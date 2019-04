EU-Kandidaten von SPD und CDU diskutieren mit Schülern

Tilman Kuban (Mitte links) und Nils Hindersmann diskutierten am Gymnasium mit den Zehntklässlern.

Syke - Von Michael Walter. Die erste Frage war beinahe schon die entscheidende: „...und wo ist jetzt der Andere?“ Eigentlich hätten am Freitag die Europa-Kandidaten Tilman Kuban (CDU) und Nils Hindersmann (SPD) mit den Schülern aus dem 10. Jahrgang des gesellschaftspolitischen Unterrichtsprofils „Lebenswelten“ am Gymnasium diskutieren wollen. Doch nur Hindersmann war da. Kuban steckte noch im Verkehr.

Er kam dann noch. Doch die halbstündige Verspätung warf den Ablaufplan gehörig durcheinander. Geplant war erst eine gemeinsame Podiumsrunde und anschließend eine offene Diskussion mit den übrigen Schülern in den Zuschauerreihen. Daraus wurden nun eine separate Fragerunde mit Nils Hindersmann und eine gemeinsame Runde mit Hindersmann und Kuban. Zur offenen Diskussion kam es dann nicht mehr.

Beide kandidieren für die Wahl zum EU-Parlament am 26. Mai. Kuban auf Platz 4 der Landesliste, Hindersmann ist als sogenannter Huckepack-Kandidat quasi ein feststehender Nachrücker.

Das gute Dutzend Schüler auf dem Podium hatte sich gut vorbereitet und sich maßgeschneiderte Fragen für beide überlegt. Warum ist die Wahlbeteiligung bei Europawahlen immer so gering? Wäre eine Wahlpflicht da nicht sinnvoll? Was halten die Beiden von einem europaweiten Mindestlohn? Wie sehen sie die Rolle Deutschlands in Europa – und wie nehmen die anderen Staaten Deutschland wahr? Und immer wieder kam die Rede auf den Brexit.

Große Gegensätze zwischen Kuban und Hindersmann offenbarten deren Antworten nicht. Die Unterschiede lagen eher im Detail. Einig waren sich beide: Die Führungsrolle habe Deutschland sich nicht ausgesucht, sie sei von den anderen angetragen worden. „Die Rolle haben wir jetzt, dann müssen wir sie auch ausfüllen“, meinte Kuban und ergänzte: „Dabei müssen wir vor allem die kleinen Staaten mitnehmen.“

Eine Aussage, mit der Nils Hindersmann grundsätzlich einverstanden war. Sein Fokus richtete sich allerdings mehr auf die großen Staaten. Speziell Frankreich müsse Deutschland die Sorge nehmen, „dass wir gegen deren Interessen vorgehen“. In dieser Hinsicht hätte er sich ein weit größeres Entgegenkommen Deutschlands auf Macrons Reformvorschläge gewünscht.

Auch in Bezug auf die antidemokratischen Entwicklungen in Rumänien, Ungarn und Polen zeigten die beiden Politiker kaum Differenzen. Beide betonten: Die EU sei nicht nur eine Wirtschafts-, sondern auch eine Wertegemeinschaft. Wer zur EU gehören wolle, müsse diese gemeinsamen Werte auch teilen. Ein rechtsstaatliches System sei eine Grundbedingung für die Mitgliedschaft in der EU. Von daher sei das aktuelle Verfahren gegen Ungarn richtig. Und Hindersmann ergänzte, er könne sich solche Verfahren auch gegen Polen und Rumänien durchaus vorstellen.

Ob das Schicksal der EU abhängig sei von Polen und Ungarn, kam die Frage. Nein, meinten beide. Die osteuropäischen Staaten hätten durch die Mitgliedschaft in der EU ein außergewöhnliches Wirtschaftswachstum erfahren. Und das gegenwärtige Brexit-Chaos sei allen eine Warnung. Kuban: „Die werden nicht so blauäugig sein und denken, dass sie alles für sich alleine besser regeln können.“

Weitere Themen waren die Flüchtlingssituation und die Debatte um die Urheberschutzrichtlinie. Auch in diesen Punkten waren sich der Konservative und der Sozialdemokrat weitgehend einig.