Nur wenig Luxus für 40 Millionen

Syke - Von Michael Walter. Es gibt da so ein paar kleine lustige Automatismen in der Syker Kommunalpolitik. Ein Beispiel: Immer wenn das Stichwort „Personalkosten“ fällt, kommt als nächstes Reinhard Hansemann (FDP) und fragt, wo das alles noch hinführen soll. So auch am Mittwoch, als der Finanzaussschuss über den Haushalt für 2017 beriet.

Zum ersten Mal durchbricht Syke bei den Personalkosten die imaginäre Schallmauer von zwölf Millionen Euro. Größtenteils, so machte die Verwaltung deutlich, sei das auf das zusätzliche Personal für die benötigten weiteren Kindergarten- und Krippengruppen zurückzuführen. Der Bereich Kinderbetreuung sei der mit Abstand größte Einzelposten im gesamten Haushalt, unterstrich einmal mehr Bürgermeisterin Suse Laue. Zu allen Zuschüssen, die die Stadt von Bund und Land dafür bekommt, legt Syke dieses Jahr knapp sechs Millionen Euro netto drauf. Für Bau, Unterhalt und Betrieb, und eben auch für Personal.

Reinhard Hansemann: „Wir haben mehr Personalkosten als Einnahmen aus dem Einkommenssteueranteil. Wie wollen wir in Zukunft darauf aufpassen, dass uns diese Kosten nicht davon laufen? Wieviel Personal können wir uns leisten?“

„Jetzt rächt sich das Konzept vom schlanken Staat“

„Jetzt rächt sich das Konzept vom schlanken Staat“, entgegnete Peter Jahnke (SPD). Der öffentliche Dienst sei in der Vergangenheit bis zum Gehtnichmehr ausgedünnt worden. Jetzt müsse man wieder aufstocken und habe außer der Personalkostenfrage noch das Problem, dass sich oft keine geeigneten Leute finden ließen.

Höhere Gebühren für die Bürger sind für Wilken Hartje (CDU) ein Teil der Lösung. „Wir werden gar nicht umhinkommen, diejenigen, die eine bestimmte Leistung in Anspruch nehmen, stärker dafür zur Kasse zu bitten.“

Andreas Schmidt (FWG) versuchte, die Verhältnisse wieder zurechtzurücken. Mit Blick auf den etwa 40 Millionen umfassenden Gesamthaushalt stellte er fest: „Wenn wir uns fragen, was ist davon Pflicht und was Luxus, liegen die Pflichtaufgaben mit Sicherheit im 90er-Prozent-Bereich. Also so viel können wir da gar nicht verändern.“

Einig waren sich alle: Das Gesamtpaket ist gut. Zumal darin auch etliche Posten enthalten sind, die Politik und Verwaltung schon Jahre vor sich herschieben. Zum Beispiel erhält das Hachestadion endlich einen neuen Kunstrasen und eine neue Leichtathletikbahn. Und auch der Kaninchen- und Maulwurfschutz für den Sportplatz an der Ferdinand-Salfer-Straße soll 2017 endlich eingebaut werden. Offen ist allerdings, ob auch die beantragte Beregnungsanlage für den Rasen dazukommt. CDU und FWG haben Bedenken und möchten diesen Punkt (sowie ein paar andere) nochmal im nichtöffentlichen Verwaltungsausschuss diskutieren. Nicht wegen der Kosten von schätzungsweise 13 000 Euro, sondern aus Prinzip: Es könnten ja auch andere sowas haben wollen.

Großbaustelle Syker Hallenbad

Einstimmig aufgenommen ins Haushaltspaket hat der Ausschuss den Antrag der FWG, Syke möglichst flächendeckend mit Defibrilatoren auszustatten.

Ebenfalls einstimmig votierte der Ausschuss für den Antrag des Vereins Rund ums Syker Rathaus zur Sanierung des historischen Fachwerkspiekers am Jugendhaus (wir berichteten).

Am Ende stimmte der Ausschuss für den Haushaltsentwurf. Das letzte Wort hat am 23. März der Syker Rat.

Die Sanierung des Syker Hallenbads wird Stadt und Politik hingegen noch länger beschäftigen. Im Ausschuss stellte die Bürgermeisterin die Ergebnisse des Architektenberichts vor, den sie erst kurz vor der Sitzung erhalten hatte. Demzufolge belaufen sich die zur Aufrechthaltung des Betriebs kurzfristig notwendigen Sanierungsmaßnahmen auf schätzungsweise 1,2 Millionen Euro. Und insgesamt schätzen die Experten den Sanierungsbedarf auf rund drei Millionen. „Wir müssen den Bericht noch auswerten“, so Laue. Die Finanzierung werde man im Lauf des Jahres über einen Nachtragshaushalt regeln müssen.