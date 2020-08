Extrem-Sommer in Niedersachsen: Droht jetzt Wassermangel im Kreis Diepholz?

Wasser ist unverzichtbar. Noch können die Versorger im Landkreis Diepholz die Nachfrage decken. Sie appellieren aber an die Bürger, verantwortungsvoll und sparsam mit Trinkwasser umzugehen. Damit die Kapazitäten weiterhin reichen.

Sechs Wasserverbände versorgen den Landkreis Diepholz .

versorgen den . 55 Millionen Kubikmeter Grundwasser werden pro Jahr gefördert.

werden pro Jahr gefördert. Dürre verschärft Gefahr für Wassermangel - nun sind die Bürger gefordert.

35 Grad im Schatten, gleißende Sonne und keine Regenwolken in Sicht: Wasser ist bei diesem Wetter wertvoller denn je. Bei Hitze und Trockenheit stellen sich immer mehr Bürger brennende Fragen: Wie lange reicht das Wasser noch für alle? Darf der Rasen gesprengt werden? Ist die Bewässerung von Maisfeldern notwendig – oder Verschwendung?

Hartmut Zehrer aus Bassum-Katenkamp gehört zu den Menschen, die sich kritisch mit diesen Fragen auseinandersetzen. „Ich sprenge den Rasen nicht mehr“, hat Zehrer längst entschieden. Aber beobachtet, wie ein Landwirt sein Maisfeld gründlich wässert. Damit lässt sich, so hat Hartmut Zehrer recherchiert, der Ertrag um 17 Prozent steigern. Aber er fragt sich: „Ist das wirklich angemessen, wenn bei diesen Temperaturen 30 Prozent der Beregnung verdunsten?“

EVB Stadtwerke Huntetal: Barnstorf, Diepholz, Rehden und Wagenfeld Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (OOWV): Bassum und Twistringen sowie Teile von Stuhr Wasserversorgung Sulinger Land: Kirchdorf, Schwaförden, Siedenburg und Sulingen Wasserversorgung Syker Vorgeest: Bruchhausen-Vilsen (Teile), Stuhr (Teile), Syke und Weyhe Wasserversorgungsverbände Süstedt und Ochtmannien-Weseloh: Ortsteile der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen Samtgemeinde Lemförde: Hat eine eigene Wasserversorgung.

Fakt ist: 759 Brunnen fördern im Landkreis Diepholz mehr als 55 Millionen Kubikmeter Grundwasser pro Jahr. Davon fließen 59 Prozent in die Trinkwasserversorgung und 24 Prozent in die Feldberegnung der Landwirtschaft. Diese Zahlen hatte Stephan Maas als Leiter der Landkreis-Diepholz-Fachdienste Bauordnung und Städtebau sowie Umwelt und Straße den Mitgliedern des Kreisentwicklungsausschusses schon im März genannt.

Auch Gartenbesitzer sind zurzeit ganz besonders auf Wasser angewiesen, wenn ihre Pflanzen nicht verdursten sollen. Was die Wasserversorger im Landkreis Diepholz deutlich an den Verbrauchswerten ablesen können.

Wasserversorger überwachen sorgsam das Trinkwasser

Heiko Poppen, Pressesprecher des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbands OOWV, rät in dieser Situation vom Rasensprengen ab – und erläutert: „Ein Rasensprenger braucht 800 Liter Wasser in der Stunde, während ein OOWV-Kunde pro Tag im Durchschnitt 115 Liter verbraucht.“ Außerdem: Nicht wenige Gartenpools müssten mit 8000 Litern Wasser befüllt werden. Der Slogan des OOWV lautet deshalb: „Trinkt es lieber!“ Denn Trinkwasser wird als Lebensmittel sorgsam überwacht.

+ Künstlicher Regen für das Wachstum: Landwirte setzen zurzeit die Feldbewässerung ein, um ihre Ernte zu retten oder zu verbessern. Das ist auch auf zahlreichen Äckern im Landkreis Diepholz so. 24 Prozent des aus Brunnen geförderten Grundwassers werden dafür genutzt. © Philipp von Ditfurth / DPA

Besonders viel Wasser rauscht von 7 bis 10.30 Uhr und von 16.30 Uhr bis 22 Uhr durch die Leitungen, hat der OOWV festgestellt. Wer seinen Rasen unbedingt wässern müsse, „der sollte das wenigstens außerhalb dieser Spitzenabgabezeiten tun“, so Heiko Poppen. Er rät zur Vorsorge: In einer Regentonne oder einer Zisterne könnten Gartenbesitzer in den regenreichen Monaten im Herbst oder Frühjahr Wasser sammeln. Die Wasserversorgung insgesamt läuft im OOWV zurzeit ohne Probleme: „Es geht uns im Moment ganz gut“, so der Pressesprecher.

