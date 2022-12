Eichenprozessionsspinner: Vorsicht vor Bäumen mit dem grünen E

Von: Anke Seidel

Mit einem grünen E warnt die Straßenmeisterei vor dem Befall mit dem Eichenprozessionsspinner. © Seidel

Es ist ein auffälliges Zeichen, das Autofahrern auf Bundes- und Landesstraßen immer wieder ins Auge sticht: Ein großes E in leuchtend grüner Farbe, das ausschließlich auf den Stämmen von Eichen prangt – aber nicht auf allen.

Landkreis Diepholz –Aufgebracht haben diese Signaturen Mitarbeiter der Straßenmeistereien, wie Uwe Schindler als Leiter der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Nienburg, auf Anfrage dieser Zeitung bestätigte. Das E kennzeichnet demnach solche Eichen, die nachweislich vom Eichenprozessionsspinner befallen sind. Wer mit dem Auto quer durch den Landkreis Diepholz unterwegs ist, erkennt schnell: Es sind viele!

„Wir versuchen, der Sache Herr zu werden“, bringt es Uwe Schindler für seine Behörde auf den Punkt. Schon im Sommer waren vor den befallenen Eichen Warntafeln vor dem Eichenprozessionsspinner aufgestellt worden. Denn die Raupenhaare dieser Schmetterlingsspezies sind gefährlich für den Menschen. Deshalb ist jetzt die Markierung aufgebracht worden – eine Vorsorge für alle Mitarbeiter, die Baumpflegearbeiten ausführen.

Nester des Eichenprozessionsspinners

„Damit sind auch Fremdfirmen beauftragt“, erläutert Uwe Schindler. Es sei absolut wichtig, sowohl die eigenen Mitarbeiter als auch die Beschäftigten der Firmen zu sensibilisieren und damit vor Schaden zu schützen.

Die Baumpflegearbeiten im Herbst dienen der Verkehrssicherheit. Die Mitarbeiter überprüfen den Zustand der Bäume, der von außen oft nicht exakt einzuschätzen ist – und sie entfernen Äste, die auf die Fahrbahn fallen könnten oder die Sicht behindern.

Nach Möglichkeit sollen bei akutem Befall auch die Nester des Eichenprozessionsspinners entfernt werden – vor allem an Straßen im Bereich von Kindergärten und Schulen.

Dafür gebe es zwei Methoden, erläutert der Leiter der Straßenbaubehörde in Nienburg. „Sie können von Spezialfirmen abgesaugt werden“, erklärt er eine Möglichkeit. Aber diese Lösung sei sehr kostenintensiv. Wirksam sei aber auch die Behandlung mit einer speziellen Lösung auf Zuckerbasis, die mit einer Gartenspritze aufgetragen werden könne.

In den Wintermonaten leisten Straßenmeistereien und Kommunen Baumpflegearbeiten, wie hier in Bassum. © -

Das Landesministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung hat zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners bereits eine Handreichung für die kommunale Praxis herausgegeben – und darin die Entwicklungsdynamik der Raupen genau beschrieben. Demnach häuten sich die Raupen fünf bis sechs Mal während ihrer Entwicklung: „Vorwiegend geschieht dies in den Nestern, manchmal aber auch in Baumhöhlen, wo dann an den Folgen der mikroskopisch kleinen Brennhaare beziehungsweise deren Nesselgift über Jahre der Vogelnachwuchs zugrunde geht.“

Klimawandel begünstige die Vermehrung

Die gräulich-braunen Nester befinden sich demnach häufig in Astgabeln, an der Unterseite von starken Ästen oder am Stamm. „Sie können den Umfang eines Fußballs und über einen Meter Länge erreichen“, heißt es in der Handreichung.

Und ebenso: Der Klimawandel begünstige die Vermehrung dieser wärmeliebenden Insekten. Die Dynamik ist extrem. Uwe Schindler beschreibt es so: „Das ist ein Kampf, den kann man nicht gewinnen.“