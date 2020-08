Welle der Hilfsbereitschaft

Ene Biesicke braucht Knochenmarkspender: xxx kommen zur Typisierung nach Ristedt

+ © Heinfried Husmann (2), Michael Walter Oben: Blut spenden mit Abstandsregeln: Gut, dass es in Ristedt eine Sporthalle gibt. Unten links: Bärbel Marquardt ist extra wegen der Knochenmarktypisierung aus Barnstorf nach Ristedt gekommen. Rechts: Für alle, die nicht Blut spenden wollten oder konnten, hatte der TSV Ristedt draußen auf dem Sportplatz eine zweite Typisierungsstelle organisiert. Dort funktionierte es über Schleimhautabstriche aus den Backentaschen. © Heinfried Husmann (2), Michael Walter

von Michael Walter schließen

Ristedt – Der Parkplatz ist dicht! Gleich zu Beginn der Blutspende- und Knochenmarktypisierungsaktion am Dienstag beim TSV Ristedt. Und so viel Verkehr wie in diesen paar Stunden ist sonst die ganze Woche nicht. Der TSV hatte zur Knochenmarktypisierung aufgerufen, um einen Spender für seinen Ü 50-Fußballer René „Ene“ Biesicke zu finden, der an einer seltenen Krankheit leidet (wir berichteten).