Vielfalt durch Durcheinander

Syke - Von Janna Silinger. Im Kulturforum ist es laut, chaotisch. Auf dem Boden liegen Rucksäcke und Instrumentenkästen. Die Schüler laufen umher, suchen ihre Noten, ihre Mundstücke, die richtigen Kabel. Es ist eine der letzten Proben vor dem großen Jubiläumskonzert. Das gilt der Leiterin der Big Band des Gymnasiums Syke. Sie blickt inzwischen auf 30 Jahre Big Band zurück. Und für Jutta Röscher ist das ein Grund zu feiern.

Zu feiern, dass sie damit immer noch mehr als erfolgreich fährt. Zum Jubiläumskonzert am 15. Juni im Theater kommen sogar zwei Big Bands. Die aktuelle, bestehend aus Schülern des Gymnasiums, und eine andere Gruppe, allesamt ehemalige Big-Band-Mitglieder. „Die haben die Noten bekommen, wir proben dann einmal vor dem Auftritt“, erzählt die Deutsch- und Musiklehrerin. Es ist ein schönes Gefühl, findet sie, dass die Musiker von damals noch immer eine so enge Beziehung zu ihr aufrecht erhalten, dass sie ihr durch die Bereitschaft, bei dem Konzert aufzutreten, Wertschätzung entgegenbringen. Und ja – das die große Gruppe nur einmal proben werde, sei aufregend, aber sie ist guter Dinge, dass das Konzert ein Erfolg wird. Außerdem wird es eine logistische Herausforderung: „Normalerweise sind in Big Bands 16 bis 20 Musiker“, erzählt Röscher. In diesen Gruppen spielen jeweils rund 60 Personen mit.

Neben ihr als Leiterin tragen zu dem Erfolg der Big Band selbstverständlich die jungen Musiker bei. „Das ist eine tolle Atmosphäre. Die verstehen sich gut.“ Besonders auffällig sei das bei den Probenfahrten. Da unternehmen dann Fünftklässler was mit Zwölftklässlern und das Alter spiele gar keine Rolle. Irgendwann hatte Röscher mal überlegt, die Gruppe nach Alter zu trennen. Aber sie mag das „Durcheinander“. Das schaffe Vielfalt und bringe Neues hervor. Außerdem würden die Jüngeren die Älteren respektieren, sie als Vorbilder sehen. „Die wollen dann in zwei, drei Jahren das Klarinettensolo auch mal so gut spielen“, erklärt sie. Und daraus resultiere ein für die Musik ganz wichtiger Aspekt: Drang, besser zu werden, voranzukommen, sich neue Fähigkeiten am Instrument anzueignen.

Das Engagement gehe so weit, dass die Schüler sogar an Proben teilnehmen, die schon in den Ferien liegen. Dieser Wille und die Lust auf die Musik seien die wichtigsten Voraussetzungen, um in einer Gruppe erfolgreich zu musizieren.

Und trotz all dem Zusammenhalt, dem Spaß und der Lust steht für die Gruppe und ihre Leiterin eins immer im Vordergrund: „Wir wollen gut sein! Das ist uns ganz wichtig!“