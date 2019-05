Hobbysportler beweisen sich beim Stundenschwimmen

Syke - Von Horst Meyer. Die Aqua-Fun-Night im Syker Hallenbad steht sechsmal jährlich für Wasserspaß für Groß und Klein. Weitaus ernsthafter geht es zu, wenn zeitgleich das Stundenschwimmen dazukommt. Dabei ist weniger Action angesagt: Schwimmer ziehen über einen selbst bestimmten Zeitraum von einer, eineinhalb oder zwei Stunden ihre Bahnen. Das – auf den ersten Blick – einzig Aufregende dabei: jede Viertelstunde wird die Richtung gewechselt.

Dieser Herausforderung stellten sich am Freitag vierzig Schwimmer. Die Teilnehmer kamen überwiegend aus der Altersgruppe von sechs bis dreizehn Jahren. Aber auch acht Erwachsene waren dabei. Alles Eltern, die ihre Kinder unterstützen und motivieren wollten.

Bevor es ins Wasser ging, erläuterte Jan Torben Beckefeld vom mitveranstaltendem DLRG-Ortsclub die Regeln. Der Zeitraum ist durch ein farbliches Armband erkennbar. In dieser Zeit darf der Schwimmer weder im Wasser stehen, noch den Beckenrand oder das Seil anfassen. Betriebsleiter Stefan Sebode, sein Kollege Siggi Bengs und 15 ehrenamtliche DLRG-Mitglieder achteten genau darauf, dass auch alles mit rechten Dingen zugeht.

Pünktlich um 20.50 Uhr läutete Bürgermeisterin Suse Laue dann die vom Ratsvorsitzenden ausgeliehene Glocke und schickte die Schwimmer ins Wasser. Dabei stehen die Sportler durchaus vor einer Herausforderung: Ein Mädchen musste bereits vor Abschluss der ersten Stunde aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Anschließend holten sich 21 Schwimmer nach den 60 Minuten ihren Ausweis mit der Urkunde und das Schwimmabzeichen in Bronze im Foyer ab.

„Das Abzeichen muss Mama an die Hose nähen“

Mitschwimmer Thies erzählte anschließend voller Stolz: „Ich schwimme nur hin und wieder. Das Abzeichen muss Mama heute noch an die Hose nähen“, bevor er das Bad verließ. Magnus war sogar an seinem neunten Geburtstag mit dabei. Auch er freute sich über das Abzeichen in Bronze.

Linus – als jüngster Teilnehmer – hatte Ende Februar erst seinen sechsten Geburtstag gefeiert. Er bekam das Abzeichen in Silber, wofür er 90 Minuten durchhalten musste. Doch das reicht ihm noch nicht: „Im nächsten Jahr will ich für das goldene Abzeichen schwimmen.“ Seine Mutter ergänzte: „Linus hat bereits mit drei Jahren hier im Hallenbad schwimmen gelernt und dann auch gleich das Seepferdchen-Abzeichen erschwommen.“ Gemeinsam mit dem Jungen hatten sich sechs weitere Schwimmer das silberne Abzeichen erarbeitet.

Langsam wurde es spät, und gegen 22.50 Uhr stiegen dann auch die letzten elf Schwimmer aus dem Wasser. Sie hatten nach zwei Stunden das goldene Abzeichen erkämpft. Jan Torben Beckefeld erklärte: „Da waren jetzt auch einige dabei, die eigentlich nur ein Stunde schwimmen wollten und dann einfach weiter gemacht haben.“

+ © Heinfried Husmann

Lutz Jungclaus und seine Tochter Leonie gehörten zu den Absolventen. Leonie, die einmal wöchentlich schwimmen geht, nahm mächtig stolz das Abzeichen entgegen: „Im nächsten Jahr bin ich wieder dabei.“ Ihre Freundin Amira hatte das Ziel ebenfalls erreicht – ein Erfolg, der sich wohl nicht wiederholen dürfte: „Ich habe das Schwimmen jetzt aufgegeben, weil ich zu viele Hobbys habe.“

Für Lukas gab es neben dem goldenen Abzeichen zusammen mit Papa dann noch eine Pizza in der Cafeteria als Belohnung. Kurz nach 23 Uhr kehrte im Hallenbad endgültig Ruhe ein.

Stefan Sebode geht davon aus, dass es im Herbst mit der Aqua-Fun-Night weitergeht. Die Renovierung und die damit verbundene Schließung des Bades ließen noch etwas auf sich warten. „In der nächsten Saison wollen wir wieder mit Spiel und Spaß beginnen. Voraussichtlich am 4. Oktober liegen dann wieder die Wassernudeln bereit. Das Trampolin und die Rutsche werden aufgebaut. Dann rechnen wir auch wieder mit mehr als einhundert Teilnehmern“, blickt der leitende Schwimmmeister in die Zukunft.