Wahlkreis Syke: True triumphiert, Meyer ist erleichtert, Genthe wütend

Von: Gregor Hühne

Dennis True: Der SPD-Mann löst als Direktkandidat nach 24 Jahren die Christdemokraten im Wahlkreis Syke ab. Volker Meyer konnte den Blick auf die Wahlergebnisse nicht fassen. Die CDU konnte den Wahlkreis nicht verteidigen (r.). Für Dr. Marco Genthe (u.) endet die neunjährige Zeit als FDP-Abgeordneter im Landtag mit einer herben Enttäuschung. © Gregor Hühne

Dennis True zieht neu in den Niedersächsischen Landtag ein und kann es kaum fassen, Volker Meyer (CDU) bleibt Abgeordneter. Dr. Marco Genthe und die FDP leiden.

Landkreis Diepholz – Eine Wahlnacht mit Überraschungen: Dennis True (SPD) gewinnt nach 24 Jahren den Wahlkreis Syke für die Sozialdemokraten. Volker Meyer (CDU) verpasst zwar ein Direktmandat, bleibt aber sicher über einen Listenplatz im Niedersächsischen Landtag. Die FDP scheitert an der Fünf-Prozent-Hürde und fliegt mit Dr. Marco Genthe aus dem Landesparlament. Was sich nun für die drei Politiker ändert, erzählen sie im Gespräch mit der Kreiszeitung.

Dennis True muss seinen alten Job abgeben und trifft Dienstag bereits seine Fraktion

Große Freude bei Dennis True (SPD), der sich am Wahlabend in einem „Schwebezustand“ befand, wie er sagt. Im Kreise von Familie, Freunden und Parteigenossen verfolgte er die Wahlergebnisse, die als ein Krimi begannen. „In den ersten Wahllokalen, die ausgezählt wurden, lag Herr Meyer vorne. Das waren Bassumer Wahllokale. Dann drehte sich das Ganze und konkretisierte sich in meine Richtung“, schildert True.

Dessen Erfolg steht sinnbildlich für den der SPD in Niedersachsen, der nach 24 Jahren CDU-Regentschaft das Mandat für die Sozialdemokraten holt. „Ich habe das Ganze noch gar nicht richtig realisiert“, gesteht True. Erst mal sei nicht in Sicht, dass Ruhe einkehrt, sagt der frisch gewählte Direktkandidat, der sich selbstbewusst gibt: „Wenn wir nicht die Chance zum Sieg sehen würden, bräuchten wir keinen Direktkandidaten stellen.“

Als Nächstes konstituiert sich heute die Landtagsfraktion der SPD in Hannover. Da geht es um Ausschussbesetzungen und die Wahl des Fraktionsvorstandes. True selbst muss nun seinen Job als IT-Projektleiter in Bremen übergeben und will sich parallel weiter in das Thema Landtag einarbeiten.

Volker Meyer ist erleichtert und enttäuscht zugleich

Kein leichter Abend für Volker Meyer (CDU) – er unterliegt mit 30,1 Prozent der Erststimmen dem Herausforderer Dennis True (SPD), der 36,57 Prozent der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigen kann. 26 Parteimitglieder können die Christdemokraten über die Wahlliste in den Landtag schicken. Meyer steht auf Platz 19. Damit ist ihm ein Stuhl im Hannoveraner Parlament auch ohne Direktmandat sicher. „Ich freue mich, dass ich im Landtag bleiben darf.“

Dennoch erlebte Meyer den Wahlabend alles andere als gelassen. „Ich bin spät eingeschlafen und nach drei Stunden wieder aufgestanden“, erzählt er. Das Bangen und die Ungewissheit: „Das pusht einen vom Adrenalin her.“ Viele Fragen gingen ihm durch den Kopf, so der Bassumer. „Doch da finden sie im Schlaf keine Lösung für.“ Letztlich ist Meyer „erleichtert und enttäuscht“ über den Abend.

Volker Meyer konnte den Blick auf die Wahlergebnisse nicht fassen. Die CDU konnte den Wahlkreis nicht verteidigen. © Schritt, Sigi

Wie es nun weitergeht, wisse er noch nicht. „Um jetzt schon über konkrete Veränderungen zu sprechen, ist es zu früh“, so Meyer. Am Dienstag treffe sich die Partei zur konstituierenden Fraktionssitzung. Dann werde geschaut, beispielsweise ob er die sozialpolitische Sprecherfunktion in der CDU behält und wer in den Ausschüssen welche Themenfelder vertritt.

