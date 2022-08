„Pfad der Hoffnung“ entsteht auf dem Waldfriedhof in Syke

Von: Marcel Prigge

Zeigen den Standort des neuen Kunstobjektes vor der Kapelle des Waldfriedhofes: (v.l.) die Künstler Elsa Töbelmann und Henning Greve mit dem Entwurf des Windspiels, Pastorin Albertje van der Meer sowie der Sprecher der Kreissparkasse Syke, Dennis Landt. © Prigge

Innehalten und Nachdenken über das Leben, die Hoffnung und den Tod. Das alles soll bald der „Pfad der Hoffnung“ den Besuchern des Waldfriedhofes in Syke näher bringen. Ein besonderes Kunstwerk wird im Mittelpunkt des Rundgangs stehen.

Syke – In den kommenden Monaten und Jahren sollen auf dem Waldfriedhof in Syke verschiedene Stationen entstehen, die die Menschen auf ihrem Weg der Trauer begleiten. Im Zentrum des neuen „Pfad der Hoffnung“ steht ein Kunstwerk, das jetzt vorgestellt wurde.

Kunstwerke, Fühlpfad und Glockenspiel: „Pfad der Hoffnung“ entsteht auf dem Waldfriedhof in Syke

Wie Pastorin Albertje van der Meer berichtet, sollen für den neuen Rundgang mithilfe von Spenden nach und nach Orte und Haltepunkte auf dem Syker Waldfriedhof entstehen. Ein großes Objekt befinde sich derzeit in Planung. So sollen in den kommenden Monaten das Künstlerpaar Henning Greve und Elsa Töbelmann aus Syke ein großes Windobjekt mit Flügeln errichten, auf denen Psalmwörter eingelasert werden. Dieses Kunstwerk werde die Vergänglichkeit des Menschen symbolisieren, erklären die Künstler. Insgesamt soll das Objekt etwa fünf Meter groß und auf einer kleinen Grünfläche neben der Kapelle installiert werden.

Nach Angaben des Paares werde das große Windspiel zu einem überwiegenden Teil aus Edelstahl bestehen. „Durch zwei Achsen wird das Objekt beweglich sein und sich bei jedem Windhauch verändern“, berichtete Greve und erläuterte, dass bei Wind so eine meditative Ruhe ausgestrahlt werde. Inspiriert werden die Künstler dabei von Psalm 39,6: „Ein Hauch nur ist jeder Mensch“.

Beginn mit dem Bau des Kunstwerkes im Oktober, Einweihung im kommenden Frühjahr geplant

Voraussichtlich ab Oktober werden die Kunstschaffenden mit den Arbeiten an dem Objekt beginnen, im kommenden Frühjahr soll es dann eingeweiht werden. Träger für das Windspiel ist der Verein „Rund ums Rathaus“, aber auch der Landschaftsverband Weser-Hunte sowie die Sparkasse Syke – die für den Pfad der Hoffnung einen niedrigen vierstelligen Betrag bereitstellte – hätten als Sponsoren gewonnen werden können, erklärt Pastorin van der Meer weiter.

Doch das Kunstwerk soll lange nicht die einzige Station des Hoffnungspfades bleiben. Bereits in Arbeit und fast fertiggestellt ist ein Fühlpfad, über den Besucher des Friedhofs barfuß wandern können. Lediglich eine Bank zum Sitzen und ein Ständer mit einer Beschreibungstafel fehlen noch.

Fast fertiggestellt: (v.l.) Pastorin Albertje van der Meer und Künstler Henning Greve probieren den Fühlpfad aus. © Prigge

Und auch an weiteren Ideen mangelt es nicht. Gut vorstellen könnte sich die Pastorin ein sechzehnteiliges Glockenspiel, das gekoppelt mit der Orgel in der Kapelle angespielt werden könne. An der Ostseite des Waldfriedhofs könnte außerdem eine Bank zum Sitzen in Form eines Halbkreises entstehen, in dessen Mitte Bauklötze hingelegt werden können. „Das könnte dann ein Mehrgenerationen-Bauplatz sein“, so van der Meer.

Projekt ist ein Prozess: „Nach und nach sollen lauter kleiner Impulse entstehen“

Dies seien allerdings bis jetzt nur Ideen, das Projekt müsse als Prozess verstanden werden. „Nach und nach sollen so lauter kleiner Impulse entstehen“, berichtet die Pastorin. Als Nächstes wolle die Arbeitsgruppe rund um den Pfad der Hoffnung die Schaffung eines Rasenlabyrinths angehen.

Die Idee eines solchen Pfades ist dabei keine Neue. Die Pastorin hätte sie von einer Reise nach Karlsruhe mitgebracht. Van der Meer habe bei einem Besuch von Verwandten den dortigen Friedhof begutachtet. „Da war die Gestaltung toll. Ein Lebensgarten mit Kunst und ganz praktischen Elementen und unterschiedlichen Stationen zur Trauerbewältigung waren dort zu finden“, erzählt sie. Das müsse man doch auch in Syke können? „Wir können zwar keinen ganzen Garten wie auf dem Hauptfriedhof in Karlsruhe herrichten, aber auch kleine Stationen können den Menschen Hoffnung in Zeiten der Trauer geben.“