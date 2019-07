Freibad-Förderverein stellt Bücher- und Spiele-Tauschbox vor

Syke - Helge Rehme übergab ihre Uhr als Pfand, und ihr Enkel Joon (8) aus Göttingen, der derzeit in Syke Ferien macht, konnte sich am Bücherstand des Fördervereins der Stadtbibliothek das Buch über den Traum vom Fliegen ausleihen.

Joon kann sich auch seit Donnerstag an der vom Förderverein „Unser Freibad“ vorgestellten Bücher- und Spiele-Tauschbox ein Buch oder ein Wasser- und Sandspielzeug nehmen. Der Förderverein ist jeweils donnerstags von 14 bis 18 Uhr mit dem Büchertisch voller Lesestoff im Freibad vertreten.

Die Resonanz der Badegäste ist sehr gut, wie Vorsitzender Ulrich Hoferichter, Monika Klück und Katharina Wittneben vom Förderverein erklärten. Wer ein Buch oder Comicheft ausleiht, lässt ein Pfand da – wie zum Beispiel zwei Jungen, die jeweils einen ihrer Schuhe als Pfand gaben. Bringt man Buch oder Heft zurück, bekommt man sein Pfand zurück. Wer einen Leseausweis der Bibliothek hat, bei dem wird auf ein Pfand verzichtet.

Spannende Geschichten wie zum Beispiel „Das streng geheime Räuber-Handbuch“ oder das Buch für Insektenforscher sind im Angebot.

Neuheit im Freibad ist die rollbare Bücher- und Spiele-Tauschbox. Der Verein „Unser Freibad“ bietet damit die Möglichkeit, im Freibad zum Buch zu greifen und nach oder vor dem Schwimmen darin lesend zu versinken. Unterstützt wird die Aktion von der Syker Buchhandlung Schüttert.

Zum Start der Tauschbox wurden von Michael Schüttert zahlreiche neue Bücher in die Tauschbox gepackt. Für die Kinder liegen darüber hinaus in der Box Wasser- und Sandspielzeuge (die mit dem Namen des Vereins beschriftet sind) aus. Täglich zu den Öffnungszeiten des Freibades kann der Inhalt der Tauschbox genutzt werden.

Sylke Bischoff, Vorsitzende des Fördervereins, und Vorstandsmitglied Carola Damm-Heuser erklärten, dass die Bücher auch mitgenommen oder getauscht werden können. Bischoff: „Wer Bücher oder Wasser- und Sandspielsachen spenden will, kann sie einfach in die Tauschbox legen.“

Bischoff hat die Idee zur Bücher- und Spieletauschbox aus einem Urlaub mitgebracht. „Ich fand das richtig toll und denke, dass die Idee auch in unserem Freibad bei den Besuchern gut ankommt“, sagte sie. Es liegen sowohl in der Tauschbox als auch donnerstags am Stand des Fördervereins Bücher und Hefte für Kinder wie auch für Erwachsene parat. Ziel ist, dass mit diesen Angeboten aus den Wasser- auch Leseratten werden.