Syker Weihnachtsmarkt bietet Glühwein, Köstlichkeiten und ein Karussell

Der Weihnachtsmarkt in Syke öffnet bis zum 29. Dezember wieder seine Türen. Wir geben einen kleinen Überblick über Öffnungszeiten und Stände am Mühlendamm.

Der Syker Weihnachtsmarkt am Mühlendamm hat für Besucher bis zum 29. Dezember einiges zu bieten. Ob eine Runde heißen Glühwein oder eine leckere Bratwurst mit Pommes bei weihnachtlicher Musik - der Markt von Schausteller Henry Stummer erfreut sich gewisser Beliebtheit bei der Syker Bevölkerung.

Für das kleine Weihnachtsdorf in Syke ist der Mühlendamm teilweise für den Autoverkehr gesperrt worden. Besucher finden dort eine große Glühweinbude, Essensstände und ein Kinderkarussell. Am Wochenende wird den Gästen sogar Live-Musik geboten, verspricht der Veranstalter, der im vergangenen Jahr Premiere in Syke feierte. Am dritten Advent soll der Weihnachtsmarkt um einige Stände erweitert werden.

Die Öffnungszeiten des Weihnachtsmarkt Syke:

Der Weihnachtsmarkt Syke ist bis 29. Dezember geöffnet. Von Montag bis Donnerstag zwischen 12 und 20 Uhr. Freitags und samstags von 12 bis 21 Uhr, am Sonntag von 13 bis 20 Uhr.

An Heiligabend und am 1. Weihnachtstag ist der Weihnachtsmarkt geschlossen. Am 2. Weihnachtstag öffnet er zwischen 13 und 20 Uhr.

Live-Musik auf dem Weihnachtsmarkt Syke:

Am 14. Dezember spielt El Mondy, am 15. Dezember Björn Huhnholt. Am 21. Dezember spielt ein Howard Carpendale-Double in Syke, am 22. Dezember kommt zum Abschluss nochmal El Mondy.