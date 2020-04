Volksbank Syke öffnet am Montag ihre Filialen wieder

Syke – „Ein erster Schritt zurück zur Normalität“: Mit diesen Worten hat die Volksbank Syke die Öffnung ihrer zehn Filialen am kommenden Montag erklärt. Wie die beiden Vorstände Markus Lüers und Bernd Meyer in einer Presseinformation mitteilten, trafen sie diese Entscheidung „auf Basis der vorsichtigen Lockerungen, die in der Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und -chefs der Länder am vergangenen Mittwoch beschlossen wurden“.

In der kommenden Woche stehen die Filialen in Syke, Stuhr, Weyhe, Bassum und Riede wieder für den Kundenverkehr offen. Dieser Schritt bedeute jedoch nicht, „dass wir zum Gewohnten zurückkehren können. Umsichtiges Verhalten und Schutzmaßnahmen werden unseren Umgang miteinander selbstverständlich begleiten“, stellen die Vorstände fest. Das heißt konkret: Die bekannten Maßnahmen zu Hygiene, Abstand und Infektionsschutz werden auch in den Filialen der Volksbank angewendet. Der Kundenservice am Schalter der Volksbank findet zu den bekannten Öffnungszeiten statt – in eingeschränkter Form. Für längere Wartezeiten bittet die Bank um Verständnis. Wer Kontakte weiter lieber vermeiden möchte, dem rät das Kreditinstitut, die alternativen Möglichkeiten wie Online-Banking, die SB-Geräte und den telefonischen Service über das Volksbank-Serviceteam unter 04241 / 85858 zu nutzen. Die ersten Filialen hatte die Volksbank Syke vor gut vier Wochen geschlossen. „Wir bedanken uns bei unseren Mitgliedern und Kunden für ihr Verständnis in den letzten Wochen“, erklären Lüers und Meyer. fj