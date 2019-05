Verstärkung direkt aus London für die Philharmonie Nordwest

Karin Tilch ist Violinistin

+ © Anke Seidel Karin Tilch und Ulrich Semrau freuen sich auf das Konzert „Romance – Musik zum Träumen und Genießen“, das in Syke, Bremen und Sulingen zu hören ist. © Anke Seidel

Karin Tilch hat die Musik zu ihrem Beruf gemacht, lebt und arbeitet seit einem Vierteljahrhundert in London. Die Violinistin ist seitdem Mitglied des Philharmonia Orchestra London, das zu den zehn Top-Orchestern weltweit zählt. In diesen Tagen ist die 54-Jährige in Syke, Bremen und Sulingen zu hören – mit der Philharmonie Nordwest und ihrem Dirigenten Ulrich Semrau.