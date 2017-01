Viele Glatteisunfälle im Landkreis Diepholz

Einsatzkräfte pausenlos unterwegs

Landkreis - Für jede Menge Blech- und Sachschaden sorgte der überfrierende Sprühregen heute auch im Nordkreis. Menschen blieben nach ersten Erkenntnissen bis zum Abend im gesamten Landkreis unbeschadet. So die vorläufige Bilanz der Polizei am zu einem Tag, der es für die Einsatzkräfte in sich hatte.

Im Bereich des Kommissariats Weyhe begann die lange Reihe von Glatteisunfällen gegen 11 Uhr. Bis 18.30 Uhr wurden der Polizei aus Stuhr 14, aus Weyhe zwei Unfälle aufgrund von Glätte gemeldet. Zahlreiche Autos landeten vor Bäumen. Da die Fahrer sehr langsam unterwegs waren, blieb es bei Blechschäden, so die Polizei gestern Abend.

Für mehrere Stunden hatten zahlreiche Einsatzkräfte mit einem Unfall an der Wassermühle in Heiligenrode zu tun. Dort war der Anhänger eines Traktors um 16.20 Uhr in das Schaufenster eines Geschäftshauses gerutscht und hatte die Statik des Vorbaus zerstört. Es drohte Einsturzgefahr. Mit Hilfe eines Statikers wurde noch vor der Bergung des Fahrzeugs ein Notbehelf gebaut. Den Sachschaden bezifferte die Polizei gestern Abend auf 50 000 bis 60 000 Euro.

Auch die Polizei selbst kam an diesem Unwettertag zu Schaden. In der Kladdinger Straße sicherten Beamte eine Unfallstelle ab, als ein weiteres Auto in ihr Einsatzfahrzeug rutschte. Das Gebiet des Polizeikommissariats Syke erreichte die Schlecht-Wetter-Front gegen 15.30 Uhr. Erst in Bruchhausen-Vilsen, dann in Asendorf kam es zu Unfällen auf rutschiger Fahrbahn. In der Syker Innenstadt krachte es gegen 18 Uhr zweimal. Und auch bei der unfreiwillige Begegnung eines Autofahrers mit einem Laternenmasten blieb es beim Blechschaden.

Das Blitzeis zog weiter gen Sulingen. Auch dort passierten zahlreiche Unfälle. „Im gesamten Landkreis wurde niemand ernsthaft verletzt“, so das Fazit gestern Abend um 19.30 Uhr. Die Kommunen hatten ihre Streufahrzeuge frühzeitig und umfangreich eingesetzt, doch bis in den Abend hinein blieb es auf den Nebenstraße spiegelglatt.

