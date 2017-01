Versöhnliche Töne und offene Fragen

Derzeit wird das Mittagessen für die Grundschule am Lindhof noch geliefert. Ab Sommer soll frisch gekocht werden. - Foto: Walter

Syke - Von Frank Jaursch und Michael Walter. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat es gerade beim Weltwirtschaftsforum in Davos nochmal betont: Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das gilt ganz offensichtlich auch für die Küche der Grundschule am Lindhof.

Nachdem der Schulausschuss Mitte der Woche das bereits vom Rat beschlossene Konzept als zu teuer kritisiert und vier Jahre Planung in Frage gestellt hatte (wir berichteten), kamen jetzt aus dem nichtöffentlich tagenden Verwaltungsausschuss (VA) wieder versöhnlichere Töne. Es bleiben allerdings etliche Fragezeichen.

„Grundsätzlich wird an dem Konzept nicht mehr gerüttelt“, betonte gestern Erster Stadtrat Thomas Kuchem auf Nachfrage der Kreiszeitung. „Wir haben uns darauf verständigt, Anfang Februar im VA stärker detaillierte Zahlen vorzulegen. Dann gehen wir damit Ende Februar noch eimal in den Schulausschuss und dann in den Rat.“

Für die Ratssitzung in der kommenden Woche ist das Thema von der Tagesordnung genommen worden. Die Beschlussvorlage der Verwaltung hatte im Vorfeld der Schulausschusssitzung für Unruhe in den Fraktionen gesorgt. Laut CDU-Fraktionschef Wilken Hartje sei dabei überhaupt zum ersten Mal zur Sprache gekommen, dass die Stadt das Essen für die Lindhof-Schüler bezuschussen müsste. „Das war zuvor nie besprochen worden“, richtet er einen Vorwurf an die Stadtverwaltung.

Für vereinzelte Irritation hatte noch eine andere Passage in der Beschlussvorlage gesorgt, laut der die Küche angeblich gar nicht groß genug sei, um dort täglich frisch zu kochen. Das stellte sich inzwischen als Missverständnis heraus. Hintergrund: Als die Stadt nach zwei erfolglosen Ausschreibungsverfahren für einen Betreiber der Küche vorschlug, alternativ eigenes Personal einzustellen, entstand die Idee, von der Küche am Lindhof auch andere Einrichtungen wie Kindergärten oder Schulen zu bekochen. Die Ergebnisse einer Untersuchung darüber hat die Stadt im Ausschuss vorgestellt. Sie besagen: Die Küche reicht gerade so eben aus, um die Schüler der Grundschule und des Kindergartens Bullerbü zu bekochen – aber nicht für mehr.

Offen ist dagegen noch die Frage: bekochen womit? Das vom Kultusministerium genehmigte Konzept der Schulleitung spricht ausdrücklich von „Frischküche“. In der Vorlage der Verwaltung heißt es hingegen: „Die Schule bittet ausdrücklich um Umsetzung eines Frisch-/Mischküchenkonzeptes.“ Dem widerspricht Schulleiterin Ursula Buchwald-Wachendorf. „Das Wort Mischküche habe ich im Ausschuss zum allerersten Mal gehört.“

Der entscheidende Unterschied: Bei einer Mischküche würde man teilweise auf vorgefertigte Komponenten zurückgreifen. Die Beschlussvorlage nennt ausdrücklich Soßen und fertig gewürzte Fleisch- und Fischstücke. Das sei aber gar nicht so gemeint, sagt Thomas Kuchem. „Es geht lediglich um eine Hilfestellung“, sagt er und nennt als Beispiel fertig geschälte Kartoffeln.

Doch nicht einmal darauf möchte sich Ursula Buchwald-Wachendorf einlassen: Auf Landesebene werde immer mehr darauf gepocht, dass die Schulen mehr Ernährungsbegleitung in den Alltag hineinnehmen sollten. „Die Kinder sollen wissen, dass Kartoffeln braune Schalen haben.“ Würden die Kartoffeln schon geschält geliefert, „brauche ich dann nicht mehr über Kartoffel-Wochen oder ähnliche Projekte zu reden.“ Und vorgefertigte Soßen oder ähnliches sind für sie ohnehin völlig indiskutabel. Sie greift selbst zu einem Vergleich: „Ich hätte kein Problem damit, wenn der Koch das Kotelett nicht erst noch vom Strang schlagen müsste, bevor er es brät. Aber ich hätte massiv eines, wenn es schon fertig paniert hier ankommen würde.“

Was bisher geschah:

August 2013: Der Syker Rat erzielt grundsätzlich Konsens über die Umwandlung der Syker Grundschulen in ganztägige Schulen.

November 2013: Der Rat gibt der Stadt grünes Licht, ein Architektenbüro mit den Planungen zu beauftragen.

Juni 2014: Der Rat beschließt den Ausbau der Grundschule am Lindhof zu einer Ganztagsgrundschule. Damit verbunden ist der Anbau eines Mensa-Trakts für die Versorgung der Kinder mit Mittagessen.

Oktober 2015: Schulleiterin Ursula Buchwald-Wachendorf stellt der Politik das Ganztagskonzept ihrer Schule vor. Ein Bestandteil: In der Mensa wird jeden Tag frisch gekocht.

Dezember 2015: Baubeginn.

Mai 2016: Das Kultusministerium in Hannover genehmigt das Schulkonzept – inklusive der Frischküche.

Sommer 2016: Die Stadt findet keinen Betreiber für die Schulküche. Zwei Ausschreibungen enden ohne geeignete Bewerber. Alternativ schlägt die Stadt vor, selbst einen Koch einzustellen. In der Folge ensteht die Idee, aus der Schulküche am Lindhof auch andere städtische Einrichtungen zu versorgen.

September 2016: Der Rat erteilt der Verwaltung den Auftrag, die personelle Ausstattung der Küche mit eigenem Personal zu prüfen. Die Umsetzung soll zum Beginn des Schuljahres 2017/18 erfolgen. Für die Übergangszeit wird der bestehende Liefervertrag mit dem Caterer für den bisherigen Schulhort verlängert.