchweyhe. In Barrien wäre das nicht erlaubt.

Warum soll in Syke verboten sein, was andernorts offensichtlich erlaubt ist? Diese Frage stellten sich zahlreiche Leser unseres Artikels „Ortsrat greift in die Trickkiste“ vom 22. Februar.

Syke - Von Michael Walter. Darin hatten wir berichtet, dass sich der Barrier Ortsrat einen Fußgängerüberweg an der Sudweyher Straße wünscht, die Syker Stadtverwaltung das aber ablehnt mit dem Hinweis, dass Fußgängerüberwege in Tempo-30-Zonen nicht zulässig seien.

Leser Jürgen Schmidt aus Stuhr bezweifelt das und verweist auf Kirchweyhe: Dort gebe es an der Bahnhofstraße gleich zwei Fußgängerüberwege, und die ist auch eine Tempo-30-Zone.

Holger Opitz aus Weyhe hat die gleiche Stelle im Blick und spricht sogar von einer „Verdrehung der Rechstlage“. Er behauptet: Es gebe gar keine Vorschrift, wonach Zebrastreifen in Tempo-30-Zonen unzulässig wären. Der Paragraf, der in der Straßenverkehrsordnung die Tempo-30-Zonen regelt, sage nichts über Zebrastreifen aus, und der Paragraf, der die Fußgängerüberwege betrifft, sage nichts über eine Unvereinbarkeit mit Tempo-30-Zonen.

Blick in die StVO: Der Mann hat recht. Heißt aber noch nichts. Denn die Sache ist weit komplizierter.

„FGÜ in Tempo 30-Zonen in der Regel entbehrlich“

Zusätzlich zum Gesetz gibt es Verwaltungsvorschriften. Darin ist geregelt, wie die Verwaltungen den Gesetzestext zu verstehen haben und wie sie ihn anwenden müssen. Und wem das noch nicht reicht: Zu diesen Verwaltungsvorschriften gibt es dann noch wieder Richtlinien, die sagen, wie die Verwaltungsvorschriften im Zweifelsfall gemeint waren und zu verstehen sind. „Auf die würden sich im Zweifelsfall auch die Gerichte beziehen, und deshalb sind die für uns bindend“, erklärt Freya Söchtig vom Ordnungsamt der Stadt Syke.

Zum Paragraf 26 der StVO, der das Thema Fußgängerüberwege behandelt, gibt es eine Verwaltungsvorschrift, und die verweist auf die „Richtlinie Fußgängerüberwege, oder kurz: R-FGÜ. Und darin steht wörtlich: „FGÜ in Tempo 30-Zonen sind in der Regel entbehrlich.“

In Kirchweyhe zulässig

Die Formulierung „in der Regel“ könnte nun zur Schlussfolgerung führen: „Dann machen wir doch in Barrien einfach eine Ausnahme.“ Aber da ist auf die deutsche Juristerei und Bürokratie Verlass: Auch unter welchen Voraussetzungen eine Ausnahme von der Regel möglich ist, behandeln Verwaltungsvorschriften und Richtlinien ganz genau. Und da schließt sich jetzt der Kreis: In Kirchweyhe ist diese Ausnahme von der Regel zulässig, in Barrien aber nicht.

Freya Söchtig erklärt: „Für eine Ausnahme braucht es eine bestimmte Verkehrsmenge. Das wären in den Spitzenzeiten 450 bis 650 Fahrzeuge pro Stunde und 50 bis 100 Fußgänger, die die Straße überqueren.“ Wohlgemerkt: beides gleichzeitig. Fußgänger und Fahrzeuge. „An der Sudweyher Straße hatten wir in der Spitze weniger als 200 Fahrzeuge pro Stunde“, sagt Söchtig.

Etwa 6500 Fahrzeuge am Tag

In Kirchweyhe liegen diese Zahlen um ein Vielfaches höher. Dort liegt das Verkehrsaufkommen an der Bahnhofstraße bei etwa 6500 Fahrzeugen am Tag und in der Spitze „definitiv über 650“, so Stefan Sommer vom zuständigen Fachbereich Ordnung und Soziales bei der Gemeindeverwaltung in Weyhe. Außerdem gebe es wegen der unmittelbaren Nähe zum Marktplatz und zum Bahnhof auch „ein sehr hohes Querungsaufkommen“. Und er bestätigt ausdrücklich: Die beiden Zebrastreifen an der Bahnhofstraße „sind nur aufgrund der sehr besonderen örtlichen und verkehrlichen Gegebenheiten als absolute Ausnahme eingerichtet worden“.