Ähnlich beschreibt Manfred Cattau als Geschäftsführer der Wasserversorgung Syker Vorgeest die Situation: „Die Systeme laufen im oberen Bereich.“ Cattau empfiehlt einen sorgsamen Umgang mit dem Wasser: „Man muss sich fragen, ob man unbedingt den Rasen sprengen oder den Pool befüllen muss.“ Oder ob das unbedingt in den verbrauchsstarken Zeiträumen sein müsse.

+ Die Gartenbewässerung macht einen hohen Prozentsatz beim Wasserverbrauch in der Region aus. © Menker

Spitzenverbrauchszeiten registriert die Wasserversorgung Syker Vorgeest vor und nach den Arbeitszeiten vieler Bürger. „Wenn alle unter der Dusche stehen“, nennt Cattau ein Beispiel, dann könne die Versorgungslage unterschiedlich sein – sprich ob des hohen Verbrauchs es zu Druckabfällen in der Leitung kommen.

Dürre und Klimawandel: Künftiger Umgang mit Wasser offen

Bisher habe es aber noch keine Beschwerden gegeben, so Cattau. „Wir kriegen es hin. Aber dieses Wetter bringt uns Extreme und reizt uns technisch aus.“ Die Landschaft habe sich verändert, der Klimawandel sei angekommen. „Wenn die Trockenheit in den nächsten Jahren weiter so anhält, dann muss man sich fragen, ob man alles so erhalten kann“, hinterfragt Geschäftsführer Cattau den zukünftigen Umgang mit Wasser.

„Generell hat Trinkwasser auf dem Rasen nichts zu suchen“, betont Andreas Geyer als Geschäftsführer der Wasserversorgung Sulinger Land. „Das ist meine Meinung und auch die Haltung unseres Verbands“. Viele Gartenbesitzer würden die Bewässerung aus einem eigenen Brunnen speisen, „aber das ist ein anderes Thema“. Derzeit und unter den jetzigen Bedingungen, so formuliert es Geschäftsführer Andreas Geyer, habe die Wasserversorgung Sulinger Land noch keine Probleme mit dem Nutzerverhalten.

Anscheinend sind viele überrascht von der Dürre und dem Wassermangel..

Als hätten wir nicht schon längst gewusst, was die #Klimakrise für Folgen hat...



Aber Hauptsache weiter so wie bisher wirtschaften.



Gesunde Wälder gibt es, solange der #dannibleibt https://t.co/zBaF4jcMlk — Dannenröder Wald (@keinea49) August 10, 2020

Aber es herrscht Alarmstufe gelb: „Wir liegen prozentual bei 85 bis 90 Prozent unserer Kapazitäten“, betont Andreas Geyer. Wenn die 95- Prozent-Marke übersprungen sei, dann müsse man über weitere Schritte nachdenken.

Bianca Lekon, Pressesprecherin der Stadtwerke EVB Huntetal in Diepholz, beschreibt die aktuelle Situation so: „Trinkwasser ist unser wichtigstes Lebensmittel. Gerade bei hohen Temperaturen ist es wichtig, ausreichend zu trinken. Dafür eignet sich unser Leitungswasser hervorragend.“ Für trockene Zeiten und hohe Verbrauchswerte haben die Stadtwerke Huntetal vorgesorgt, signalisiert Bianca Lekon: „Die Investitionen der letzten Jahre, insbesondere auch die neue Reinwasserkammer im Wasserwerk Wagenfeld, die vor Kurzem in Betrieb genommen wurde, entlasten uns in Zeiten mit hohen Abnahmespitzen erheblich. Trotzdem raten wir allen Bürgern, besonders achtsam mit dem kostbaren Lebensmittel umzugehen.“

Hombach schon 2018/2019 ohne Wasser

Der Kreisentwicklungsausschuss des Landkreises Diepholz hatte sich bereits im August 2019 mit der hydrologischen Situation befasst, nachdem der Hombach in Weyhe trocken gefallen war. Vertreter der Unteren Wasserbehörde und aus Wasserversorgungsunternehmen hatten die Folgen der extrem trockenen Sommer 2018 und 2019 beschrieben. Studien zufolge, so Christoph Donner von den Harzwasserwerken (sie beliefern die Wasserversorgung Syker Vorgeest), drohe sich diese Situation alle fünf bis zehn Jahre zu wiederholen – andere Studien gingen davon aus, dass dies in 30 Jahren Standard sei.

+ Für hohe Fahrzeuge ist Vorsicht geboten: Eine Wasserleitung führt zwischen Bassum und Harpstedt über die L andesstraße 340. © Privat

Martin Kleingünther von der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Diepholz betonte in diesem Rahmen, dass die landwirtschaftliche Nutzung des Grundwassers in den vergangenen zehn Jahren nachweislich exponentiell zugenommen habe. Mittlerweile sind sich alle Kreistagsfraktionen einig: Der Landkreis Diepholz braucht ein Konzept, um die Wasserversorgung in der Zukunft gerecht regeln zu können. Genau das wird jetzt erarbeitet.

Rubriklistenbild: © Menker