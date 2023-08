Waschbären, Nutria und andere Invasoren im Landkreis Diepholz

Von: Florian Adolph

Niedlich ist der Waschbär und geschickt. So geschickt, dass auch Nester auf Bäumen erreicht und der Vogelpopulation schadet. © Patrick Pleul/dpa

In unserer Serie zu Neozoen und Neophyten stellen wir im dritten Teil vor: den Waschbären, die Nutria und die Bisamratte.

Landkreis Diepholz – Sie sehen eigentlich ganz putzig aus, richten aber als Invasoren im Landkreis Diepholz beträchtliche Schäden an und sind damit auf der Abschussliste. Der dritte Teil unserer Reihe zu Neozoen und Neophyten dreht sich um Waschbär, Nutria und Bisam.

Waschbär

„Ich setz auch keine Krokodile in die Weser. Der Waschbär hat hier genauso wenig etwas verloren“, sagt Hannes Göttsching als Pressesprecher der Jägerschaft Syke.

Der Waschbär kann nicht nur sehr gut schwimmen, sondern auch klettern. Er ist als Beutejäger eine Bedrohung für heimische Gelege und Kleintierarten wie einige Amphibien und Reptilien, so Friedhelm Niemeyer, Naturschutzbeauftragter für das südliche Kreisgebiet Diepholz. Der Waschbär ist größer als die heimischen kletternden Jäger und kommt selbst an Nester auf Bäumen und sogar Nistkästen heran. Niemeyer schreibt daher, dass aufgehängte Nistkästen waschbärsicher sein sollten.

Mit seiner Nest-Räuberei gefährdet der Waschbär nicht selten auch bereits bedrohte Vogelarten. „Wir haben in Weyhe Wiesenlandareale, wo wir gerne geschützte Arten brüten sehen wollen“, sagt Thomas Brugger, Vorsitzender des Nabu-Kreisverbands Landkreis Diepholz. Der Nabu möchten auch Wiesenvogelpopulationen wieder ansiedeln wie den Kiebitz. Daher mache es Sinn, Prädatoren aus dem Brutgebiet rauszuhalten oder zu jagen.

Der Waschbär wird bejagt wie andere Beutegreifer, zum Beispiel Fuchs, Marder und Dachs. Invasive Arten komplett loszuwerden, das ist aber wohl nicht möglich. „Wir nehmen aber alles, was wir kriegen können, damit die Neozoen keine heimischen Arten bedrohen“, so Gottsching.

Der Waschbär ist nachtaktiv. Zu seiner Jagd werden daher auch Betonrohr- und Kastenfallen verwendet. Im Rahmen von Artenschutzprojekten werden die Raubtiere außerdem durch Elektrozäune aus wertvollen Brutgebieten herausgehalten. Dies sei „mit großem personellen und materiellen Aufwand“ verbunden, betont Friedhelm Niemeyer.

Eine Möglichkeit zum Schutz der Brüter sei auch die Entfernung einiger Versteckmöglichkeiten für die Prädatoren, sagt Brugger. So werden zum Beispiel in Bremen schon einige Gehölze aus offenen Wiesenlandschaften entfernt, damit sich Beutejäger nicht darin verbergen können.

Der Waschbär stammt aus Nordamerika. Als einer seiner Ursprünge in Deutschland gelten zwei Pärchen, die 1934 absichtlich im Gebiet des Edersees in Hessen ausgesetzt wurden und sich von dort aus ausbreiteten. Inzwischen habe der Waschbär, aus Südniedersachsen zuwandernd, unter anderem die Gemeinde Weyhe erreicht. „Hier in Weyhe wurde tatsächlich ein Waschbär gesehen. Wahrscheinlich war es aber nur ein Durchzügler. Die Tierart mag eher waldige Ecken“, erzählt Brugger.

Laut Hannes Göttsching steigt die Jagdstrecke der Waschbären seit einigen Jahren deutlich an. Im Jagdjahr 2022/23 seien 81 Waschbären im Einflussbereich der Jägerschaft Syke erlegt worden.

