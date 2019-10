Vorfreude auf das große Jubiläum

Gerade fertig geworden sind die bunten Sparschweinchen, die die Kinder und Sonnenstrahl-Leiterin Anke Wohlfromm hier zeigen. Demnächst gehen die Schweinchen in Syker Firmen und sollen bis Ende Oktober möglichst gut gefüttert wieder zurückkommen. Vom Inhalt will die Kita dann neues Spielzeug anschaffen. Teil des Programms zum bevorstehenden Jubiläum. Im November feiert der Sonnenstrahl seinen 25. Geburtstag. Foto: Heinfried Husmann

Syke - Von Michael Walter. Große Ereignisse werfen ihren Schatten voraus. Manchmal auch in Form von Sparschweinen. Die haben die Kinder vom Kindergarten Sonnenstrahl in den letzten Tagen liebevoll dekoriert und mit Glitzer bemalt. Jetzt wandern die Sparschweinchen zu Syker Unternehmen, in der Hoffnung, dass sie von dort gut gefüttert wieder zurück an die Wilhelm-Heile-Straße kommen. Vom Inhalt möchte der Kindergarten dann Spielzeug anschaffen.

Hintergrund der Aktion Sparschwein: Der Kindergarten wird 25. Die Sponsorenaktion ist Teil des Programms zum Jubiläum. „Vom 11. bis zum 16. November machen wir eine ganze Woche Party“, sagt Leiterin Anke Wohlfromm. Abschluss und Höhepunkt ist ein Tag der offenen Tür am 16. November ab 13 Uhr.

Anke Wohlfromm ist eine Frau der ersten Stunde am Sonnestrahl. Sie war schon als Leiterin dabei, als der Kindergarten 1994 sein erstes Domizil in der ehemaligen Bäckerei Siemers an der Hohen Straße bezog. Den Neubau im Lerchenfeld hatte sie federführend mitgestaltet und eingerichtet. 1996 war der Umzug.

Wie viele Kinder hat sie im Sonnenstrahl kommen und gehen gesehen? Anke Wohlfromm muss mal kurz nachrechnen: „Wir sind mit einer Gruppe gestartet, jetzt sind wir zwei. Die meisten bleiben zwei bis drei Jahre bei uns. 350 oder 360 Kinder müssten es insgesamt gewesen sein“, sagt sie. „Wir sind ja nur ein kleiner Kindergarten.“

Die Arbeit ist zwar im Prinzip noch immer die gleiche wie früher. Die Umstände haben sich aber drastisch verändert. „Als wir an der Hohen Straße angefangen haben, gab es in Syke nur Halbtagskindergärten mit Betreuungszeiten von 8 bis 12 Uhr. Bei uns hatten wir eine Gruppe mit 18 Kindern. Heute betreuen wir von 7 bis 16 Uhr zwei Gruppen mit 39 Kindern. Eine davon ist eine integrative Gruppe, in der auch Kinder mit Behinderungen betreut werden. Wir haben 22 Mittagessen-Kinder, 13 davon sind Ganztageskinder.“

Und nicht nur die äußeren Umstände haben sich verändert. „Früher war mehr Miteinander“, sagt Anke Wohlfromm. „Das ist ein bisschen in den Hintergrund geraten.“ Stattdessen muss sich auch das Personal am Sonnenstrahl vermehrt mit Helikopter-Eltern auseinandersetzen, die für ihre Kinder nur das Beste wollen, aber hin und wieder dabei übertreiben. Zum Nachteil der Kinder. „Früher sind wir immer von hier zu Fuß in die Kirche gegangen“, gibt Anke Wohlfromm ein Beispiel. „Heute sind beide Wege zu viel.“ Weil die Kinder Laufen nicht mehr gewohnt sind. „Heute ist es etwas windig oder es regnet, da fahren wir mit dem Auto – das ist in vielen Familien die Regel.“ Und Anke Wohlfromm findet: „Da nehmen die Eltern den Kindern zu viel ab.“

Das Stichwort Kirche fiel in ihrem Beispiel nicht von ungefähr. „Wir sind ein evangelischer Kindergarten“, stellt Anke Wohlfromm klar. Die Christuskirchengemeinde war ursprünglich mal der Träger. „Jetzt ist das der Kita-Verband“, sagt Wohlfromm. „Aber der Bezug zur Kirche soll schon in unserem Alltag durchscheinen.“ Wohlfromm betont: „Niemandem wird dabei etwas übergestülpt. Alle Glaubensrichtungen sind bei uns herzlich willkommen.“

Auch in die umgekehrte Richtung macht die evangelische Ausrichtung praktisch keine Probleme. „Ich hatte es in 25 Jahren genau zweimal, dass Eltern gesagt haben, es werde ihnen bei uns zu viel mit Kirche.“ Spürbar wird die kirchliche Prägung an Kleinigkeiten. Es gibt regelmäßige Andachten – aber nicht täglich – und zum Mittagessen wird ein Tischgebet gesprochen. Kirchenfeste werden auch jenseits von Weihnachten und Ostern gefeiert. Zum Beispiel Erntedank oder der Martinstag. „Wir haben auch Kinder aus muslimischen Familien“, sagt Anke Wohlfromm. „Bisher gab es dadurch keine Reibungspunkte. Manche Familien kommen dann nicht zu kirchlichen Festen. Aber das ist ja bei den meisten christlichen Familien auch nicht anders.“

Svenja Kugel (22) hat Anke Wohlfromm noch als ihre Erzieherin kennengelernt: Sie war von 2000 bis 2003 in der Rabengruppe. „Ich habe nur positive Erinnerungen an den Sonnenstrahl“, sagt die junge Frau, die heute in Greifswald Musik studiert und gerade an ihrer Bachelor-Arbeit schreibt. Als sie drei Jahre alt war, sind ihre Eltern ins Lerchenfeld gezogen. „Alles war noch ganz neu und da waren total viele Kinder. Das war eine schöne Zeit“, erinnert sie sich. „Sehr unbeschwert.“

So hat es auch Anke Wohlfromm in Erinnerung. „Es war nie langweilig, blickt sie auf 25 Jahre voller Veränderungen zurück. „Es gab immer neue Aufgaben und neue Herausforderungen.“ Für sie ist das Ende dieser Zeit schon absehbar. „Offiziell habe ich noch bis 2023“, sagt Anke Wohlfromm. „Aber ich denke, dass ich in zwei Jahren aufhören werde.“