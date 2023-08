Was macht eigentlich ...? Barriens Ex-Bürgermeister Walter Huntemann

Von: Michael Walter

Mit der Jägerschaft Verden geht Walter Huntemann auf Info-Tour an Schulen. Dieses Bienen-Hotel hat er bis zum Aufbau an seinem endgültigen Standort bei sich zu Hause zwischen geparkt. © Michael Walter

35 Jahre lang war Walter Hunteman bis über die Ellenbogen in der Kommunalpolitik engagiert. Davon 25 Jahre als Barrier Ortsbürgermeister. Seit 2011 ist damit Schluss. Doch Langeweile kennt Huntemann nicht. Am und ums Haus macht er alles selber, was zu machen ist. Und wenn nicht am eigenen Haus, dann bei den Kindern. Denn die wissen: Papa kann’s.

Barrien – Nein: Da stellt er sich buchstäblich quer. Walter Huntemann ist ein ebenso ordentlicher wie aufgeräumter Mensch, und seine Werkstatt ist im Moment so ziemlich das Gegenteil davon. „Die baue ich gerade um. Da liegt alles kreuz und quer durcheinander“, sagt er. Und so müssen wir ihm halt einfach glauben, dass die nahezu profimäßig ausgestattet ist.

Mit allen wesentlichen Maschinen und Geräten, die man eben so braucht für Holz, Metall, Elektro, ...

„Ich mache fast alles selber, was im und am Haus so anfällt“, sagt er. Womit eigentlich auch schon klar ist, wie er seine Zeit verbringt. Nur: Das hat er früher auch schon gemacht. Und da war er noch Vollzeit berufstätig und nebenbei bis über die Ellenbogen in der Kommunalpolitik engagiert. 35 Jahre im Rat der Stadt, davon 5 als ehrenamtlicher Bürgermeister, 25 Jahre Barrier Ortsbürgermeister, Kreistag, und, und, und.

„Du kommst hier net rein!“ – Hinter dieser Tür befindet sich Walter Huntemanns Allerheiligstes: Seine Werkstatt. Die ist aber grade im Umbau, entsprechend rumpelig und somit für das öffentliche Auge tabu. © Michael Walter

Seit 2011 ist das alles vorbei. Damals wurde er nicht wiedergewählt und ging sozusagen in die innere kommunalpolitische Emigration. Und aus der ist Walter Huntemann auch nie zurückgekommen. Weil er gemerkt hat: Es geht auch „ohne“ ganz gut.

Walter Huntemann ist quasi die Verkörperung des Barrier Ur-Einwohners. Dabei ist er 1942 in Twistringen zur Welt gekommen. Abgesehen davon hat er sein Leben aber komplett in Barrien verbracht. Seit 1953 lebt er an derselben Adresse. „Das hier ist mein Elternhaus“, sagt er. Natürlich inzwischen umgebaut, erweitert und modernisiert. Eigenhändig.

„Ich bin meines Wissens nach der einzige im weiten Umkreis, der so etwas macht“, sagt Walter Huntemann. Diese Zinnplaketten hat er selbst hergestellt. Vom Entwurf auf Papier bis zum Guss. © Michael Walter

In Barrien ist Huntemann zur Volksschule gegangen. Danach machte er in Bremen eine Lehre zum Elektro-Groß- und Außenhandelskaufmann und besuchte parallel eine weiterführende Fachschule. „Das war eine richtig hanseatische Ausbildung“, erzählt er. In zwei Firmen hatte er anschließend noch in diesem Beruf gearbeitet und wechselte dann zum Norddeutschen Lloyd. Nach einiger Zeit hörte Huntemann dort auf und begann ein Wirtschaftsstudium. „Ich hab’s leider nie zu Ende gemacht“, erzählt er. „Nach zwei Jahren holte mich der Lloyd zurück und bot mir eine lukrative Stelle als Wirtschaftsprüfer an.“ Auf der einen Seite war das gut: Huntemann hatte inzwischen geheiratet (Monika, mit der er immer noch verheiratet ist). „Da war so ein gut bezahlter Job einfacher als ein Studium, und die Frau als Alleinverdienerin.“

Das war 1966. Das große Aber kam dann fünf Jahre später: Da fusionierte der Norddeutsche Lloyd mit der Hapag in Hamburg. „Und ich hätte dann nach Hamburg gemusst. Das wollten wir aber beide nicht. Wir hätten unser gesamtes persönliches Umfeld aufgeben müssen.“

Und so ging Walter Huntemann 1972 in die Verwaltung. Erst in die Bremer Senatskommission für das Personalwesen und Anfang 1990 in die Verkehrsbehörde. „Ich war da zum Beispiel für die Baustellensicherung zuständig“, erzählt er. Und später als „Sachbearbeiter in Sonderposition“ für den Bau des Hemelinger Tunnels.

1972 trat Walter Huntemann in die SPD ein. 1976 hat er dann zum ersten Mal für den Stadtrat kandidiert. Als es nach fast 20 Jahren Ärger um seinen Platz auf der Wahlliste gab, trat Huntemann wieder aus und seitdem als Einzelkandidat an. Und ist immer wiedergewählt worden. Bis 2011. „Das war das Jahr, wo es die heißen Diskussionen um den Edeka-Markt in Barrien gab.“ Er war dagegen. Und flog mit seiner Position bei den Wahlen „eiskalt auf den Bauch.“

Beruflich war da auch schon Ruhe im Karton: Seit 2004 ist Huntemann in Rente. „Nach fünfeinhalb Jahren hat mich die Behörde noch mal zurückgeholt, um ein Projekt zu leiten. Ich sollte das Anliegerparken rund ums Weserstadion neu regeln.“ Hat ihm das geschmeichelt? Huntemann muss heute noch grinsen: „Na klar! Da muss ich vorher ja wohl vieles richtig gemacht haben.“ Aber warum grade er? „Ich hatte die Erfahrung und ich hatte die Siegelrechte, konnte also selbstständig rechtsverbindliche Vereinbarungen treffen.“

In das sprichwörtliche Schwarze Loch ist Huntemann übrigens nie gefallen. „Wen Gott strafen will auf Erden, den lässt er Hausbesitzer werden“, sagt er und lacht. „Ich hab immer was zu tun. Und wenn nicht bei uns, dann bei den Kindern. Papa, kannst Du nicht mal...? Weil die ja wissen: Papa kann’s.“ Darüber hinaus ist Huntemann im Schützenverein aktiv und in der Jägerschaft.

Ob er alles noch mal so machen würde? Huntemann holt etwas aus. „Meine Mutter hat zur Kommunalpolitik immer gesagt: Dor kannst nich riek bi wern. Damit hat sie ja auch recht gehabt. Aber ich habe dadurch sehr viele Leute kennengelernt und persönlich viel dazugelernt. “