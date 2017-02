Verlierer klagen gegen die Spielregeln

Landkreis - Von Katharina Schmidt. Game over: Etliche Spielhallen im Landkreis Diepholz stehen vor dem Aus. Ab Juli gelten in der Glücksspielbranche verschärfte Regeln – eine Gesetzesänderung sieht unter anderem ein Mindestabstand von 100 Metern zwischen zwei Spielhallen vor. Welche im Konfliktfall bleiben darf, hat das Los entschieden. Verlierer dieses „Spiels“ klagen.

Nach derzeitigem Stand haben Besitzer von Hallen in Syke, Diepholz, Twistringen und Lemförde das Nachsehen. Für diese Standorte hat laut Klaus Speckmann, Leiter des Fachdienstes Sicherheit und Ordnung, eine unabhängige Mitarbeiterin des Landkreises unter notarieller Aufsicht Gewinner und Verlierer ausgelost. Von den 34 Spielhallen im Landkreis müssen sieben schließen.

Ausgenommen sind in dieser Statistik die Gemeinden Stuhr und Weyhe. Beide sind für die Spielhallen auf ihrem Gebiet selbst zuständig. Anfragen bei den Verwaltungen ergeben: In Weyhe muss eine von drei Hallen schließen, in Stuhr noch mehr. Dort gibt es elf Spielhallen in drei Komplexen. Pro Komplex darf nur eine bestehen bleiben – das neue Gesetz sieht auch vor, dass mehrere Spielhallen nicht mehr in dieser Art gebündelt werden dürfen. Zudem sind pro Spielhalle bald nur noch maximal zwölf Geldspielgeräte erlaubt. Laut Speckmann ein „entscheidender Punkt“ – sonst könnten Besitzer ihre verbleibenden Hallen mit unendlich vielen solcher Geräte ausstatten. Nicht immer musste dem Fachdienstleiter zufolge das Los entscheiden – Besitzer von Mehrfachspielhallen könnten auch selbst wählen, welchen Betrieb sie schließen.

Dass Klagen eingegangen sind, überrascht Speckmann nicht. „Die Verfahren laufen noch“, sagt er zum aktuellem Stand. Für jede zweite Spielhalle in Niedersachsen bedeutet die Änderung im Glücksspielgesetz nach Einschätzung der Landesregierung das Ende. Betroffene beschreiben das Losverfahren als Willkür.

„Einige Spielhallenbesitzer haben darauf gehofft, dass die Regelung geändert wird“, vermutet Speckmann. Zwar gebe es die Möglichkeit, Härtefälle geltend zu machen, doch dann müsste der Kläger darstellen, warum er im Vergleich zu anderen besonders betroffen sei. „Das ist schwierig zu begründen“, meint der Fachdienstleiter mit Blick auf die fünfjährige Übergangsfrist für die neuen Spielregeln, die im Juli abläuft. Die Betreiber hätten genug Zeit gehabt, sich Gedanken zu machen. „Natürlich sehen die Betroffenen das anders.“

Die verschärften Gesetze sollen der Suchtprävention dienen. Weniger Spielhallen seien „nicht das Schlechteste“, findet Eileen Strupat von der Caritas-Suchtberatungsstelle in Twistringen. Aufklärung misst sie jedoch mehr Bedeutung bei. Süchtige könnten einfach andere Halles aufsuchen oder auf Online-Angebote ausweichen.

Erik Walsemann von der Fachstelle Sucht und Suchtprävention des Diakonischen Werkes in Diepholz bezeichnet die Änderung als „Tropfen auf dem heißen Stein“. Effektiver wäre seiner Meinung nach eine personengebundenen Spielerkarte mit Alterskontrolle. Zudem kritisiert er, dass Spieler-Sperren in Spielhallen – anders als in Spielbanken – nicht möglich seien.

Inwieweit ist Glücksspiel im Landkreis Diepholz ein Problem? „Wir haben einige Spieler“, schildert Strupat den Stand bei der Caritas. 2016 seien es zehn Personen gewesen, die ausschließlich wegen Glückspielsucht die Beratungsstelle aufgesucht hätten. Hinzu kämen solche, die noch mit weiteren Suchterkrankungen zu kämpfen haben. Die Fachstelle Sucht und Suchtprävention zählte 53 Betroffene. „Die Zahlen steigen seit Jahren“, so Walsemann. Sowohl Strupat als auch Walsemann betonen, dass die Dunkelziffer der Glücksspielsüchtigen enorm hoch sei. Viele Betroffene würden sich ihre Krankheit nicht eingestehen, geschweige denn Hilfe aufsuchen.

„Suchtpotenzial mit Kokain vergleichbar“

Laut Walsemann sind die Gefahren von Glücksspielen nicht zu unterschätzen. „Das Suchtpotenzial ist vergleichbar mit dem von Kokain“, erklärt er. Folgen könnten Depressionen, Verschuldung und Suizid sein. „Langfristig gesehen kann Glücksspielsucht eine tödliche Erkrankung sein.“

Ebenfalls im Feld der Prävention aktiv ist das Release-Netzwerk psychosozialer Hilfen in Stuhr. Mitarbeiterin Ilona Drescher zufolge verlagert sich viel in Richtung Internet. Trotzdem ist sie froh, dass man mit dem neuen Gesetz die Thematik angeht. Sie verweist auf das Projekt „Netcrash“, bei dem Release, Caritas und die Suchtberatungsstelle der Diakonie mit finanzieller Unterstützung des Landkreises zusammenarbeiten. Das Projekt umfasst beispielsweise Unterrichtseinheiten und Elternabende.

