„Was zählt, ist Menschlichkeit – bei allem“

Andreas Schmidt beim Umziehen zum Weihnachts-Dienst bei der Polizei in Syke. - Foto: Husmann

Syke - Von Detlef Voges. Die einen feiern zu Weihnachten mit der Familie, packen Geschenke aus, freuen sich über den leuchtenden Weihnachtsbaum und plaudern bei reichhaltigem Essen. Andere, durchaus die Minderheit, versagen sich das. Sie arbeiten über Weihnachten oder haben, sogar selbst gewählt, Dienst wie der Syker Polizist Andreas Schmidt.

Warum an Weihnachten, diesem traditionellsten aller deutschen Feste? „Dienst muss auch an diesen Tagen sein“, sagt der Kriminalhauptkommissar trocken. Weihnachten oder Silvester und Neujahr, das wird im Revier rechtzeitig geklärt. Andreas Schmidt nimmt gern den Dienst zu Weihnachten. Übrigens jetzt schon im dritten Jahr hintereinander.

Was sagt die Familie? Die kenne das und habe damit keine Probleme, erklärt der 54-Jährige.

Schmidt startet am Heiligabend mit einem zwölfstündigen Tagesdienst. Am ersten Weihnachtstag übernimmt er den Nachtdienst, wieder zwölf Stunden. Am zweiten Weihnachtstag hat der Gödestorfer seine Pflicht erfüllt, pflegt er „Dienst zuhause“, ganz privat.

Die Schattenseiten des Festes

Was ihn über Weihnachten auf dem Revier erwartet, weiß Schmidt nicht. „Ich hoffe auf ein friedliches Miteinander der Menschen“, sagt der Gesetzeshüter. Der 54-Jährige kennt aber auch die Schattenseiten. Zu Weihnachten kämen Familien zusammen. Es seien sehr emotionale Begegnungen. Für viele sei das ungewohnt.

Wenn dann auch noch Alkohol ins Spiel komme, brächen mitunter Dämme. „Menschen verändern sich mit Alkohol“, weiß der Kriminalhauptkommissar aus seiner langjährigen Berufserfahrung. Dann gebe es Einsätze, die kein Kollege gern sehe. „Dem müssen wir nachgehen, auch mit gebotener Härte“, betont der Polizist, der sich aber über Weihnachten einer besonderen Höflichkeit verpflichtet fühlt. Weihnachten, das sei eben doch kein Dienst wie jeder andere. „Nee“, sagt Schmidt bestimmt.

Die weihnachtliche Atmosphäre beeinflusst auch intern das Miteinander im Kollegenkreis. Der 54-Jährige mag das. „Wir sprechen untereinander über dies und das – länger“, hebt der Kriminalhauptkommissar hervor und deutet an, dass Dienst nicht nur Dienst nach Vorschrift sein müsse. Für ihn geht es auch und immer um Menschen, um Kollegen und Kolleginnen und um deren Bedürfnisse. Zudem ist Syke für den 54-Jährigen auch Land und damit anders als die Großstadt. Nicht so bizarr, nicht so krass.

Schmidt liebt das Land und den Schlag Menschen dort. Er ist in Gödestorf geboren und aufgewachsen. Zwischendurch mal gegangen, aber wieder zurückgekommen. „Ganz bewusst“, wie er sagt. Ein Mann, der es klar mag, der weiß, wie die Menschen zwischen Barrien und Jardinghausen, zwischen Ristedt und Okel ticken.

Polizist, das wollte er werden. Als 16-Jähriger begann 1981 sein Werdegang bei der Polizei in Niedersachsen mit dem mittleren Dienst. 1985 erfüllte sich ein Wunsch – das Syker Revier wurde sein Arbeitsplatz. 1993 wechselte er die „Uniform“, ging zur Kriminalpolizei. 2005 folgte ein Standortwechsel nach Diepholz zur dortigen Tatortgruppe. 2007 wurde der Gödestorfer Mitglied des Fachkommissariats I und hatte zu tun mit „allem Unangenehmen“, von Feuerteufeln bis hin zu Sexualstraftätern. Im Sommer 2018 schloss sich für Schmidt beruflich der Kreis. Er kehrte zu seinen Wurzeln zurück nach Syke. „Ich habe wieder meine Uniform angezogen“, sagt er knapp, spricht aber von Zuhause, von Familie und von den Eltern, die jetzt näher seien.

Syke, das heißt auch Schichtdienst, auch zu Weihnachten. Jetzt am 24. und 25. Dezember. Hier auf dem Land, das er kennt wie die Menschen. Sie stehen für ihn bei seiner Arbeit im Vordergrund. „Was zählt, ist die Menschlichkeit – bei allem“, sagt der 54-Jährige.