Ab ins Wasser!

Syke - Von Dieter Niederheide. Das Wasser im großen Becken hatte eine Temperatur von 24 Grad, als zwei Sechsjährige, Jason und Jaden, am Samstag von der Rutsche mit einem „Platsch“ ins kühle Nass schlitterten. Unter den Augen von Jasons Oma Petra Evers aus Moordeich planschten die Jungen bei der Eröffnung der Syker Freibadsaison gemeinsam mit anderen Kindern.

„Das Syker Freibad ist ein schönes Freibad“, sagte Evers. Dass der Eintritt am Samstag noch frei war, gefiel ihr besonders. Der Verein „Unser Freibad Syke“ hatte zum Anbaden bei Kaffee und selbst gebackenen Kuchen eingeladen. Etwa 50 Frauen und Männer, meist Mitglieder im Verein, waren gekommen. Kaum war das kleine Tor zum Freibad geöffnet, schwammen die ersten Besucher schon durch die rund 1,1 Millionen Liter Wasser (1 100 Kubikmeter).

Den Schwimmmeistern steht in diesem Jahr neu ein Holzunterstand unterhalb des Schwimmerbeckens zur Verfügung – es soll sich dabei um ein früheres Buswartehaus handeln. Aus diesem heraus können sie die Badegäste im Wasser beobachten. Gunnar Preibusch, Meister für Bäderbetriebe: „Der Bauhof und die Schwimmmeister haben es in Eigenleistung aufgestellt.“ Wie Carola Damm- Heuser, zweite Vorsitzende des Vereins „Unser Freibad“, dieser Zeitung sagte, hat der Verein in diesem Jahr keine Investitionen getätigt. „Wir sparen Geld, weil im nächsten Jahr der zweite Filter neu angeschafft werden soll und der Verein sich an den Kosten von etwa 15 000 Euro beteiligen wird“.

Im nächsten Jahr könnte es für das Freibad eine echte Belastungsprobe geben. Der Grund liegt in umfassenden Sanierungsarbeiten, die dann im Hallenbad anstehen (wir berichteten). Carola Damm-Heuser: „Wir hoffen, dass die Badesaison des Freibades dann verlängert wird.“

Zur Zeit der großen Ferien werden auch die Frühschwimmer, die an den Werktagen schon morgens von 6 bis 8 Uhr ihre Runden im Wasser drehen, das Freibad wieder nutzen, da dann das Hallenbad dicht ist. Eine von ihnen ist Helge Rehme (79), die seit Jahren Frühschwimmerin ist. „Egal, wie das Wetter ist, wir schwimmen“, sagt sie.