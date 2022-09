Vorsicht vor Holzdieben

Von: Anke Seidel

Mittlerweile schon bei Dieben begehrt: Kaminholz ist das neue Gold und muss deshalb sicher gelagert werden. © Anke Seidel

Kaminholz ist zurzeit so begehrt wie nie. Die extreme Nachfrage hat schon zu Betrügereien im Internet geführt. Holzpolter werden per GPS gesichert.

Landkreis Diepholz. Drastisch verschärft hat sich mit den herbstlichen Temperaturen die Nachfrage nach Kaminholz. Weil der Markt absolut leer gefegt ist, sind der Polizei schon Holzdiebstähle gemeldet worden – genauso Betrügereien. Die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch registrierte mehrere Fälle, in denen Bürger Brennholz über das Internet bestellt und die Ware im Voraus bezahlt hatten – diese aber nie erhielten. Auf dem realen Markt müssen Kunden derzeit bis zu 250 Euro pro Festmeter gestapeltes Kaminholz zahlen. „Der Markt spielt verrückt“, hatte Dr. Florian Stockmann als Leiter des Forstamtes Weser-Ems bei der Landwirtschaftskammer schon bei der Tagung des Forstverbands der Grafschaften Hoya und Diepholz festgestellt.

Sein Forstamt ist zuständig für den Privatwald. „Ganz vereinzelt“, berichtete Florian Stockmann am Montag, habe es dort bisher Holzdiebstähle gegeben. Aus dem Erfahrungsaustausch mit Kollegen wisse er aber, dass solche Vorfälle auf Bundesebene zunehmen. Der Leiter des Forstamts Weser-Ems rät: „Brennholz sollte möglichst nicht frei zugänglich gelagert werden.“ Privatwaldbesitzer sollten ihr Holz ebenfalls nicht so lagern, dass es von Hand einfach aufgeladen werden könne.

Florian Stockmann weiß, dass seine Kollegen in den Landesforsten Holzpolter mit GPS-Sendern ausstatten. So könnte ein Diebstahl nachverfolgt werden. Das Forstamt nutze diese Methode jedoch nicht, weil sie zu teuer sei: „Zahlen müssten das ja die Privatwaldbesitzer.“

Der Forstverband der Grafschaften Hoya und Diepholz ist bisher offenbar von Diebstählen verschont geblieben: „Soweit uns bekannt, ist bei uns glücklicherweise noch nichts passiert“, so Vorsitzender Andreas Schütze. Er rät, Scheitholz schnell aus dem Wald zu entfernen: „Das lädt ja förmlich zum Mitnehmen ein.“ Und berichtet: Manche Holzkäufer würden ihre Polter technisch so sichern, dass der Transport direkt nachverfolgt werden könne.

Wibeke Schmidt, regionale Pressesprecherin der Niedersächsischen Landesforsten, bestätigte die Sicherung der Holzpolter per Tracker. Das habe eine abschreckende Wirkung auf Holzdiebe. Aktuell habe man mit Holzdiebstählen nur marginal zu tun: „Bei uns ist das kein großes Problem.“ Jeder Diebstahl werde angezeigt.

Dass Holzdiebstähle auch im Landkreis Diepholz vorkommen, bestätigte Thomas Gissing als Pressesprecher der Polizeiinspektion Diepholz. Allerdings sei die Zahl bisher nicht nennenswert. Auch habe es sich um kleine Holzmengen gehandelt.

Rückblick: Schon im Juli, bei Temperaturen um 36 Grad im Schatten, war der Markt für Kaminholz so gut wie leer gefegt gewesen (wir berichteten). Damals stand die AWG (Abfall Wirtschafts Gesellschaft) vor leeren Lagern im Entsorgungszentrum Bassum – ganz anders als in den Vorjahren. Das von ihr vermarktete Holz stammt in der Regel aus dem Harz und aus dem Weserbergland, wird zunächst von einem regionalen Zwischenhändler verbrauchsgerecht gespalten und aufbereitet. So kommt es im Sommer ins Lager – muss aber noch zwingend getrocknet werden bis zur Vermarktung.

Dieser Prozess lief über die Jahre reibungslos. Doch in diesem Sommer rissen besorgte Kunden der AWG praktisch jeden Scheit aus der Hand. Die gewohnte Einlagerung mit Trocknung war nicht mehr möglich. Zwar liefert besagter Händler der AWG nach wie vor Holzmengen – soweit verfügbar. „Aber im Winter ist die Trocknung schwieriger“, erklärte Frithjof Schulz, Vertriebsmitarbeiter der Humus-Vermarktung, ein Tochter-Unternehmen der AWG. Den aktuellen Markt und die nicht enden wollenden telefonischen Nachfragen beschreibt er so: „Es ist einfach Wahnsinn.“

Schon im Sommer hatte die AWG für Kaminholz-Käufer eine Warteliste im Internet eingerichtet. Doch als sich mehr als 350 (!) Kunden eingetragen hatten, musste diese Liste notgedrungen geschlossen werden – weil eine weitere Auftragsflut mit den verfügbaren Holzlieferungen gar nicht mehr hätte abgearbeitet werden können. Dabei waren die Abgabemengen schon vorher gedeckelt worden, um eine möglichst gerechte Verteilung zu erreichen: maximal zwei Schüttmeter zur Selbstabholung.

Die Warteliste werde chronologisch abgearbeitet, so Frithjof Schulz: „Jeder hat eine Wartenummer bekommen.“ Unabhängig davon: Gefragt ist zurzeit alles, was brennt und Wärme erzeugt – wie Pellets und Holzbriketts. Aber auch diese Produkte sind längst ausverkauft – nicht nur bei der AWG, sondern auch bei ihren Zulieferern. Es gibt also keinen Nachschub mehr.

Deshalb prüft die AWG nun alle nur möglichen Alternativen, um mehr Brennholz zu generieren: „Wir möchten ja auch so viel wie möglich anbieten können.“

