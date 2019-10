Syke – Die bunten Stromkästen in Syke sind der Blickfang: Die bislang schmucklosen Blöcke am Straßenrand strahlen seit einigen Wochen in knallbuntem Design. „Schuld“ daran sind die Mädchen von Zebra Orange: Sie haben während der Sommerferien den Stromkästen ein optisches Update verpasst.

Das Kulturhaus unter Leitung von Renate Bühn wird gefördert von der Stadt Syke, dem Landschaftsverband Weser-Hunte und Avacon.

Das Engagement endet nicht mit den Sommerferien: Auch in den kommenden Wochen und Monaten gibt es für die Kinder und Jugendlichen viel zu erleben und zu gestalten – „vielfältig, bunt und kreativ“, wie Renate Bühn betont.

Alle Angebote richten sich an Mädchen zwischen acht und 18 Jahren. Die Kreativwerkstatt läuft immer (außer in den Ferien) mittwochs von 15.30 bis 17.30 Uhr. Die Teilnehmerinnen malen, zeichnen, drucken, sprayen, filzen, handwerken und machen vieles mehr bei diesem kostenlosen Angebot.

Der eintägige Workshop Tusche- und Federzeichnung beginnt am Montag, 14. Oktober, um 12.30 Uhr. Unter Mithilfe von Künstlerin Sirma Kekeç können Mädchen auf spielerische und experimentelle Art die kreative Vielfalt von Tusche, Pinsel und Feder entdecken. Als Vorlagen eignen sich besonders gut Porträt-, Blumen-, Tier-, Käfer- und Insektenmotive in Nahaufnahme. „Bringt Vorlagen mit, welche euch ansprechen und interessieren!“, heißt es in der Einladung. Die Teilnahme kostet vier Euro (Materialbeitrag).

Das Malen mit Strukturpaste steht einen Tag später, am Dienstag, 15. Oktober, im Mittelpunkt. Von 12.30 bis 17.30 Uhr schaffen die Teilnehmerinnen mit Farbe und Strukturpaste ein Kunstwerk. Sie lernen das Malen mit dem Malmesser kennen und können frei künstlerisch arbeiten – ob abstrakt oder figurativ. Durch die mit Spachtelmasse verdickte Farbe und das Malen mit dem Malmesser entstehen Strukturen, die dem Motiv und Hintergrund eine eigene Lebendigkeit verleihen. Auch hier fällt nur der Materialbeitrag von vier Euro pro Person an.

Tiere und Fantasiegestalten werden am Donnerstag und Freitag, 17. und 18. Oktober, entstehen – an zwei Kreativtagen mit der Bremer Bildhauerin Silke Mohrhoff. Am Beginn dieser beiden Tage steht ein Besuch des Syker Vorwerks – nicht ohne Grund. Dort wird derzeit die Ausstellung „Animals Turn“ gezeigt, die für Inspirationen sorgen könnte. 53 Künstlerinnen haben sich darin mit dem Thema Tier auf vielfältige Art und Weise beschäftigt. „Wir wollen uns in der Ausstellung von diesen unterschiedlichen künstlerischen Möglichkeiten inspirieren lassen und im Anschluss mit euch im Mädchenkulturhaus zwei Tage ungewöhnliche, witzige und freche Tiere oder Kreaturen aus Ton modellieren“, so Bühn. Der Materialkostenbeitrag liegt bei zehn Euro.

Anmeldung und Infos beim Mädchenkulturhaus Zebra Orange, Bassumer Landstraße 46, kontakt@zebra-orange.com