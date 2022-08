Von Radweg bis Rückhaltebecken: Syker Tiefbauamt stellt geplante Baumaßnahmen vor

Von: Fabian Pieper

Die Holzbrücke und der Fußweg im Edgar-Deichmann-Park stehen ebenfalls auf der Agenda. © fap

„Wir haben da ein paar Kleinigkeiten vor“

Syke – Osterholz, Gessel und Syke liegen derzeit und in den kommenden Wochen und Monaten im Fokus von Lars Brunßen. Der Sachgebietsleiter Tiefbau im Syker Bauamt hat die Aufsicht über die dort geplanten und zum Teil bereits angelaufenen Baumaßnahmen, über die er mit den einleitenden Worten „Wir haben da ein paar Kleinigkeiten vor“ informiert – vier an der Zahl.

Keine Kleinigkeit stellt dabei die zweigeteilte Maßnahme entlang der Syker Straße zwischen der L 340 und der Straße An der Wassermühle dar. Dort wird einerseits der Radweg saniert, andererseits die Straßenbeleuchtung um 20 zusätzliche Lichtpunkte erweitert. Letzteres ist durch die bereits abgeschlossene Verlegung der dafür notwendigen Kabel schon angelaufen, das Aufstellen der LED-Lichtmasten und das Erneuern des Radwegs sollen in den kommenden Wochen folgen.

Brüchiger und maroder Radweg

Auf 1,2 Kilometern Länge, von der Stopp-Kreuzung bis kurz hinter den Ortsausgang Gessel, soll der brüchige und marode Radweg neu gemacht werden. Kostenpunkt: rund 125 000 Euro. Die zusätzliche Beleuchtung dürfte die Stadt etwa 66 000 Euro kosten. Sie setzt damit einen Ratsbeschluss um. Intensivieren dürften sich die bereits begonnenen Maßnahmen, so Brunßen, ab etwa Mitte September; er hofft auf einen Abschluss innerhalb von vier bis sechs Wochen Bauzeit.

Dringend sanierungsbedürftig: die Straße Auf dem Texas. Beginn der Erneuerung ist Anfang Oktober. © fj

In einem ähnlichen Kostenrahmen bewegt sich die geplante Erneuerung der Straße Auf dem Texas in Osterholz. Die befindet sich laut Brunßen auf dem Abschnitt zwischen den Straßen Friedeholzstraße und Bi’n Spritzenhus in einem schlechten Zustand. Sie soll größtenteils überbaut, an manchen Stellen wegen der angrenzenden Wohnbebauung aber auch neu gebaut werden. Die geplanten Kosten bewegen sich im Rahmen von etwa 165 000 Euro. Geplanter Baubeginn ist Anfang Oktober. „Sechs Wochen brauchen wir auf jeden Fall“, sagt Lars Brunßen, „vielleicht auch acht.“

Auch in Gessel passiert etwas: Dort soll ein Regenrückhaltebecken entstehen, um die Oberflächenentwässerung zu verbessern und die Schäden von Starkregenereignissen wie dem vom 22. August 2021 zu minimieren. „Das war ein Ereignis, das statistisch gesehen nur alle 100 Jahre stattfindet“, sagt Brunßen. „Eine Kommune sollte allerdings nur das Wasser von Ereignissen, die nur alle drei passieren, ableiten können. Nichtsdestotrotz“, schiebt er nach, „haben wir festgestellt, dass wir ohne Vorflut dort ein Problem haben. Deshalb soll ein Regenrückhaltebecken kommen.“

Auch der Radweg an der Syker Straße bedarf einer Erneuerung. Kostenpunkt: rund 125 000 Euro. Zudem wird die Beleuchtung ausgeweitet. © fj

Das Becken entsteht nördlich des Sportplatzes des FC Gessel-Leerßen. Das noch nicht ausgeschriebene Bauvorhaben soll dann die Straßen Ahornstraße, Akazienweg, Eschenweg sowie Teile der Feldstraße und der Ristedter Straße vom Regenwasser entlasten. Der Rat hat dafür Mittel in Höhe von 330 000 Euro bereitgestellt. Da noch kein Baubeginn abschätzbar sei, sei mit einer Fertigstellung erst „weit im nächsten Jahr“ zu rechnen, so Brunßen.

Arbeiten an Holzbrücke

Absehbarer ist eine kleine Baustelle im Edgar-Deichmann-Park. Dort soll die kleine Holzbrücke, die man aus Richtung Schloßweide kommend überquert, im Rahmen des Förderprogramms Perspektive Innenstadt angepasst werden. Lars Brunßen erklärt, dass die Holzplanken durch herabfallendes Laub dort sehr schnell sehr rutschig werden. Um die Sicherheit beim Passieren weiterhin zu gewährleisten, sollen die Holzbohlen mit anderen Belägen ausgestattet werden. Er rechne mit einer Ausführung noch in diesem Herbst und Kosten zwischen 25 000 und 28 000 Euro.

Auch der Weg von der Schloßweide zur Brücke soll auf Sicht erneuert werden. Der kippt zu den Seiten bereits ab und offenbart große Rillen mit Stolpergefahr. Hier müsse die Stadt jedoch auf den Zuwendungsbescheid warten, da auch diese Maßnahme über das Förderprogramm finanziert werden soll. Die Kosten schätzt Brunßen auf etwa 81 000 Euro.