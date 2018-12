Viel Liebe, Empathie und die Leidenschaft für eine gute Sache

Syke - Von Detlef Voges. International Food der 7 F4 im Keramikraum, Waffeln der 8 F2 für 1,50 Euro in der Mensa, Hot Dogs der 10 F1 im Foyer,... Tag des raschen Verzehrs? Nein, Arequipa-Basar im Syker Gymnasium. Eine Gute-Zweck-Aktion, verwandelt sich doch einmal im Jahr die Schule in einen großen Basar der Düfte, der Basteleien, der Gaumenfreuden und der Musik. Mit den Einnahmen unterstützt das Gymnasium das Straßenkinder-Projekt Casa Verde im peruanischen Arequipa. Und das seit 20 Jahren.

Die Spende aus Syke deckt immerhin bis zu 15 Prozent des Etats des Kinderschutzzentrums in Peru ab. Sie sorgt dafür, dass die Kinder dort ein Jahr mit Lebensmitteln versorgt werden können. Kein Wunder, dass die Syker Schüler den Arequipa-Basar engagiert, liebevoll und originell gestalten. Der Vorraum gehört traditionell den Büchern und Spielen. Das Angebot ist reichhaltig. „Hier finde ich immer was“, sagt ein Vater und deckt sich mit Krimis ein. „Eltern und Lehrer geben uns die Bücher für den Basar“, erklärt Femke. Gemeinsam mit Anna-Lena und Maleen aus der 8 L organisiert die Schülerin den Verkauf und freut sich über jede Spende. „Ist ja auch für einen guten Zweck“, so Ann-Lena.

Einige Meter weiter beginnt der Bereich „Appetitanreger“ mit Süßem und Deftigem, mit Keksen, Crepes und Hot Dogs. Das Reich unter anderem von Stanislav. Der Schüler aus der 10 F1 ist ein wandelnder Hot Dog. Kostümiert wie ein Würstchen, lockt er die noch Unentschlossenen überzeugend an den Hot Dog-Stand.

Viel Mühe haben sich Schülerinnen der 7 F3 mit ihren selbst angefertigten Deko-Artikeln gegeben. Besonders die genähten Taschen für Taschentücher und Kulturtaschen aus ehemaligen Jeans beeindrucken. Acht Stunden Arbeit benötigen Jana, Theresa, Emma, Amelie und Janina für jede einzelne Jeans-Kulturtasche.

Werfen und gießen

Kreativ zeigen sich auch die Fünftklässler. Die 5 L bietet Kerzenständer und Karten an, die 5 BL witzige Kerzengel, die 5 F2 Weihnachtsbäume aus Notenblättern.

Fast so laut wie im Stadion geht es beim Schlittenrennen zu. Spieler müssen dabei auf Bahnen Golfbälle in Löcher befördern. Wer zuerst alle versenkt hat, gewinnt. Den Verlauf können Zuschauer auf einer Bildfläche verfolgen. Als Meisterin erweist sich die Elfjährige Lorianne, die ihren Schlitten erfolgreich in 91,89 Sekunden ins Ziel steuert.

Gegenüber in der Mensa bereiten Schüler Gerichte vor: Bratkartoffeln mit Würstchen oder verschiedene Suppen zwischen Veggie und Chilli. An der Salatbar der 6 L servieren Eske, Tabita, Rahel und Bendix einen bunten Mix an würzigen Salaten.

An die Gartenfreunde hat wohl die 6 F2 gedacht mit ihren Samenbomben. „Aussaat ab Mai“, steht auf einem Plakat. Dazu auch der Bedienungshinweis: werfen und gießen.

Im Raum 062, wo sich sonst der Unterricht um Pyramiden und ägyptischen Totenkult dreht, können sich die Gäste mit leckeren Empanadas eindecken. Zur Entspannung kann man im Vorraum den Schachspielern über die Schulter schauen oder sich in 065 über Arequipa informieren. Handgemachte Sachen aus Peru wie Ponchos, Taschen, Teppiche und Jacken bieten Schüler an einen adereren Stand an.

Arequipa-Basar, das ist stets auch ein Forum der Musik. In der Aula präsentieren auch in diesem Jahr die Bläserklassen des Gymnasiums ihre Fortschritte und ihr Können.

Obwohl mit 20 Jahren längst schon ein Klassiker in der Syker Veranstaltungslandschaft, erfreut der Basar für die peruanischen Straßenkinder doch immer wieder mit einem originellen und kreativem Programm, hinter dem viel Liebe, Empathie und die Leidenschaft für eine gute Sache stecken.