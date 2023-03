Volkshochschule und Nabu laden in Syke zu Seminar mit Landschaftsmaler Jörn Diederichs ein

Von: Frank Jaursch

Jörn Diederichs, Dresdner Landschaftsmaler mit Ristedter Wurzeln, kehrt im Mai für einen VHS-Malkurs nach Syke zurück. © Andreas Barkow

Der unverzichtbare Blick in die echte Natur: Der renommierte Landschaftsmaler Jörn Diederichs möchte im Mai bei einem VHS-Kurs sein Wissen an andere weitergeben. Der Dresdner Künstler hat familiäre Wurzeln in Ristedt.

Syke – Mit einem besonderen Kurs soll im Mai eine neue Kooperation erste Früchte tragen: Gemeinsam bieten die Volkshochschule und der Nabu am Wochenende von Freitag, 12. Mai, bis Sonntag, 14. Mai, ein Seminar „Malen und Zeichnen an der Hache“ an.

In der Nähe des Kreismuseums bewegen sich die Teilnehmer mit Zeichen- oder Malmaterial durch die Flussniederung der Hache. Sie lassen sich dort von der Natur inspirieren und halten die eigenen Eindrücke von Wasser, Pflanzen und Tieren auf vielfältige malerische und zeichnerische Art fest.

Das Besondere an diesem Seminar ist der Dozent: Naturmaler Jörn Diederichs lebt mittlerweile seit Langem in Dresden, hat aber als echtes Ristedter Kind Wurzeln in Syke – und hält bis heute den Kontekt zur Heimat seiner Kindheit und Jugend.

Vieles, was ich gemacht habe, hätte ich dann gar nicht erlebt.

Der 54-Jährige scheint schon allein durch seine Vita prädestiniert, um den Teilnehmern Techniken und das künstlerische Wissen zu vermitteln. Diederichs studierte in Oldenburg auf Lehramt, entschied sich anschließend aber für ein Studium der Malerei und Grafik an der Hochschule für bildende Künste in Dresden. Eine Entscheidung gegen die finanzielle Absicherung, aber für den Künstler in ihm – und eine, die er nicht bereut, wie Diederichs im Gespräch mit der Kreiszeitung bestätigt: „Vieles, was ich gemacht habe, hätte ich dann gar nicht erlebt.“

Seinen Lebensmittelpunkt hat Jörn Diederichs in Dresden, allerdings ist der Draht nach Syke schon aus familiären Gründen nach wie vor gut – häufiger pendelt er zurück an den Ort seiner Jugend, an dem er schon damals „als Künstler und Naturschützer unterwegs“ war. Bis heute hält er die Verbindung – so hatte er bereits eine Ausstellung im Kreismuseum, hat unter anderem ein Seminar am Hohen Berg veranstaltet und nicht zuletzt über Jahre den „Ristedter Kaffeebecher“ gestaltet, den es vor Corona jährlich beim Weihnachtsmarkt am Ristedter Stübchen gab.

Kontakt über „Rollo“ Jacob

Über „Rollo“ Hermfried Jacob vom Nabu entstand jetzt der Kontakt – und mit ihm die Idee eines Seminars. Bewusst lassen die Veranstalter die Tür der Veranstaltung für viele Mal- und Zeichentechniken offen – von der Ölfarbe bis zum Grafitstift. „Vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen“ sind laut Diederichs alle willkommen, sich an der Hache von der Natur inspirieren zu lassen. Der echte Blick auf das Fließgewässer und die Landschaft „hat eine ganz andere plastische und räumliche Qualität“, erläutert er. Er animiert die Teilnehmer, sich Plätze zu suchen, die sie ansprechen – einen Gegenstand, eine Stimmung, ein Rhythmus. „Dann ergibt sich eigentlich immer was“, so Diederichs, der den Teilnehmern zur Seite stehen will – und vielleicht auch mit einer eigenen Staffelei. „Am meisten bringt es doch, wenn man es selbst entstehen sieht.“

Anmeldung

04242/976 4444, per Mail an vhs@vhs-diepholz.de oder www.vhs-diepholz.de.