Ganz spontan und plakativ

Von: Michael Walter

Vorwerk-Kuratorin Nicole Giese-Kroner (links) und Künstlerin Claudia Christoffel haben mit zwei Plakat-Motiven spontan eine Mini-Demo veranstaltet. © Michael Walter

Vorwerk zeigt Wanderausstellung mit Plakaten internationaler Künstler

Syke – „Das ist fast schon eine Art Pop-up-Geschichte“ umschreibt Kuratorin Nicole Giese-Kroner die neue Ausstellung im Vorwerk: Heute geht es los, und in einer Woche ist bereits alles wieder vorbei. Ungewöhnlich kurz für Vorwerks-Verhältnisse.

Ebenso auffällig kurz ist auch der Titel: „KS“ – das steht für „Künstlerstatements“ und ist gleichzeitig der Name der Künstlergruppe, die dahinter steht. Claudia Christoffel ist ein Teil davon, und sie erklärt, wie alles gekommen ist: 2020 wurde das Projekt von Johanna van Emden und Susan Donath konzipiert. Beide haben 14 internationale Künstler dazu eingeladen. Die Ansage war: „Jeder macht ein Plakat im Format DIN A0, und es gibt keine inhaltlichen Vorgaben dazu“, schildert sie.

Vernetzung ist die Idee dahinter. Denn: „Jeder Teilnehmer soll in seinem Heimatort eine Ausstellung mit den Ergebnissen veranstalten“, erklärt Christoffel.

Nun ist Syke zwar nicht ihr Heimatort – Claudia Christoffel stammt aus Lübeck und lebt in Bremen – aber der Kontakt zu Nicole Giese-Kroner ist lang und freundschaftlich. „Wir kennen uns schon, seit ich noch Volontärin war“, sagt die Kuratorin. Und Christoffel weiß: „Es ist schön, wenn man jemanden hat wie Nicole, die sich für so etwas begeistern kann.“

Diese Begeisterung für die Sache ist der Grund, warum diese Ausstellung jetzt im Vorwerk zu sehen ist. Und sie ist gleichzeitig auch der Grund, warum sie nur so kurz zu sehen ist. „Das war dieses Jahr das einzig noch mögliche Zeitfenster“, sagt Giese-Kroner „Wir haben gerade die letzte Ausstellung abgebaut, und im September beginnen die Vorbereitungen für die nächste.“

Da diese Wanderaustellung jedes Mal von einem anderen Künstler gestaltet wird, sieht sie auch jedes Mal anders aus. Für Syke haben sich Claudia Christoffel und Nicole Giese-Kroner für einen „klassischen“ Ansatz entschieden: Die Plakate hängen konventionell an der Wand.

Optisch und stilistisch erwartet die Besucher buchstäblich die bunte Vielfalt. Da es keine inhaltlichen Vorgaben gab, reicht das technische Spektrum von der Grafik über die Fotomontage bis zur Collage aus Zementsäcken. Ebenso vielfältig und interpretierbar sind die Inhalte: Da steckt Barbies Partner Ken wie die kleine Meerjungfrau in einem Fischschwanz und trägt ein Plakat „Wir sollten alle Feministen sein“.

Da hat sich ein Künstler selber an der Wäscheleine zum Trocknen aufgehängt und dazu selbstironisch geschrieben: „Es ist schwer, ein Künstler im Körper eines Rockstars zu sein.“ Und da liegt eine Kopie von Dürers „betenden Händen“ in Folie eingepackt auf einem Bretterboden (oder hängt sie an einer Wand?). Gebrauchsanweisung des Künstlers: Zeit nehmen zum Betrachten, dann erschließen sich mindestens zwei Ebenen der Wahrnehmung.