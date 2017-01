Syke fährt seine Sporthallen an die Wand

Die Sporthalle am Riederdamm ist die älteste der Stadt – und ein Sanierungsfall. Die Verwaltung würde sie am liebsten loswerden.

Syke - Von Michael Walter. Marode Bausubstanz, abgenutzte Einrichtungen und zum Teil technische Strukturen, die einfach nicht mehr zeitgemäß sind: Die Instandhaltung ihrer Sporthallen stellt die Stadt zunehmend vor Probleme. Angesichts der bevorstehenden Haushaltsberatungen ist absehbar: Es wird 2017 nicht besser.

Elf Sporthallen gibt es im Stadtgebiet, die der Stadt gehören. Nicht eingerechnet die Sporthallen an den BBS, am Gymnasium und an der Hacheschule – die gehören dem Landkreis – und allem, was „Bewegungshalle“ heißt. Die mit Abstand neuesten sind die 2001 und 2005 gebauten Sporthallen an der Ferdinand-Salfer-Straße. Die übrigen sind zwischen 35 und 53 Jahre alt. Die älteste ist die Doppelhalle am Riederdamm: Sie ist Baujahr 1964 – und seit Langem ein Sanierungsfall. Priorität hat 2017 für die Stadt dennoch eine andere: Die Halle der Astrid-Lindgren-Grundschule in Heiligenfelde.

Grund: Trotz aller bekanten Mängel ist in allen Hallen der Sportbetrieb gewährleistet. In Heiligenfelde wäre das jedoch nicht mehr der Fall. Dort müssen zwingend ein Prallschutz und eine Abgrenzung zum Geräteunterstand installiert werden. Kosten: „Mit Sicherheit mindestens 35.000 Euro“, so Hein Sievers von der Stadtverwaltung.

Peanuts im Vergleich zu dem, was die Stadt andernorts investieren müsste – wenn sie das Geld denn hätte. „Wenn wir alle sanieren wollten, bräuchten wir mehrere Millionen“, sagt Bürgermeisterin Suse Laue. „Das ist nicht zu leisten. Wir können nur Prioritäten setzen und von Halle zu Halle vorgehen.“

„Richtig teuer wird es immer, wenn wir Dach, Heizung und Lüftung machen müssen“, sagt Hein Sievers. „Die Halle am Riederdamm ist so ein Fall.“ Das Dach ist seit Jahren undicht. Mehrfach hat die Stadt es schon reparieren lassen. „Aber wie das so ist“, sagt Sievers. „Man geht aufs Dach und denkt, ich hab’s gefunden, und dann war es das doch nicht.“

+ Die Folgen eines größeren Wasserschadens am Riederdamm: Die Decke hängt durch.

Schlechtes Zeugnis für die Politik

Die Schäden sind inzwischen beträchtlich: In einer der Umkleiden hängt die Decke durch, in den Fensterstürzen sitzt der Schimmel. Zusätzlich zur Dachsanierung müsste die Stadt geschätzte 100.000 Euro in die Umkleiden und Duschen investieren. „Irgendwann wird man auch die komplette Elektrik erneuern müssen“, sagt Sievers und fügt süffisant hinzu: „Die Fußböden sind noch in Ordnung.“

+ In den Fensterstürzen sitzt der Schimmel. © Husmann

Suse Laue: „Die Frage ist, wieviel investieren wir da noch? Und was ist die Zukunft der Halle?“

Für den Schulsport braucht die Stadt sie nicht mehr zwingend. Die Realschule, die sie zuletzt hauptsächlich genutzt hat, hat ihren Sportunterricht in die Olympiahalle verlegt, und auch das Gymnasium benutzt sie kaum mehr. Hauptnutzer sind aktuell die Sportvereine.

Ergo würde die Stadtverwaltung dieses Fass ohne Boden am liebsten abgeben. Ausgerechnet der notorisch klamme TuS Syke denkt ernsthaft darüber nach, diese Halle von der Stadt zu übernehmen. Allerdings steht noch ein Fragezeichen hinter dieser Idee: Der langjährige Vorsitzende Peter Schnabel tritt dieses Jahr nicht mehr zur Wiederwahl an. Wer ihn beerbt, ist noch offen. Und damit auch die Übernahme.

+ Die Olympiahalle. © Husmann

Auch die Olympiahalle ist ein Sanierungsfall: Auf etwa 500.000 Euro schätzt die Stadt dort den Bedarf allein im Bereich Duschen und Umkleiden. Hinzu kommen zahlreiche weitere Reparaturen, die sich durch den hohen Verschleiß erklären. Die Olympiahalle ist die meistgenutzte Sporthalle der Stadt. „Je mehr Nutzer, desto mehr Verschleiß“, sagt Suse Laue.

Hein Sievers stellt der Syker Politik in diesem Zusammenhang ein schlechtes Langzeit-Zeugnis aus: „Da sieht man, dass es nicht vernünftig ist, auf 45.000 Euro Hausmeisterkosten im Jahr zu verzichten. Dann muss man eben damit leben, dass es ist, wie es ist.“

Eine über Jahrzehnte mangelhafte finanzielle Ausstattung des Bauressorts ist auch der Grund für den schlechten Zustand vieler anderer Hallen. Ausgesprochen verwahrlost und ungepflegt wirkt etwa auch die Halle der Grundschule am Lindhof. Hier hat die Stadt noch nicht einmal einen Überblick, was alles gemacht werden müsste.

Gedanken macht sich die Verwaltung allerdings in Bezug auf die Hallen in Okel, Ristedt und Osterholz: Dort gibt es keinen Schulsport und diese Hallen werden ausschließlich durch Vereine genutzt. Die Vereine zahlen den laufenden Unterhalt, bekommen von der Stadt aber einen Zuschuss zu den Heizkosten. Für Hein Sievers stellt sich damit die Frage: „Behandeln wir alle Vereine da noch gleich? Das ist ein Thema, über das man sich unterhalten muss.“