Den Grund für das schlechte Abscheiden seiner Partei bei sieht Meyer vor allem in einer „allgemeinen Stimmungslage gegen die CDU“. Da habe man „keine Chance“. Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) habe außerdem von einem Amtsbonus profitiert. In Krisenzeiten wählten die Leute die amtierende Regierung, so Meyer.

Für den Fall, dass er kein Mandat errungen hätte, könnte Meyer von einem Rückkehrrecht zur Sparkasse gebrauch machen. „Doch darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht, da es mein Ziel war, im Landtag zu bleiben.“ – hat geklappt.

Marco Genthe leidet mit seinen Mitarbeitern

„Beschissen“ geht es dagegen Dr. Marco Genthe (FDP), wir er am Montag sagt. Weder er noch seine Partei werden in der 19. Wahlperiode im Niedersächsischen Landtag vertreten sein.

Der Landtagsauszug macht sich bei den Gefolgsleuten der Partei bemerkbar – den Mitarbeitern. „Mir tut das wahnsinnig leid“, sagt Genthe, dem drei Vollzeitstellen in Hannover zuarbeiteten. Einer sei vor kurzem Vater geworden und ist jetzt arbeitslos. Ein anderer müsse nun seine Wohnung kündigen und zu seinen Eltern ziehen. Rechtsanwalt Genthe dagegen fällt vergleichsweise weich: „Zum Glück habe ich noch einen Beruf.“ Die Stimmung sei auch im Landesvorstand, dessen Mitglied er ist, im Keller. „Jeder hat seine Mitarbeiter.“

Als Nächstes treffe sich der Landesvorstand der FDP, um über die Gründe für das schlechte Abschneiden der Liberalen zu diskutieren. „Wir wollen Ideen entwickeln, wie wir weitermachen und uns für die nächsten fünf Jahre in der außerparlamentarischen Opposition aufstellen. Die Welt dreht sich ja weiter.“ Das Ziel: Weiterhin Politik gestalten. Doch das werde schwieriger. Beispielsweise werde es Interviews wie dieses kaum mehr geben, spekuliert Genthe: „Die Presse interessiert sich nicht für kleine Parteien.“

Genthe kritisiert Wahlkampf, der sich ausschließlich um Bundesthemen drehte

Genthe wurmt, dass seine Partei „völlig unabhängig von der eigenen Arbeit“ abgestraft wurde. Bei Wahlkampfterminen in Niedersachsen hätten Bundesthemen im Vordergrund gestanden. Gaspreis- und Strompreisbremse: Da habe der Landtag keinen Einfluss. Kritik übt Genthe auch an den Christdemokraten. „Die Strategie der CDU habe ich nie verstanden, dass Schwarz-Grün [als mögliche Koalition, Anm. d. Red.] im Landtag nicht geht, weiß jeder, der im Landtag sitzt.“

Für Dr. Marco Genthe endet die neunjährige Zeit als FDP-Abgeordneter im Landtag mit einer herben Enttäuschung. © R. Wredemeyer

„Absolut unverständlich“ findet Genthe, dass 40 000 Wähler von der FDP diesmal bei der AfD ihr Kreuz machten. „Auch, dass ich mehr Erststimmen habe als Zweitstimmen. Das nützt überhaupt nichts!“ Über die fehlenden Zweitstimmen habe er keine Gelegenheit, die liberale Politik im Landtag zu vertreten.

Die politischen Ämter im Gemeinderat in Weyhe und im Kreisrat in Diepholz will Genthe derweil behalten. „Dafür haben mich die Leute gewählt.“ Wie es in der Landespolitik weitergeht, wisse er noch nicht. „Da warte ich die anstehende Gremiensitzung ab.“

Eine Zukunftssorge macht dem ehemaligen Landtagsabgeordneten jedoch Angst. Von den Einblicken seiner Parlamentsarbeit – unter anderem beim Verfassungsschutz – wisse er, was in Niedersachsen an den rechten und linken Rändern los ist. „Ich habe das erste Mal in meinem Leben das Gefühl, dass in der Gesellschaft ernsthaft etwas ins Rutschen kommt.“