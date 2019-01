DRK weiht neue Kreisgeschäftsstelle in Syke ein

Die Rot-Kreuz-Villa

+ © Heinfried Husmann Hoher Besuch zur Einweihung. Nicht nur (v.l.) Kreisverbandspräsident Horst Wiesch, Landesverbandspräsident Hans Hartmann und Kreisverbands-Geschäftsführerin Ulrike Hirth-Schiller erschienen zum Fest. Auch Landrat Cord Bockhop überbrachte seine Glückwünsche und ein Präsent. © Heinfried Husmann

Syke - Von Luka Spahr. „Es ist ein wundervolles Omen, seine Arbeitsstelle in der Herrlichkeit aufzusuchen.“ Mit diesen Worten hat am Freitagvormittag ein freudestrahlender Hans Hartmann die neue Kreisgeschäftsstelle des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) an der Herrlichkeit 30 in Syke eröffnet. Der Präsident des niedersächsischen DRK-Landesverbandes war nur einer von zahlreichen Gratulanten im überfüllten Empfangsbereich des neuen Gebäudes. Neben ihm und dem Vorstand des Diepholzer Kreisverbandes waren auch zahlreiche Vertreter aus Politik und Wirtschaft sowie am Bau Beteiligte zur feierlichen Eröffnung eingeladen.