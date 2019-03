Ein vielversprechender Anfang

Immer mit vollem Einsatz dabei: Spielszene vom Badminton-Turnier in der Syker Olympiahalle. Foto: Heinfried Husmann

Syke - Von Horst Meyer. Die Badminton-Spielgemeinschaft des TuS Syke, TSV Okel und FC Gessel-Leerßen lädt zum Hache-Cup – und 26 Vereine kommen. Nach dem Turnier aus Anlass von „40 Jahre Badminton im TuS Syke“ sahen die Organisatoren sich im vergangenen Jahr bestätigt: Ein Badminton-Turnier im März kommt an. Nahmen 2018 noch rund 70 Sportler teil, waren es in diesem Jahr bereits 90 Spieler von Oldenburg bis Nienburg, von Bremen-Findorff bis Holtorf, aber auch aus der näheren Umgebung.

Die Organisatoren hatten sich einiges überlegt, um sportliche Herausforderungen, aber auch ein ansprechendes Ambiente in der Olympiahalle anzubieten. Der sportliche Part lief auf neun Spielfeldern. Die Akteure maßen sich in zwei Leistungsgruppen. Gespielt wurde in Damen- und Herren-Doppel sowie im Mixed. Die einzelnen Teams fanden sich teilweise auch über Vereinsgrenzen hinaus.

„Damit die Anreise sich auch lohnt, richten wir den Wettkampf in Gruppenspielen aus. Jedes Team trat mehrfach an, bevor die Sieger verkündet werden konnten. Bis dahin haben rund 160 Spiele stattgefunden“, berichtete Lutz Paterkiewicz vom Organisationsteam. Auf den Spielfeldern herrschte reges Treiben. „Für die Auswertung nutzen wir ein professionelles Computer-Programm, das Auswertungen nahezu in Echtzeit ermöglicht.

Zeitnahe Auskünfte sind so für die Sportlerinnen und Sportler jederzeit verfügbar“, sagte er. Spieler konnten sich in der Halle bei einem Fachhändler mit Sportmaterial versorgen. Eine Fachwerkstatt reparierte beschädigte Schläger direkt vor Ort.

Die Spieler nutzten ihre Pausen für Fachsimpelei mit Gleichgesinnten. Am Rande der Spielfelder standen dafür Tische und Bänke vor der Zuschauertribüne bereit. Kaffee, Kuchen und belegte Brötchen sorgten auch bei den Zuschauern für zufriedene Gesichter.

Lutz Paterkiewicz wünscht sich, dass der Hache-Cup sich als jährliche Veranstaltung im Terminkalender etabliert. Die Anfänge sind nach seinen Worten vielversprechend. Für das kommende Jahr ist die Halle schon reserviert.

Imke Bünstorf würde die Veranstaltung künftig gerne auch auf Jugendgruppen ausweiten. „Im Landkreis gibt´s bei der Jugendarbeit im Badminton noch Luft nach oben“, sagte sie. Aber auch bei den Erwachsenen scheint Badminton nicht unbedingt ein Trendsport zu sein. „Am Punktspielbetrieb können wir nur erfolgreich mit der Spielgemeinschaft teilnehmen. Hier treten Sportler aus drei Vereinen gemeinsam auf“, sagte Lutz Paterkiewicz.

Insofern möchte er den Hache-Cup auch als Werbung für seinen Sport verstanden wissen. Bei Teilnehmern und Besuchern hat er sicher Multiplikatoren für diesen Wunsch gefunden.