Eine Fusion der Sparkassen Diepholz und Syke ist wahrscheinlich

Eine Fusionssparkasse würde für Landkreis, Banken und Kunden von Vorteil sein, glaubt auch Syker Sparkassendirektor Jens Bratherig.

Die Sondierungsgespräche der beiden Sparkassen waren von Erfolg gekrönt. Die Fusion könnte bereits am 1. Juli 2024 stattfinden.

Diepholz/Syke – Die Fusion der Kreissparkassen Grafschaft Diepholz und Syke rückt näher. Die Sondierungsgespräche sind erfolgreich abgeschlossen worden. Drei Hürden müssen nun noch bewältigt werden. Gelingt dies ohne unvorhergesehene Schwierigkeiten, könnte die Fusion laut aktueller Pläne am 1. Juli 2024 erfolgen.

Im März sind die Vorstände beider Kreissparkassen von ihren Verwaltungsräten beauftragt worden, zu prüfen, ob eine Fusion vorteilhaft sei. Diese Prüfung sollte, erinnern die Kreissparkassen, auf Kreiszeitungs-Nachfrage „auf Augenhöhe“ geschehen.

Mehrere Workshops seien die Folge gewesen, in denen einerseits „umfangreiche gegenseitige Transparenz geschaffen“, andererseits die Folgen für den Träger der Kreissparkassen (der Landkreis Diepholz), die Kreissparkassen selbst, ihre Mitarbeiter sowie die Kunden geprüft wurden. „Dabei kamen die Verwaltungsräte zu dem Schluss, dass aus heutiger Sicht – auf Basis der bisher erarbeiteten Fakten – ein Zusammenschluss vorteilhaft wäre“, heißt es von den Geldinstituten.

Am Fusionskonzept der Sparkassen wird gearbeitet

Details allerdings, wie die zukünftige Kostenstruktur, liegen noch nicht vor. Beide Kreissparkassen erheben beispielsweise unterschiedliche Kontoführungs- oder Kreditkartengebühren. Dazu erklären die beiden Sparkassendirektoren Ralf Finke (KSK Grafschaft Diepholz) und Jens Bratherig (KSK Syke) sowie Landrat Cord Bockhop in einer gemeinsamen schriftlichen Stellungnahme zu Fragen dieser Zeitung: „Es gibt hier bisher keine Tendenzen. Wir wollen es unseren Kundinnen und Kunden möglichst einfach machen.“

Derzeit laufen zwei Prozesse parallel: Seit dem 27. Juni arbeiten die Vorstände an detaillierteren „Konturen einer möglichen Fusionssparkasse“ sowie am notwendigen Fusionskonzept. Gleichzeitig befasse sich die Sondierungskommission (mit Vertretern der Kreditausschüsse und der Personalräte) mit Eckpfeilern der Fusionssparkasse – dieser Name ist ein Platzhalter, da die Namensfindung in der Zukunft liegt, wie die Kreissparkassen betonen.

Der aktuelle Zeitplan sehe vor, dass die Ergebnisse beider Prozesse Mitte September den Verwaltungsräten vorgelegt werden. Stimmen diese für die Fusion, würde sich der Kreisausschuss des Kreistages mit dem Thema befassen, sodass dieser in seiner Sitzung am 9. Oktober den finalen Fusions-Beschluss fassen könnte. Kann dieser Zeitplan eingehalten werden, ist das voraussichtliche Fusions-Datum der 1. Juli 2024.

Cord Bockhop, Jens Bratherig und Ralf Finke sehen nur eine geringe Restwahrscheinlichkeit, dass die Fusion noch scheitert: „Wir sind aktuell zuversichtlich, dass die Fusion kommen wird, da bisher keine Hindernisse erkennbar sind.“

Die Vorteile einer Fusion der Kreisparkassen Grafschaft Diepholz und Syke

Als wichtige Vorteile einer Fusion benennen Bockhop, Bratherig und Finke wie schon im Frühjahr (wir berichteten), den „Ausbau der Beratungs- und Finanzierungskompetenz“ sowie „die einfachere Bewältigung des Fachkräftemangels und der herausfordernden regulatorischen Anforderungen“. Im Februar hieß es, dass in den kommenden fünf Jahren ein Fünftel der Belegschaft in Pension gehen werde.

Nachgefragt, wie personelle Vorteile durch die Fusion aussehen könnten, wenn beide Häuser doch mit denselben Herausforderungen zu kämpfen haben, erläutern die Verantwortlichen, dass die unterschiedlichen Altersstrukturen dabei zum Vorteil würden. Geht der Steuerungsexperte des einen Hauses in zwei Jahren in Rente, der im anderen Haus aber erst in fünf Jahren, könnte Letzterer die Vakanz einnehmen. „Dadurch gewinnen wir mehr Zeit für die Nachbesetzung.“

Viele Veränderungen könnten im nächsten Jahr also anstehen. Unangetastet bleibt laut eigener Aussage aber der Auftrag, den sich die Institute gegeben haben: „Die Verantwortung für die Region, die Versorgung der Bevölkerung mit Bankdienstleistungen sowie die Erhaltung zukunftssicherer Arbeitsplätze“ sollen weiterhin im Zentrum ihres Handelns stehen.