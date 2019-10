„Du ahnst es nicht!“ Wie die Familie von Barriens Diakon ins Fernsehen kam

Barrien - Eine gewölbte Steinbrücke mit drei Durchlässen führt über ein Gewässer, darüber schweben vor blauem Hintergrund drei goldene Sterne. Nicht jeder kann so ein schmuckes Familienwappen sein Eigen nennen. Bernd Breckner schon.

Der Barrier Diakon hat zu Hause eine ganze Menge an Gläsern, auf denen das schildförmige Zeichen und das Wort „Breckner“ prangen. „Der ,Badische Hof‘ in Idar-Oberstein gehört meinem Onkel“, sagt Breckner erklärend.

Doch woher kommt das Wappen? Und – viel wichtiger – woher kommt eigentlich seine Familie? Die Beantwortung dieser Frage hat das Wappen und die Familie Breckner bis ins Fernsehen gebracht. Am kommenden Sonntag widmet sich die ZDF-Reihe „Du ahnst es nicht!“ der Brecknerschen Familiengeschichte.

Barrien: Breckner auf der Suche nach Vorfahren

Die Suche nach seinen Vorfahren hatte Breckner schon seit Jahrzehnten im Hinterkopf. Er wusste von Verwandten, die nach Amerika ausgewandert waren. Er hatte dieses Wappen, ein paar Vermutungen über seinen Ursprung. Und vor allem hatte er drei pfiffige Kinder, die ihrem Vater zum 60. Geburtstag ein besonderes Geschenk machen wollten.

+ Bernd Breckner zeigt das Wappen, mit dem alles begann. © Ehlers / Pees Bastian, Catherina und Constantin erinnerten sich nicht nur an sein Interesse an der Ahnenforschung, sondern auch an Swantje Heuten. Die Oldenburger Genealogin ist ein Teil des Expertenteams in der ZDF-Sendung. Und wie der Zufall es will, war sie ein „Barrier Kind“ und einige Jahre lang gemeinsam mit Breckner als Teamerin in der Kirchengemeinde sehr engagiert.

Heuten sagte zu und machte sich an die Detektivarbeit in den vergangenen Jahrhunderten. „Das war natürlich kein Job wie jeder andere“, erzählt sie auf Nachfrage der Kreiszeitung. Die Verbindung zu Breckner machte den Auftrag außergewöhnlich. „Ich hab mir schon besonders viel Mühe gegeben.“

ZDF-Sendung: Expertin kann Geschichte rekonstruieren

Das hieß in diesem Fall auch mal: weitermachen, wo man sonst vielleicht aufgeben würde. Der Aufwand lohnte sich. Bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts konnte Swantje Heuten die Familiengeschichte rekonstruieren.

Zum 60. Geburtstag im Mai bekam Bernd Breckner von seinen Kindern das Ergebnis der Suche ausgehändigt. Er war zwar angetan von dem Geschenk. „Aber ich hatte das Gefühl, dass es noch nicht ganz fertig war.“ Sein Instinkt sollte ihn nicht täuschen: Erst am späten Abend eröffneten ihm seine Kinder schließlich, dass die Familie Breckner eine Hauptrolle im Fernsehen spielen würde.

+ Die Sendung „Du ahnst es nicht!“ läuft am Sonntag um 14.15 Uhr im ZDF. © Ehlers / Pees In „Du ahnst es nicht!“ bringen Ahnenforscher Licht ins Dunkel der Familiengeschichten. Moderator der Sendung ist Thomas Anders. Dabei treten mitunter bemerkenswerte Erkenntnisse zutage: So stellte Swantje Heuten in vergangenen Folgen bereits verwandtschaftliche Verbindungen zum Erfinder des Hotdogs oder zu Country-Popstar Taylor Swift fest.

Für die Dreharbeiten zur Sendung machte sich Bernd Breckner mit seinem Sohn Bastian auf den Weg in eine alte Zitadelle in Mainz. Er selbst trat nicht vor die Kamera, konnte aber den Auftritt von Heuten, seinem Sohn und seiner Familiengeschichte aus nächster Nähe beobachten. „Das war total faszinierend“, erinnert er sich. Zudem gab es durch die Sendung ein Wiedersehen mit Swantje Heuten, die er seit einem Jahrzehnt nicht gesehen hatte. „Das haben wir abends dann in den Katakomben gefeiert.“

Die Expertin fand unter anderem heraus, dass die Vermutungen von Bernd Breckner über die Wiege seiner Familie allesamt falsch waren. Und noch eine Aussage gibt Heuten im Vorfeld der Sendung preis: „Das sind längst nicht die Endergebnisse“, ist sie sich sicher. Die Familiengeschichte ließe sich sicher noch weiter zurückverfolgen. Aber das würde dann wohl eine langwierige Suche in alten Kirchenbüchern erfordern – und ohne Fernsehkameras vonstattengehen.

Info

Wer den Brecknerschen Stammbaum kennenlernen möchte, sollte am Sonntag ab 14.15 Uhr die Folge im ZDF verfolgen – oder bereits ab Sonntagvormittag in der ZDF-Mediathek.