Vermisster Senior: Er ist wieder da

Von: Gregor Hühne

Menschenkette: Rettungskräfte durchstreifen den Wald beim Kreismuseum. © Feuerwehr

Großangelegte Suche nach einem vermissten Senior am Wochenende in Syke endet glücklich.

Barrien – Vermisstensuche endet glücklich: Ein betagter Bewohner des DRK-Seniorenheims in Barrien war am Freitagabend als vermisst gemeldet worden. Nach einer zunächst erfolglosen und groß angelegten Suche durch Polizei und Feuerwehr konnte der im Jahr 1935 geborene Mann am Samstag doch noch wohlbehalten aufgefunden werden.

Eine erste Suche der Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag war erfolglos geblieben, so die Beamten. Deshalb wurden die Ortsfeuerwehren Barrien, die Stadtfeuerwehr Syke und die Drohnengruppe Nord der Kreisfeuerwehr Diepholz an die Barrier Straße hinzugerufen, berichtet Feuerwehrsprecher Torben Schmidt. Gegen 1.15 Uhr erreichte die Wehren das Einsatzstichwort „Personensuche in Amtshilfe für die Polizei“.

Die Feuerwehr begann die Suche in den umliegenden Wäldern und Wohngebieten, schildert Schmidt. Nachdem der vermisste Mann dort nicht gefunden wurde, löste die Einsatzleitung „Stadtalarm“ für alle Ortsfeuerwehren in Syke aus. Zusätzlich wurde die zweite Drohnengruppe Mitte des Landkreises sowie eine Hundestaffel der Feuerwehr in Lemwerder alarmiert.

Mit nunmehr rund 130 Einsatzkräften der Feuerwehr sowie mehreren Funkstreifenwagen der Polizei sei systematisch im Umkreis von bis zu drei Kilometern nach dem Vermissten gesucht worden, heißt es im Bericht der Syker Feuerwehr. „In dieser Größenordnung ist das schon selten – deutlich selten“, sagt Schmidt. Das komme alle paar Jahr vor. „Das ist ein riesen Gebiet, da braucht man viele Leute“, erklärt der Feuerwehrsprecher.

Obwohl Fährtenhunde an einem Waldstück rund 500 Meter vom Wohnort des Mannes angeschlagen hätten, blieb der Vermisste weiterhin unauffindbar. Die Feuerwehr durchkämmte mit einer Menschenkette das Waldstück neben dem Kreismuseum – erfolglos. Der Senior blieb verschwunden. Die Feuerwehr brach den Sucheinsatz am Samstagmorgen gegen 6.30 Uhr ab und übergab die Einsatzleitung wieder an die Polizei. Die forderte ihrerseits Flächenspürhunde aus dem Bremer Umland an, um das Waldstück abermals zu durchsuchen. Doch soweit kam es nicht mehr. Am Ende sei der Mann „im Bereich des Geländes“ der Seniorenunterkunft in Barrien am Samstagvormittag unversehrt angetroffen worden, zitiert Schmidt aus Polizeiangaben.