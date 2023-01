Hoch im Kurs: Gemeinsame Zeit verbringen

Von: Sigi Schritt

Luisa Oldenburg (31) aus Barrien © Sigi Schritt

Noch nie haben in Deutschland mehr Menschen in Wertpapiere investiert. Bei den Parkplatz-Gesprächen in Syke zeigt sich eine andere Stimmung: Gemeinsame Erlebnisse mit der Familie und Grundbesitz haben es den Sykern weitaus mehr angetan.

Syke – Trotz aller Krisen: Wie das Deutsche Aktieninstitut in Frankfurt berichtet, haben noch nie so viele Menschen in Deutschland ihr Geld in Aktien, Fonds und sogenannte börsengehandelte Indexfonds (ETFs) gesteckt wie im vergangenen Jahr. Es gebe rund 12,9 Millionen Aktionäre – der Rekord aus dem Jahr 2001 wurde übertroffen. Die Investition in Aktien scheint lohnenswert zu sein.

Die Syker haben jedoch ganz andere Vorstellungen, in was sie investieren. Das zeigen die jüngsten Parkplatz-Gespräche in der Hachestadt.

Nina Evers aus Syke-Leerßen kennt Freunde, die Aktien kaufen und verkaufen. Ihre Freunde nutzten Apps auf ihren Smartphones, sagt die 33-Jährige. „Meine Freundin hängt am Handy. Mal freut sie sich, mal nicht.“ Ein Bekannter habe vor Jahren sogenannte Bitcoins gekauft. Mit Mitte 30 sei er jetzt Privatier.

Nina Evers (33) Syke-Leerßen © Sigi Schritt

Nina Evers kenne sich mit Aktien nicht aus, deshalb kaufe sie auch keine Unternehmensanteile. Geld übrig habe sie keines. Früher habe sie ein Tagesgeldkonto unterhalten. „Das gab einigermaßen Zinsen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall.“ Die Frau aus Syke-Leerßen verfolgt eine ganz andere Strategie. „Mit zwei kleinen Kindern hat man nicht Geld über. Denn die Kinder sind für sich genommen bereits eine Investition in die Zukunft.“

Das bestätigt Corinna Bock aus Bassum-Bramstedt. Dem Nachwuchs gehört die Zukunft. Er müsse unterstützt werden. Die 57-Jährige hat insgesamt vier Kinder und vier Enkelkinder. Derzeit richte sich ihr Blick auf das Jüngste: Mila. „Das ist vor ein paar Tagen geboren.“ Für Corinna Bock müsse in Dinge investiert werden, die einen praktischen Nutzen haben. Das Geld ihrer Familie würde in einem Grundstück samt Haus stecken. Sie hätte ein älteres Haus erworben und es komplett saniert. Eine Solar-Anlage, die Strom produziert, würde den Geldbeutel bei der Stromrechnung entlasten. Das sei ein Beispiel für eine praktische Investition. „Man benötigt keine Aktien“, sagt sie.

Corinna Bock (57) aus Bassum-Bramstedt © Sigi Schritt

Geld übrig? Nein, das habe sie nicht und falls doch, „geht es immer für Kinder drauf“. Das sagt Luisa Oldenburg aus Syke-Barrien. Sie ist Mutter von zwei Kindern. „Geld alleine, macht nicht glücklich“, sagt sie. Deshalb strebe sie nicht nach Geld und Gewinnmaximierung, sondern verfolgt ganz andere Ziele. Sie investiere „in gemeinsame Zeit“. Was das bedeutet, erklärt sie so. „Das fängt beim gemeinsamen Abendessen an. Dann könnte man sich gegenseitig vom Tag erzählen.“ Es gebe noch andere Möglichkeiten: „Man sitzt gemeinsam im Auto und fährt irgendwohin. Man geht spazieren.“ Ein Erlebnis in einem Hallenbad, Freibad oder ein Schwimmerlebnis am See oder einem anderen Gewässer zähle sie ebenfalls dazu. Wichtig sei für sie, dass Eltern und Kinder die Zeit zusammen und bewusst erleben. Bereits in ihrer Schwangerschaft habe sie darüber nachgedacht, wie sie ihre Prioritäten ändern will. „Vorher waren wir nur zu zweit und konnten machen, was wir wollten. Das geht nicht mehr so einfach.“ Das mache ihr aber auch nichts aus. „Die Familie ist mein Reichtum.“

Ähnlich sieht es Nicole Lange aus Syke. Die 42-Jährige ist Mutter von drei Kindern und investiert ebenso in die Zukunft ihres Nachwuchses: Wenn Geld übrig ist, wird es für den nächsten Urlaub zurückgelegt. Sie setze auf nachhaltige Reisen. Deshalb kommen für ihre fünfköpfige Familie Ziele in der näheren Umgebung infrage – etwa im Harz oder im Bundesland Sachsen. Die Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren würden Wanderurlaube mögen. „Die Kleinste kann schon gut Kilometer abreißen.“ Zudem schätze die Familie die Atmosphäre von Jugendherbergen. Wenn ihre Familie Geld investieren würde, würde sie Geld in Aktien stecken. Welche Entscheidungshilfen die Sykerin nutzen würde? Keine Apps auf dem Handy, sagt sie. Seriöse Informationen böten Zeitungen.

Nicole Lange (42) aus Syke © Sigi Schritt

Die beste Investition sei für Marlene Früchtenicht aus Syke-Okel ein Eigenheim. Ihr Haus sei schon älter und aus diesem Grund sei eine Modernisierung fällig gewesen. „Wir haben in den 1970er-Jahren gebaut“, berichtet sie. Was damals modern war, sei ein „Höhlen-Syndrom“ gewesen. Was damals angesagt war, müsse dringend weg: dunkle Räume, dunkle Vertäfelungen. „Selbst im Badezimmer war alles vertäfelt“, sagt sie. „Das war damals praktisch und pflegeleicht.“ Es komme aber irgendwann der Zeitpunkt, an dem man das nicht mehr sehen möchte. Die neuen Häuser seien schick und hell. Deshalb benötigt man daheim ebenfalls mehr Licht und Helligkeit. Sie und ihr Mann hätten ihrem Haus einen Wintergarten spendiert. Außerdem hätten sie ein automatisches Garagentor eingebaut. „Alles kann man jeden Tag nutzen.“ Das Paar aus Okel hätte keine dieser vielen Investitionen ins Eigenheim bereut, sagt die 72-Jährige.

Marlene Früchtenicht (72) aus Syke-Okel © Sigi Schritt

Wertpapiere? Noch nie haben in Deutschland so viele Menschen Geld in sie gesteckt, doch die befragten Syker investieren lieber in ihre Familien und Urlaube. © Arne Detert / dpa