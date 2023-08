Von Mangas bis Muttersöhnchen

Von: Michael Walter

Haben ein buntes Herbst-Winter-Programm zusammengestellt: Maren Kulissa (links) und Simone Stubbmann von der Stadtbibliothek und Ulrich Hoferichter vom Förderverein. © Michael Walter

Team der Stadtbibliothek legt Herbst-Winter-Programm vor / Partner bei der Krimi-Woche im November

Syke – Gemeinsam sind wir stark: An diesem Motto hat sich das kleine Team der Stadtbibliothek orientiert und mithilfe diverser Kooperationspartner ein attraktives Veranstaltungsprogramm für Herbst und Winter zusammengestellt.

Den Auftakt bildet am 13. September die Siegerehrung für den zweiten Syker Schreibwettbewerb. Aktuell steht der Gewinner noch gar nicht fest: Die Jury tritt erst noch zusammen. Insgesamt acht Kandidaten haben sich am Wettbewerb beteiligt. Deutlich weniger als beim ersten Mal. „Da waren es über 20“, sagt der Vorsitzende des Fördervereins der Stadtbibliothek Ulrich Hoferichter. „Aber das war auch Corona geschuldet: Im Lockdown hatten die Leute ja Zeit, und viele hatten sich da literarisch betätigt.“

Mangas (Comics im japanischen Stil) sind seit ein paar Jahren schwer en vogue. Die Stadtbibliothek reagiert darauf und nimmt am 16. September erstmalig am bundesweiten Manga-Day teil: Kinder können sich an diesem Tag kostenlos Comic-Hefte abholen. Insgesamt stehen 27 verschiedene Titel zur Verfügung, jedes Kind kann sich zwei davon aussuchen.

Der Frauenmode-Flohmarkt am 23. September ist ausstellerseitig bereits restlos ausgebucht: 28 Verkaufsstände werden in der Bibliothek aufgebaut. Und da diese Veranstaltung zeitgleich zum Ehrenamtstag am und im Rathaus läuft, dürfte es auch besucherseits voll werden.

Und noch im selben Monat lebt die Reihe „Crime with Wine“ wieder auf: Am 28. September liest Autor Andreas Heineke aus seinem Krimi „Tod à la Provence“. Im Preis von 15 Euro pro Karte sind Snacks und ein Getränk inklusive.

125 Jahre Bertolt Brecht stehen am 27. Oktober im Fokus: Mitglieder des Fördervereins stellen Brecht in szenischem Spiel und Lesungen dar. „Lernen Sie ihn aus ungewöhnlicher Perspektive mal anders kennen“, heißt es dazu in der Programmbeschreibung. Karten gibt’s für acht Euro, Getränk inklusive.

Lars Kaschke und Ulrich Hoferichter waren mal Schüler und Lehrer am Gymnasium, später dann Kollegen. Heute sind sie Freunde und ein eingespieltes Team für literarische Lesungen mit hohem Unterhaltungswert. Diesmal haben sie sich Erich Kästner vorgeknöpft. Am 30. November beleuchten sie ihn unter der Fragestellung: „Muttersöhnchen und Don Juan?“

Zusätzlich ist die Bibliothek noch zweimal Schauplatz für Kinderveranstaltungen: Am 10. Oktober zeigt das Figurentheater Bremen das Stück „Der Regenbogenfisch“, und am 14. November präsentiert Monsieur Momo eine Show voll Zauberei für die ganze Familie.

Darüber hinaus ist die Stadtbibliothek Partner der Krimiwoche vom 6. bis 11. November. Autor Klaus-Peter Wolf liest am 7. November, am 8. November gibt es ein Krimi-Café und am 10. ein Krimi-Quiz.