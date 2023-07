Was macht eigentlich die Syker Politikhoffnung Markus Stier?

Von: Frank Jaursch

Für die zweite Folge unserer Serie „Was macht eigentlich...?“ haben wir uns mit Markus Stier unterhalten. Der Syker war lange die Politik-Hoffnung der CDU, ehe er 2015 aus beruflichen Gründen alle politischen Ämter niederlegte. Stier erinnert sich an seine ersten Schritte auf dem politischen Parkett und verrät, was jetzt seine große Leidenschaft ist.

Syke – Die ersten Schritte auf dem politischen Parkett endeten für Markus Stier fast mit der sprichwörtlichen blutigen Nase. „Meine erste Wortmeldung im Rat ging gleich nach hinten los“, erinnert sich der Syker mit breitem Grinsen. „Ich steckte nicht im Thema drin.“ Der politische Gegenwind war stürmisch – und lehrreich. „Edith Heckmann hat sich schützend vor mich gestellt“, erzählt Stier. „Ich war schlecht vorbereitet. Das ist mir nie wieder passiert.“

Die Anekdote aus seinen politischen Anfangstagen begleitet Markus Stier bis heute, auch wenn sie schon sein halbes Leben her ist: Mit 22 Jahren wurde er bei der Kommunalwahl 2001 für die CDU ins Stadtparlament gewählt. Heute, knapp 22 Jahre später, ist er seinem Credo treu geblieben: „Sprich nur über Dinge, über die du wirklich Bescheid weißt.“

Der heute 44-Jährige hat die Syker Kommunalpolitik nach der Jahrtausendwende mitgeprägt: 2001 war er einer der jüngsten CDU-Ratsmitglieder aller Zeiten. Und 2006 war er mit 27 der jüngste Fraktionschef der Syker CDU überhaupt. „Wenn, dann richtig“, war stets seine Herangehensweise, schildert Stier. Das hieß konkret: Er war immer bereit, Verantwortung zu übernehmen, selbst mitzugestalten. „Und klar, eine gewisse Eitelkeit muss man auch haben“, räumt Stier ein.

Ein dritter Platz in einem Rhetorikwettbewerb der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung war ein wichtiger Motor für den jungen Syker, sich zu engagieren. Ein anderer war sein Stiefvater Wolfgang Liehr. „Er war mein großer Fürsprecher“, sagt Stier.

Das Motto „Wenn, dann richtig“ führte frühzeitig dazu, dass sich der junge Steuerfachangestellte entscheiden musste: In Syke bleiben und Politik machen – oder raus in die Welt? „Ich hatte ein Jobangebot in Berlin, aber das war nicht drin. Ich hab den Fokus darauf gelegt, in Syke zu bleiben.“

Und wie: In den meisten wichtigen Syker Themen ging jahrelang nichts ohne mindestens einen Wortbeitrag von Stier. Er wurde ein Gesicht der Syker CDU.

Wer sich seiner Passion so verschreibt, dem bleibt nur wenig Privatleben. Das musste auch Markus Stier erfahren. „Kommunalpolitik wird in der Bevölkerung oft unterschätzt. Das kommt einem Full-Time-Job nahe.“

Da war es kein Wunder, dass Stiers Name genannt wurde, als es 2013 um die Nachfolge von Harald Behrens als Bürgermeister ging. Markus Stier als CDU-Bewerber für das Amt des Bürgermeisters? „Ja, damit habe ich mich damals ernsthaft befasst“, betont er. „Das war eine klare Option, es gab auch schon Gespräche.“ Am Ende fiel die Entscheidung dagegen. „Gut, dass es so geworden ist“, so sein heutiger Blick zurück.

Parallel zu seiner politischen Tätigkeit tat sich auch beruflich etwas: Stier hatte sich bereits im Jahr 2011 selbstständig gemacht. Ein Schritt, der auf Dauer mit seiner Vorstellung von Politik nicht zu machen war. Also hieß es: Abschied nehmen. „Die Entscheidung dazu war schnell gefallen“, blickt Stier zurück, „aber der Abschied selbst fiel mir schon sehr schwer.“ Im Dezember 2015 legte er alle seine politischen Ämter nieder.

Seine Entscheidung hat er „zu keiner Sekunde bereut“

Seine Entscheidung hat er „zu keiner Sekunde bereut“, betont der Syker, der seit einigen Monaten wieder in Okel wohnt – wenn er denn mal daheim ist. Denn seine Tätigkeit als Unternehmensberater rund um Arbeits-, Steuer- und Sozialversicherungsrecht sorgt dafür, dass er viel unterwegs ist. „Der spannendste Beruf der Welt“, sagt Stier mit Funkeln in den Augen.

Seine große Passion: Entgeltabrechnung. Mehrere Bücher hat er zu dem Thema geschrieben, hält in ganz Deutschland Impulsvorträge und Keynotes. „Sieben Tage in der Woche und 24 Stunden am Tag reichen nicht“, sagt Stier. Seine Wochenarbeitszeit? Bis zu 80 Stunden, sagt er.

Stier steht unter Dampf. Fast immer, fast überall. Nur einmal im Jahr gibt’s eine Zäsur: Dann fährt er für einige Tage ins Kloster im thüringischen Volkenroda. Und schweigt. Tagelang, ehe er mit neuer Energie zurückkehrt.

„Ich betrachte die Entwicklung der Stadt mit Sorge“

Stichwort Rückkehr: Wie wär’s denn noch mal mit der Kommunalpolitik? Der 44-Jährige lacht auf. „Da war der Wunsch nie da“, so das deutliche Statement. „Ein ganz klares Nein. Alles hat seine Zeit.“ Was ihn aber nicht davon abhält, eine Meinung zu den aktuellen Entwicklungen in Syke zu haben.

„Ich betrachte die Entwicklung der Stadt mit Sorge“, sagt er. „Es fehlt Politik und Verwaltung an der Vision für die Zukunft.“ Man müsse die Frage beantworten, wie sich die Menschen in ihrer eigenen Stadt fühlen. „Und Syke hat seine Probleme schlecht gelöst. Den Fokus falsch gelegt.“ Beispielhaft nennt er das „Desaster“ Verkehrsführung. Stier ist für schnellere Entscheidungen und andere Beteiligungsmodelle. Und den „Willen zur Entscheidung“, den er bei einigen Verantwortlichen vermisst.

Aus der Öffentlichkeit ist Markus Stier seit seinem Rückzug aus der Politik vor knapp acht Jahren weitgehend verschwunden. Aus Syke nicht. Er engagiert sich weiter, unter anderem beim Lions Club Syke. Für ihn Ehrensache, sagt Stier. Und er nennt eine unabdingbare Voraussetzung, um sich für andere zu engagieren: „Das ist das aufrichtige Interesse am Gegenüber zu haben. Und ohne mich beweihräuchern zu wollen: Das habe ich.“