Nutria und Bisam

Nutria und Bisam gefährden durch ihre Wohnhöhlen Dämme, Deiche und Böschungen. Dies kann zu hohen Kosten führen, um den Hochwasserschutz weiterhin zu gewährleisten. Göttsching berichtet, dass an Ochtum, Weser und den Nebengewässern Nutria und Bisam die Dämme und Uferböschungen schon durchlöchert haben.

Hiltrud Scheele-Middelbeck wurde speziell für die Jagd nach der Nutria eingestellt. Sie ist eine Nutriajägerin, eine von dreien in Niedersachsen, und unter anderem für den Landkreis Diepholz zuständig. „Ich stelle viele Lebendfallen auf und leite auch die Jäger an, wie sie die Fallen aufstellen müssen.“

Scheele-Middelbeck betont den massiven Schaden, den das Tier anrichten kann. Deiche können durch ihn brechen. Da die Nutria Uferböschungen untergräbt, können auch landwirtschaftliche Maschinen einbrechen, die in Ufernähe arbeiten. „Er hat auch wenige Feinde“, sagt sie. „Kaum ein Fuchs traut sich an eine ausgewachsene Nutria ran. Auch der Nabu sagt, diese Tierart muss bejagt werden.“

Thomas Brugger bestätigt, dass man Schäden durch Nutria und Bisam überall an Flüssen entdecken kann. Er berichtet außerdem von einer weißen Nutria, die in Weyhe in einem privaten Gartenteich gesichtet worden sein soll. Das Tier stamme wahrscheinlich aus Italien, denn dort werden sie mit weißem Fell gezüchtet.

Untergraben alles: Nutria können mit ihren Wohnhöhlen Deiche zum Einsturz bringen. © Julian Stratenschulte/dpa ¦ Imago Images/Wirestock/ingimage

In Revieren der Jägerschaft Syke sind im vergangen Jagdjahr 525 Nutrias erlegt worden, vier Jahre zuvor seien es nur 141 gewesen. Göttsching beschreibt dies als „Zeugnis einer rasant wachsenden Population“. Ihm zufolge könne ein Nutriapaar innerhalb von drei Jahren mehrere Generationen von Nachkommen in die Welt setzen mit insgesamt 1 000 Exemplaren. Bei einem solchen Zuwachs benötigen die Tiere große Mengen an Nahrung, was Pflanzen wie Schwimmblattgewächse, Rohrkolben und Schilf sowie den Brut- und Lebensraum der darin lebenden Tiere gefährden könne. Durch sie können auch Fraßschäden an ufernahen landwirtschaftlichen Pflanzen entstehen.

Auch der als Pelzlieferant aus Nordamerika eingeführte Bisam, auch Bisamratte genannt, ist in großer Stückzahl vorhanden. Seine Bejagung unterliegt allerdings von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen beauftragten Bisamjägern, da er nicht dem Jagdrecht unterliege. Matthias Beiber ist als Bisamjäger für Teile des Landkreises Diepholz im Mittelweserverband und an der Hache verantwortlich.

Der Bisam gilt als Schädling. © via imago-images.de

„Der Bisam wird gefangen, der Nutria wird gejagt“, sagt er. Er erklärt, was das bedeutet: „Die Nutria kann geschossen oder lebend gefangen werden, der Bisam wird aber nur mit Totschlagfallen erledigt.“ Denn anders als der Nutria wird der Bisam nicht als jagdbares Wild angesehen. Als größte vorkommende Wühlmausart gilt er als Schädling.

Insgesamt gibt es sechs hauptamtliche Bisamjäger und rund 700 Privatfänger in Niedersachsen. Im Landkreis Diepholz wurden 2022 insgesamt 605 Bisam mit Totschlagfallen gefangen. Für sie gibt es eine Fangprämie an den Jäger.