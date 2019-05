Syker Kneippverein weitet sein Angebot aus

Syke - Von Detlef Voges. Ernährung, Kochen, Heilfasten, Kräuterkunde, Heigln, Mantra-Singen, Qi Gong, Yoga, Progressive Muskelentspannung,… – Stünde es nicht schwarz auf weiß (pardon: grün) im aktuellen Faltblatt, man würde dahinter nicht automatisch das Programm des Syker Kneippvereins vermuten.

Kneipp? Das war doch dieser Pfarrer, der die heilende Kraft der Natur propagierte. Das Wassertreten gehörte zum Lebensalltag unserer Eltern und Großeltern. Seine Philosophie von den fünf Säulen Wasser, Pflanzen, Bewegung, Ernährung und Balance bleibt auch in Syke nach wie vor die Basis der Marke Kneipp, erklärt Vorstandsmitglied Jutta Filikowski. Aber für die heutigen Jünger des Herrn Kneipp sind diese fünf Säulen kein Dogma. Sie haben die klassische Wasser-Marke kreativ erweitert.

„Wir“, sagt Jutta Filikowski und meint damit auch den neuen Vorstand um den Vorsitzenden Dietmar Benter und seine Stellvertreterin Silke Delicat. „Wir wollen mit einer Programmerweiterung auch und besonders junge Leute gewinnen.“

Heißt zum Beispiel sportliche Angebote zu anderen Zeiten. Wann? „Abends“, erklärt Filikowski. Der Verein wolle damit Berufstätigen entgegenkommen. Geplant sind auch Angebote für Familien mit Kindern.

Es geht um Gesundheit. Für die Kneippianer ein ganzheitlicher Ansatz. Deshalb haben sie längst auch andere Türen zum Wohlbefinden aufgestoßen. Darunter Yoga, Radfahren oder Rückengymnastik.

Sonntag beginnt ein weiteres neues Angebot bei ihnen: „Erlebniswandern mit Einkehr“. Sieben Touren sind in diesem Jahr vorgesehen. Die erste startet am Sonntag um 11 Uhr in Neubruchhausen, am Parkplatz gegenüber dem Hotel Zur Post. Mit Anni Wöhler-Pajenkamp geht es auf einen rund fünf Kilometer langen Wanderweg auf der Suche nach dem „Frühlingserwachen im Hachetal“. Abschließend besteht noch die Möglichkeit zu einem gemeinsamen Kaffeetrinken.

Der Bramstedter Glockenweg (24. Mai) und das Rosarium in Wachendorf (29. Juni) sind die nächsten Ziele.

Kräuter, Pflanzen und Natur stehen im Mittelpunkt verschiedener Führungen. Jutta Filikowski und Dietmer Benter leiten eine Tour am 14. September zum Palkieshof in Okel. Dort dreht sich der Alltag um Permakultur. Der Begriff setzt sich zusammen aus permant agriculture und zielt auf die Schaffung von dauerhaft funktionierenden naturnahen Kreisläufen. Die umfassen längst auch Bereiche wie Energieversorgung, Landschaftsplanung und soziale Infrastrukturen.

Pfarrer Sebastian Kneipp hätte sich bestimmt gerne mal dort umgeschaut. Immerhin hatte er selbst um 1855 als Beichtvater und Geistlicher im Kloster Wörishofen dort die Landwirtschaft des Klosters neu strukturiert. Er entwarf darüber hinaus ein Entwässerungssystem für nasse Wiesen, führte neue Klee-Sorten ein und unterwies die Schwestern im Veredeln von Obstbäumen und in der Imkerei.

Auch bei der Ernährung, eine der fünf Säulen des Naturheilkundlers Kneipp, begibt sich der Syker Verein auf neue Pfade und plant unter anderem Kochabende. Damit das Essen bei den Kochabenden aber nicht in die Sackgasse und zum Verdruss führt, bieten die Syker Kneippianer neben der Bewegung auch das Heil-Fasten an.

Der Klassiker Wassertreten besteht weiter. Die Wassergymnastik im Kneippbecken am Mühlenteich stärkt Gelenke, Sehnen und Rücken und kräftigt das Herz-Kreislauf-System.

Offenkundig ein Angebot, das anspricht. Der Kneippverein Syke zählt aktuell etwa 300 Mitglieder.